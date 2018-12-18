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Киевсовет вывесил флаг ВМС Украины (ФОТО). Новости политики — Деловая столица

Политика 18 Дек 2018
Киевсовет вывесил флаг ВМС Украины (ФОТО). Новости политики — Деловая столица
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Возле здания Киевского городского совета был поднят флаг военно-морских сил Украины

Вечером 18 декабря возле здания Киевского городского совета вывесили флаг Военно-морских сил Украины, сообщает «ДС» со ссылкой на ТСН.

Очевидно, таким образом депутаты решили поддержать украинских моряков, захваченных Россией в плен возле Керченского пролива.

Напомним, вечером, 17 декабря, в Киеве на Майдане Независимости прошла акция в поддержку украинских моряков, захваченных Россией в Керченском проливе.

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Источник

Украина избрана в важную комиссию ООН. Новости политики - Деловая столица →



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