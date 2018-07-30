Киевлянин устроил стрельбу из окон отеля в Днепре

В Днепре патрульная полиция задержала гражданина, который стрелял со второго этажа отеля

Об этом информирует Патрульная полиция Днепропетровской области, передает «ДС».

Согласно сообщению, 28 июля, около 7 часов вечера к патрульному экипажу на заправочной станции обратился оператор и сообщил, что неизвестный из отеля, расположенного рядом, стреляет из ружья.

Полицейские решили проверить информацию. На втором этаже заведения они обнаружили мужчину. Тот употреблял алкогольные напитки, громко слушал музыку, и, увидев полицейских, пытался спрятать предмет, похожий на ружье.

В номере гражданина полицейские увидели много ножей, женских колец и одежды.

Как выяснилось, мужчина — житель Киева и уже привлекался к ответственности за хулиганство.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла оружие, а мужчину доставили в Чечеловский участок полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщала «ДС», в Новом Орлеане произошла стрельба: трое погибших, семеро раненых.

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