Киевские эксперты рассказали, почему земля для украинцев — часть ментального кода

Ведущие киевские эксперты обсуждают последнюю инициативу офиса президента Украины Владимира Зеленского, где выступили за скорейшее снятие моратория на продажу земли на Украине уже до конца 2019 года. По мнению аналитиков, такой шаг может в считанные месяцы оставить страну без последнего стратегического ресурса, а сама она — прекратит существование как полноценное государство. Корреспондент Федерального агентства новостей передает из Киева.

Напомним, замглавы президентского офиса Алексей Гончарук заявил в интервью украинским СМИ, что уже в 2019-м власти планируют отменить мораторий на продажу земель сельхозназначения и запустить рынок земли.

«Мы надеемся, что этот шаг приведет к ускорению роста экономики Украины как минимум на 3% в год», — считает Гончарук.

Аграрные и экономические эксперты на Украине оценили эту инициативу как весьма опасную — в стране существует масса нерешенных законодательных проблем, не принят закон об обороте земель и т. д. Как сообщил экономический эксперт Алексей Гаврилечко, «не бывает экономического роста только потому, что что-то начало продаваться».

«Для того чтобы появился рост, нужно на этой земле производить какой-то товар. И этот товар должен еще и кто-то покупать. Что сейчас мешает эффективному использованию земель на Украине — отсутствие земли в собственности у граждан?

Но крупные агрофермы и сегодня прекрасно зарабатывают на арендованной земле, и ничего им не мешает, — говорит Гаврилечко. — Пока что, в ближайшее время, ввести рынок земли на Украине невозможно — слишком много законодательных проблем».

Гаврилечко напомнил — в стране не принят закон «Об обороте земель на Украине». И это само по себе может оставить потенциальных собственников без своих активов.

«По сути, неконтролируемая свободная продажа сельхозземель может привести к окончанию государства Украина как проекта. Просто потому что новым собственникам земель будет не нужно государство как «надсмотрщик» над ними, а также потребителя их налогов.

Именно поэтому ни в одной стране мира не существует свободного рынка земли с исключительно частным владением ею», — считает Гаврилечко.

По мнению юриста Ростислава Кравеца, любой вменяемый человек будет категорически против введения свободного рынка земли на Украине.

«У нас любят постоянно ссылаться на западный опыт — мол, «вот у них же все функционирует»! Но то, что работает сегодня в той же Западной Европе, складывалось столетиями. А на Украине пытаются к телеге приладить колесо от «мерседеса», а потом говорят: «Нет, все равно не «мерседес» получился? Ну, давайте тогда еще лобовое стекло от «мерседеса» к ней приладим!» Но в итоге «мерседеса» все равно не выходит.

Та же ситуация сегодня с украинским рынком земли. Для того чтобы запустить его, нужна надежная, опробованная модель продажи земли в частные руки. Пока она даже не выработана, Украина рискует быстро утратить свой стратегический ресурс. У нас нет Единой кадастровой карты, зато есть огромное количество споров по «наложению друг на друга» уже проданных земельных участков. И все это происходит на фоне чудовищной коррупции. О каком открытии рынка земли можно говорить в таких условиях?

По мнению политолога Владислава Михеева, открытие рынка земли никак не связано с улучшением бизнес-климата на Украине.

«Невозможно создать благоприятный бизнес-климат в одном секторе экономики — допустим, в аграрном, а во всем остальном оставить все так, как есть. Бизнес-климат предполагает инвестиционную активность, защиту частной собственности.

В аграрном секторе надо наводить порядок с государственными регистраторами, Минюстом, судами. Само по себе открытие рынка земли не улучшит бизнес-климат в стране без комплекса сопутствующих вещей», — уверен он.

Аналитик напомнил — кандидаты от «Слуги народа» еще до выборов анонсировали, что это одна из ключевых реформ, которая будет проведена. Новая власть понимает, что в бюджете денег нет и глобальных инвестиций в страну, необходимых для выполнения социальных программ и развития ее экономического потенциала, не предвидится.

Поэтому, считают во власти, ВВП и можно резко увеличить, только открыв рынок земли. Михеев напомнил: есть масса вопросов по разрешению или запрету выкупа украинских земель иностранными гражданами.

«Мы понимаем, что иностранный капитал намного более конкурентоспособен, чем украинский. Поэтому у аграриев Украины есть сомнения, смогут ли они конкурировать с тем финансовым ресурсом, который может быть «закачан» на Украину извне, — считает Михеев. — Дьявол всегда прячется в деталях.

