Киллеры танков: На какие легкие противотанковые машины делают ставку ВСУ

Украинской армии есть что противопоставить врагу, даже если он пойдет в наступление танками

На днях на Гончаровском полигоне в Черниговской области был продемонстрирован новый боевой модуль для бронеавтомобиля «Козак-2М». Особенность его заключается в том, что основной акцент сделан не на крупнокалиберный пулемет (хотя и без него тоже не обошлось), а на противотанковые ракеты общим количеством сразу четыре единицы, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

Если быть совсем точным, то новый боевой модуль вооружен противотанковым ракетным комплексом «Барьер», который может быть укомплектован различными типами пулеметов, четырьмя ракетами Р-2С с лазерной полуавтоматической системой наведения.

Известно, что максимальная дальность пуска ракет составляет 5 км, бронепробиваемость за динамической защитой составляет 800 мм. Также могут применяться ракеты с обломочно-фугасной и термобарической боевой частью. Перезарядка ракет осуществляется через люки на крыше машины.

Как сообщает директор Defense Express Сергей Згурец, масса модуля составляет около 400 кг, он оснащен одномоментными двигателями, которые обеспечивают скорость опрокидывания оси прицеливания, по утверждениям представителей компании-разработчика, до 30° в секунду.

Кстати, разработчиком дистанционно управляемого боевого модуля, системы управления этим модулем, а также средств наблюдения за полем боя (в первую очередь, речь идет о тепловизоре), является турецкая компания Aselsan. А вообще, участие в данном проекте, кроме турок, берут государственное Киевское конструкторское бюро «Луч» и частное предприятие НПО «Практика», которое, собственно, является разработчиком и производителем боевой бронированной машины «Козак-2М».

По словам того же Сергея Згурца, испытания нового боевого модуля на полигоне прошли успешно, поэтому у нас есть все основания ожидать уже в ближайшее время его поступления на вооружение украинской армии.

Здесь стоит отметить, что «Козак-2М» разрабатывался как машина для работы на 2-3-й линиях плюс для выполнения специфических боевых задач и не предназначен для того, чтобы участвовать в боевых порядках — будь то при нападении или защите. Поэтому не стоит ожидать, что эти машины, вооруженные новыми противотанковыми боевыми модулями, будут использоваться в открытых боях, тем более танковых. Их назначение — перевозка бойцов Сил специальных операций (ССО) во время выполнения боевых задач (например, уничтожение укрепленных вражеских объектов), разведка, а также перехват и уничтожение вражеской бронетехники, которая выбилась из боевых порядков.

Проще говоря, благодаря этому сочетанию боевого модуля и бронеавтомобиля, Объединенные силы получили еще одно средство противотанковой борьбы в тылу. Таким образом можно сделать вывод, что украинское руководство или готовится к танковому наступлению врага, или перестраховывается, помня о горячих событиях холодной зимы 2015 года, когда танковые войска россиян фактически выбили ВСУ из Дебальцево, Докучаевска и Бахмутской трассы.

Ведь не так давно мы писали, что по распоряжению командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева были созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага.

Как бы там не было, а все это свидетельствует о поступательном системном развитии украинской армии.

О неслучайности именно такого сочетания вооружения и бронеавтомобиля свидетельствует и тот факт, что ранее проводились испытания этого же боевого модуля в сочетании с другой боевой машиной, которая была представлена конструкторско-производственным предприятием «Украинская бронетехника», — специализированным бронеавтомобилем «Варта».

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