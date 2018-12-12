Киевские экономисты: Демонтаж социального государства на Украине завершен — Федеральное агентство новостей

Ведущие украинские экономисты обсудили текущее положение с социальным обеспечением и зарплатами в стране, и пришли к печальному выводу — сегодня демонтаж «социального государства» на Украине можно считать фактически завершенным. Зарплаты высших чиновников, депутатов Рады и глав госпредприятий в десятки, а то и сотни раз превышают среднюю зарплату по Украине.

При этом Госстат Украины безбожно врет, а власть не беспокоится даже о том, чтобы хоть немного поднять уровень жизни украинцев перед выборами. Корреспондент Федерального агентства новостей побывал на пресс-конференции, где украинские экономисты и эксперты обсуждали ситуацию в стране.

«В Акте о независимости Украины прописано, что наша страна является «социально ориентированным» государством — но сегодня эти слова полностью не соответствуют действительности, — сообщил глава «Комитета экономистов Украины» Андрей Новак.

На деле украинская экономика сегодня ориентирована главным образом на чиновников и директоров госкомпаний. Большинство из них, согласно официальной отчетности, получает зарплаты более 100 тысяч гривен (примерно 3600 долларов), а с учетом различных премий и бонусов — и вовсе до миллиона гривен (36 тысяч долларов).

При этом средняя зарплата по стране составляет 4 170 гривен (150 долларов), и прожить на нее просто невозможно».

При этом эксперты напомнили — недавно премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что «экономика Украины растет уже 11 кварталов подряд, создаются новые рабочие места, а во многих отраслях экономики средняя зарплата выросла до 9200 гривен (333 долларов)».

«Все это говорит лишь об одном — власть имущие плохо представляют себе, как живут люди и что реально происходит в стране, — считает экономист Виктор Скаршевский.

На Украине действительно кое-где растут зарплаты специалистов — но лишь потому, что тысячи квалифицированных кадров либо уехали, либо массово уезжают на работу за границу — в Россию, Польшу и т. д.

В итоге тысячи вакансий пустуют, и работодатели вынуждены повышать ставки, чтобы найти хоть кого-то. В реальности сегодняшняя Украина — очень бедная страна. Даже официально более трети граждан имеют месячные доходы ниже прожиточного минимума, а реально эта цифра приближается к 60%».

Скаршевский напомнил — недавно Госстат Украины провел опрос среди граждан на тему, к какой социальной страте они сами себя относят. Выяснилось, что только 0,6% респондентов считают себя «средним классом», а более 70% прямо назвали себя «бедными» и «очень бедными».

«К сожалению, в ближайшее время бедность наших сограждан будет только усугубляться, — прогнозирует экономист. — Государство уже не в состоянии обеспечивать гражданам даже минимальные социальные льготы и пенсии, а пенсионеров у нас — 12 миллионов.

В этом году дефицит Пенсионного фонда составил 130 млрд гривен (4,69 млрд долларов), а в 2019 году он планируется на уровне 150 млрд (5,74 млрд долларов). Правительству просто нечем закрывать эту дыру, поэтому ситуация в социальной сфере будет только ухудшаться.

Уже можно с полным правом говорить о том, что демонтаж социального государства на Украине фактически завершен».

Его коллега Новак сообщил — падение экономических показателей и желание власти найти хоть какой-то позитив заставляют Госстат Украины «бесстыдно искажать реальность».

«Каждый год государственная статистика сообщает нам, мол, «годовая инфляция составит около 10%». Но это никак не соотносится с реальностью! Только последнее повышение цен на газ разгонит ее минимум на 10-12%, — возмутился Новак.

За четыре года энергоресурсы в стране подорожали в семь-восемь раз, гривна девальвировалась втрое, резко выросли цены на все, а номинальная стоимость «минимальной продуктовой корзины» у Госстата осталась той же, что и в 2013 году. Таким образом, чиновники обманывают не только народ, но и сами себя».

При этом нет никакой надежды на улучшение экономической ситуации в стране, считают эксперты. Снятие торговых барьеров для стран ЕС, а также потеря огромных рынков на востоке свели инвестиционную привлекательность Украины практически к нулю. При этом ресурсная база государства неуклонно снижается, и вскоре повальную бедность не сможет нивелировать даже массовый отъезд украинцев за границу, уверен Скаршевский.

О демонтаже социального государства на Украине напомнила вчера и и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она сообщила, что с 1 января 2019 года практически все услуги в украинских поликлиниках станут платными — включая услуги узкопрофильных специалистов, сдачу анализов, инструментальные исследования (рентгены, УЗИ) и т. д. Получить их бесплатно можно будет только по направлению семейного врача, терапевта или педиатра.

В то же время в украинском Институте аграрной экономики сообщили — в этом году стоимость новогоднего стола для украинской семьи из четыре человек вырастет по сравнению с 2018 годом почти на 20% и составит 1535 гривен (3680 рублей). А новогодний стол даже с минимальными деликатесами обойдется жителям Незалежной уже в 2160 гривен (5178 рублей).

При этом экономисты уверены, что даже растущая стоимость жизни и демонтаж системы социальных льгот не смогут спровоцировать протесты на Украине.

По их мнению, граждане сегодня полностью утратили веру в социальную справедливость, в возможность хоть каких-то позитивных изменений в стране, и поэтому не выходят на протесты против действующих властей.

В свою очередь власти не рассматривают повышение социальных льгот как свой предвыборный актив. На предстоящих выборах они рассчитывают на использование «административного ресурса», провластные СМИ и давление на местные избирательные комиссии, полагают эксперты.

Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева

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