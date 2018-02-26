Киевская полиция поймала хакера, которого ловили 30 стран мира

В Киеве задержали организатора международной преступной платформы, известной как «Avalanche», которая ежедневно инфицировала по всему миру до полумиллиона компьютеров

Хакера задержали 25 февраля, сообщили «ДС» в пресс-службе МВД.

Полицейские обнаружили у него паспорт гражданина Украины на имя другого лица, по которым злоумышленник прибыл в столицу. Также, во время обыска на снимаемой им квартире полицейские изъяли ноутбук, деньги и флеш-накопители.

Сеть «Avalanche» работала 7 лет. В ее ликвидации были задействованы правоохранители 30 стран. 30 ноября 2016 полицейские провели международную спецоперацию по ликвидации этой киберсети. Тогда в Полтаве правоохранители задержали и организатора этой преступной деятельности — 33-летнего местного жителя.

1 декабря 2016 Октябрьским районным судом г.. Полтавы было рассмотрено ходатайство представителя Генеральной прокуратуры Украины о его аресте. В выборе именно такой меры пресечения суд отказал, после чего подозреваемый исчез из зала суда. Позже он был объявлен в международный розыск.

Злоумышленнику инкриминируют сразу несколько статей Уголовного кодекса Украины. В то же время прокуратурой Вердена и полицией Люнебурга (ФРГ) расследуется уголовное дело в отношении международной платформы преступной инфраструктуры, известной как «Avalanche», которая использовалась в качестве площадки для запуска и управления массовых глобальных вредоносных атак и отмывания денег.

В Германии, по оценкам экспертов, это повлекло ущерб на сумму более 6 млн евро. Кроме того, денежные потери связанные с кибератаками, проведенным по сети «Avalanche», по предварительным подсчетам, составили сотни миллионов евро по всему миру.

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