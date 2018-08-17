Киевские зрадники ударили ВМС США в спину

Киев вопреки интересам Вашингтона продал в Китай двигатели для боевых самолетов. Об этом говорится в статье The Washington Times.

Как пишет газета, украинская компания «Мотор Сич» заключила с китайской стороной контракт ещё в 2016 году. Тогда же были поставлены первые 20 двигателей для учебно-боевых самолетов JL-10. В общей сложности контракт на $ 380 млн. предусматривает поставку 250 двигателей.

Отмечается, что с помощью самолетов JL-10 в Китае планируют обучать лётчиков посадке на авианосцы.

Как заявил бывший советник комитета Сената США по международным отношениям Уильям Триплетт, Украина помогает КНР решать проблемы с производством реактивных двигателей.

«По сути, украинцы, с одной стороны, берут деньги американских налогоплательщиков, но в то же время наносят удар в спину американскому флоту», — сказал Триплетт.

В свою очередь, эксперт International Strategy and Assessment Center Рик Фишер заявил о необходимости «оказать давление на Киев, чтобы заблокировать поставки».

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Заметим, Украина не в первый раз доставляет США головную боль тиражированием военных технологий. Летом 2017 года газета The New York Times со ссылкой на засекреченные оценки разведывательных служб США и исследование эксперта аналитического центра IISS Майкла Эллемана сообщала, что КНДР могла через черный рынок получить для своих баллистических ракет двигатели, произведенные на украинском предприятии «Южмаш». Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт звяаила тогда, что Вашингтон серьезно относится к сообщениям о поставках ракетных двигателей из Украины.

Поначалу Киев отверг любые предположения о причастности к ракетным программам КНДР. Но в марте 2018-го признал, что двигатель новых баллистических ракет КНДР был создан с применением компонентов двигателя РД-250 производства «Южмаш». Об этом заявил эксперт группы ООН по санкциям в отношении КНДР Дмитрий Кику.

По мнению аналитиков, Украина после распада СССР стала крупнейшим в мире серым торговцем оружием. И она исправно поставляла его всем, кто готов был платить деньги — даже в обход санкций. В частности, работала с КНДР, куда тайно уезжали украинские специалисты, и шли запчасти с того же «Южмаша».

Напомним, согласно резолюции Совбеза ООН, Пхеньяну запрещено разрабатывать не только ядерное оружие, но и средства его доставки. Стране, оказавшей поддержку северокорейской ракетно-ядерной программе, могут грозить санкции ООН. Но Киеву после «майдана» все грехи автоматически списываются. Никому на Западе в голову не придет подвергать Украину каким-либо санкциям, потому что теперь она — союзник НАТО и США.

Но на этот раз, не исключено, Киев перегнул палку, заключив контракт с Поднебесной. Торговая война США-Китай набирает обороты, и напряженность в отношениях Вашингтона и Пекина только возрастает. Выйдет ли боком Киеву при таком раскладе желание подзаработать на военных технологиях?

— Киев наверняка сам не ожидал такой негативной реакции Вашингтона, — уверен ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Речь идет о поставке тривиальных авиационных двигателей, для самых обычных самолетов. Не для самолетов-невидимок, не для Су-35 — Украина такие моторы и делать-то не умеет. Поставили — и что?

Новый момент заключается в другом — в том, что американцы возмутились. Получается, США пытаются сейчас контролировать Украину в таком объеме, что в Киеве и чихнуть не смеют без одобрения Вашингтона.

Надо понимать: Китай мог купить аналогичные двигатели в других странах. Мог без проблем купить самолеты для отработки полетов с авианосцев у России. Наверняка Китай мог сделать эти самолеты самостоятельно, на основе своих двигателей.

Судя по всему, Украина при помощи таких поставок погашает свои долги перед Китаем — только и всего. И речь о поставке передовых технологий в данном случае не идет — речь об обычной торговле. И вот Америка поднимает сыр-бор по этому поводу — а ведь США сами с Китаем торгуют.

Да, Америка не поставляет КНР военные технологии. Зато поставляет передовые технологии в области электроники. Вся китайская электронная промышленность создана на базе технологий США. А без электронной промышленности — какие могут быть современные вооружения?!

«СП»: — Зачем Америка берет Украину в жесткий оборот?

— На мой взгляд, это делается не случайно. США, видимо, хотят в какой-то степени на Украине сэкономить, и ищут для этого предлог. Поставки двигателей Китаю — бесспорно, отличный предлог, чтобы урезать помощь Украине. Это прекрасно вписывается в стратегию президента США Дональда Трампа.

«СП»: — Что это означает для России?

— США подходят к решению проблемы комплексно. Урезая финансирование «незалежной», американцы одновременно пытаются заставить нас оплачивать Украину. С этой точки зрения, атака Вашингтона на «Северный поток-2» имеет двойное дно.

Внешне дело выглядит как желание Белого дома создать условия для поставок американского СПГ в Европу. Но мне всегда казалось, что подобная аргументация имеет зыбкие основания. А второе дно заключается в том, чтобы заставить Россию и дальше транзитировать газ через Украину, и поддерживать украинскую экономику на плаву. Об этом, скорее всего, договорился президент Украины Петр Порошенко с Дональдом Трампом в июне 2017 года на встрече в Вашингтоне.

Делается все под благовидным предлогом — Трамп старается ради американских компаний. С Берлином, надо думать, американцы тоже договорились. Мол, официальная аргументация — европейцы не должны попадать в зависимость от России по газу, поэтому надо сохранять различные направления поставок, в том числе из США. На самом деле главная задача — заставить Россию субсидировать Украину.

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Замечу, 18 августа Владимир Путин собирается в Австрию — посетить свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. И, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин «заедет по дороге в Берлин», где встретится с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Вероятнее всего, основной вопрос, ради которого затевается этот вояж — судьба «Северного потока-2». Думаю, Меркель будет настаивать на том, чтобы сохранить высокий объем поставок через Украину, и сделать это условием строительства «Северного потока-2».

По оценкам, напомню, мы вложим в этот проект $ 9 млрд., которые будем «отбивать» много лет. С моей точки зрения, выгоды от таких инвестиций сомнительны. Многие потребители в России до сих пор сидят без газа, и эти деньги можно было бы вложить в расширение собственной газовой инфраструктуры. Имелся и другой вариант — построить на эти деньги несколько СПГ-заводов, и экспортировать сжиженный газ его куда угодно, без капризов со стороны стран-транзитеров.

Но мы мало того, что дали втянуть себя в этот проект снабжения Европы газом. Теперь мы будем должны будем еще и содержать Украину. Фактически, мы будет отдавать Украине часть прибыли от нового газопровода.

«СП»: — В мае, на совместной пресс-конференции в Сочи с Ангелой Меркель, Путин заявил, что «поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованы для участников экономической деятельности». Это разумный подход?

— Я считаю, нам невыгодно прокачивать через территорию Украины любые объемы газа. Просто потому, что это продляет агонию украинского государства, и в конечном итоге наносит нам огромный геополитический вред. Этот вред, я считаю, намного перевешивает преимущества от «Северного потока-2».

Нынешний наезд Вашингтона на Киев это только подтверждает.

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