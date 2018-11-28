Киеве задержали комбата полиции, грабившего подчиненных. Новости политики | Dsnews — Деловая столица

В Киеве задержали 40-летнего командира батальона сопровождения ГУ Нацполиции, который присваивал премии подчиненных полицейских

Полицейский был задержан 28 ноября, информирует «ДС» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Комбат ежемесячно начислял полицейским повышенные премии с требованием возвращения ему лично 75% от выплаченной премии, что составляло около 1 тысяч гривень с каждого сотрудника.

Его задержали в служебном кабинете сразу после получения им очередного «транша» от подчиненных в сумме 18 000 гривень.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством) УК Украины, проверяется причастность чиновника к другим аналогичным фактам коррупционной деятельности.

Сейчас командир батальона задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Готовятся материалы для объявления ему подозрения и избрании меры пресечения.

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