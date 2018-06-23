Киевсовет своим решением подтвердил создание музея на Почтовой площади

На месте раскопок на Почтовой площади будет создан музей. Именно это предусматривает решение, которое принял Киевсовет в четверг, 21 июня

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала «Киев», сообщила пресс-служба Кличко, передает «ДС».

— Мы на Киевсовете приняли решение, которое поможет в создании музея на Почтовой площади. Мы сделали так, чтобы и от инвестора можно было требовать выполнения его обязательств. Мы решили основать коммунальное предприятие, которое будет заниматься вопросом сохранения артефактов. Мы относимся к этому очень ответственно, — заявил Кличко.

Также мэр ответил на упреки, что власть столицы якобы не хочет создавать музей на Почтовой площади.

— С самого начала, когда были найдены эти артефакты, наша задача была их сохранить. И передать следующим поколениям эти историческую находки. Нам нужно представить ту уникальную историю, которая есть у нашего города. Благодаря этому Киев, в частности, становится и более привлекательным для туристов, — подчеркнул Кличко.

— Нашлись люди, которые используют эту тему для личного пиара. Звучат обвинения, что кто-то не желает делать музей. Я всегда говорил — музей там будет. Точка. И мы разработали алгоритм как дальше действовать пошагово, — заявил мэр.

Напомним, новый проект решения был наработан совместно с председателем фракции объединения Самопомощь Сергеем Гусовским и поддержан в зале 68 депутатами Киевсовета.

Документом, в частности, предполагается привлечь международных экспертов и специалистов по археологии и консервации к проведению археологических раскопок. И к определению объектов культурного наследия, подлежащих консервации и музеефикации на месте. Согласно решению, состоится открытый международный конкурс по музеефикации артефактов и организации публичного пространства на Почтовой площади.

В документе говорится и о создании при КГГА коммунального учреждения Центр консервации предметов археологии, который будет изучать способы возможной консервации подобных находок и заниматься их воплощением.

Также для того, чтобы обеспечить дальнейшие археологические исследования, решение предусматривает создание нового проекта укрепления объекта раскопок.

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