Нужно объяснять селянам, что будет, как и когда, и что это даст конкретно им, чтобы снять у них социальный страх. Апологеты открытия рынка земли говорят, что «земля — тот же товар», а любой товар должен продаваться. Но для украинского народа земля — часть его ментального кода, она для украинцев имеет сакральное значение. Поэтому здесь требуются огромная управленческая воля и адекватность».

Михеев уверен — у прошедших в парламент партий нет консолидированной позиции по рынку земли, особенно среди людей, избиравшихся по мажоритарным округам. Ведь мажоритарщики прекрасно знают настроения своих избирателей по этому поводу. Если они проголосуют за этот законопроект, то у них будут проблемы с поддержкой избирателей. Поэтому вопрос по рынку земли может расколоть и парламент, и украинское общество.

Глава Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Анатолий Гайворонский считает, что рынок земли на Украине есть и сейчас, просто он теневой.

«Например, в Днепропетровской области практически вся земля уже скуплена через теневые договоры, причем одним человеком. Если бы на Украине действовали правила европейского рынка земли, то один человек мог бы владеть только участками площадью до 100 га, и не более. На Украине должна быть введена такая же норма закона, — говорит аграрный эксперт.

— Прежде чем запускать рынок земли, надо, чтобы нормально заработала вся цепочка правоохранительных органов, чего пока нет. При этом основным игроком рынка земли должен быть Государственный земельный банк, который надо еще создать».

По словам Гайворонского, необходимо также полностью запретить покупку земли иностранцами — чтобы не получилось, как в Латинской Америке, где практически всю землю скупили иностранные олигархи.

«Мы должны определиться с тем, что мы хотим от рынка земли получить. Поднять экономику Украины, чтобы сюда вернулись миллионы «заробитчан»? Или просто продать землю, пополнить бюджет, потратить его и заплатить долги МВФ? Если второе, то что мы будем продавать завтра?

А если первое, то нужно создать равные условия для всех игроков рынка, включая малый и средний аграрный бизнеса. Ведь чем больше в стране богатых людей, тем богаче и страна».

Как считает глава Ассоциации фермеров и землевладельцев, необходимо в первую очередь сделать для аграриев дешевые кредиты (а не по 22%, как сегодня). Дать им уверенность в завтрашнем дне, полностью законодательно перекрыв рейдерство. Наконец, снизить до приемлемого уровня налоги, чтобы стимулировать развитие малого и среднего бизнеса.

«Сегодня господдержка в агробизнесе оказывается только олигархам и иностранным компаниям — они работают на льготных условиях, без уплаты НДС. За счет этого они могут платить больше за аренду земли, и выше зарплату своим работникам.

А фермеры не могут всего этого сделать. Поэтому местные олигархи и иностранные компании просто экономически выживают украинских фермеров из агробизнеса. Нужно принять нормальные законы и создать равные условия для всех».

Рынок земли должен быть прозрачным и защищать украинского аграрного товаропроизводителя, уверен Анатолий Гайворонский.

«Проблема и в том, что надо иметь четкую стратегию развития агросектора. Сейчас много говорят о поддержке украинского производителя. А что у нас украинского в агропроизводстве, кроме чернозема и рабочих рук?

Семена закупают за доллары, технику тоже, ГСМ — опять же за валюту, средства защиты растений — за доллары. Поэтому для всей промышленности, обслуживающей агросектор, должна быть четкая госпрограмма поддержки. Только тогда аграрный комплекс заработает на полную мощь», — резюмировал агроэксперт.

Тем не менее в офисе президента Украины твердо намерены открыть рынок земли уже в этом году. Что обещает весьма горячую парламентскую осень, уверены аналитики.

«Проблема в том, что политика Владимира Зеленского — абсолютно референтная, она полностью отталкивается от общественного мнения. Для новой властной команды важнее всего, нравится или не нравится та или иная инициатива избирателям, — считает политолог Андрей Золотарев.

— Поэтому им постоянно требуется «поддерживать темп» — постоянно присутствовать в общественном поле с теми или иными инициативами. И в «команде Зе» снижать этот темп не намерены. Так что при поспешном открытии рынка земли на Украине может начаться хаос. В страну могут потоком хлынуть иностранные инвесторы, стремящиеся за бесценок скупить самые лучшие черноземы».

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