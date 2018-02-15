Киевские депутаты запретили политикам агитировать в школах

Киевский городской совет принял решение о недопущении политической деятельности и политической агитации в учебных заведениях столицы

Согласно решению, в столичных школах не допускается распространение рекламы политического характера. Также запрещена политическая агитация среди учащихся и продвижения политического брендинга.

Согласно действующему законодательству, одним из принципов образования в Украине является его независимость от политических партий, общественных и религиозных организаций. Привлечение учащихся и студентов к участию в политических акциях во время учебно-воспитательного процесса не допускается. Однако в последние годы эти нормы часто нарушают — отмечают депутаты Киевсовета.

Поэтому согласно решению, материально-техническая база учебных заведений столицы не должна использоваться для размещения общественных приемных и политической агитации.

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