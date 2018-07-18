Киевская матрица: экономист объяснил, как украинцам подсовывают «синюю таблетку»

Киев, 18 июля. Экономика Украины – это «хвост, которым виляет собака в виде мирового рынка сырья». Так считает украинский финансовый эксперт Алексей Кущ, по его мнению, сценарии развития экономики, представленные профильным министерством, в основном нежизнеспособны.

Кущ отмечает, что, подобно герою из популярного фантастического фильма «Матрица», украинские власти подсовывают стране «таблетки», от выбора которых зависит будущее.

«Синяя таблетка» — первый сценарий развития украинской экономики — это путь к светлому будущему, где правительство занимается реформами, а на горизонте «европейские стандарты жизни», пишет эксперт в колонке для Главред.info.

Кущ уточняет, что, пока министерство экономики Украины и НБУ рисуют картину маслом «Рост ВВП», для экономистов очевидно, что относительное экономическое процветание возможно только, если будут расти цены на сталь, зерно и руду, а цены на энергоресурсы — снижаться. В таком случае «украинским элитам будет хорошо», пишет эксперт. Продлиться долго такой цикл совпадения удачных цен, впрочем, не может, отмечает Кущ.

Второй вариант — «красная таблетка» — это «пессимистический сценарий по возврату Украины в реальный мир», где экспортная выручка падает, а инфляция растет. В то же время финансовый аналитик подчеркивает, что этот сценарий может оказаться не таким уж и пессимистичным, если принять во внимание скорость развертывания международных торговых войн и вероятность нового глобального кризиса.

Третий сценарий способен обеспечить Украине рост экономики и сделать власть имущих «ханами», речь, конечно, идет о продаже земли сельскохозяйственного назначения, отмечает экономист. Однако, по его словам, всерьез рассматривать этот вариант абсурдно, так как он является побочным сценарием от смешения «синей и красной таблетки».

Источник