Киевские коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев Небесной сотни

В центре Киева коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев Небесной сотни в связи с проведением следственного эксперимента

Киевские коммунальщики начали демонтаж мемориала Героев Небесной сотни. Фото: УНИАН

По предварительным планам, совсем убирать крест и портреты погибших участников Евромайдана не будут. Их только перенесут ближе к часовне, информирует «ДС» со ссылкой на Украинскую службу ВВС.

Демонтировать мемориал запланировали в конце октября для проведения следственного эксперимента. Он должен установить, откуда силовики расстреливали демонстрантов 20-го февраля 2014 году на улице Институтской.

Отмечается, что памятный крест мешает расставить манекены, а также выяснить направления выстрелов с помощью лазеров. Также сообщается, что сейчас ландшафт не соответствует тому, что был в феврале 2014 года.

Для проведения эксперимента прокуратуре нужно будет не менее 16 дней.

Как сообщала «ДС», семьи Героев Небесной Сотни согласились на то, чтобы перенести временный мемориал из центра Киева для проведения экспертиз по делам Майдана.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник