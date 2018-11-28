Киеве СБУ блокировала сбыт огнестрельного оружия. Новости политики | Dsnews — Деловая столица

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность группировки, которая специализировалось на сбыте огнестрельного оружия
Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входил военнослужащий Нацгвардии, заказывали за рубежом комплектующие для сбора оружия, передает «ДС» со ссылкой на сообщение пресс-службы СБУ.
Товар они получали международными почтовыми отправлениями.
Злоумышленники собирали средства поражения и реализовывали клиентам на «черном рынке», в том числе представителям криминальных кругов. Средняя стоимость одной единицы оружия составила 2 тыс. долларов.
Правоохранители задержали военнослужащего Нацгвардии в Киеве при попытке сбыта 8 единиц огнестрельного оружия. Во время обысков сотрудники СБУ изъяли немало запчастей к короткоствольному огнестрельному оружию, в частности, пистолетных затворов, рамок, стволов и магазинов.
Сейчас задержанному злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Напомним, ранее в СБУ заявили, что во время атаки на Азовском море Россия поранила одного из сотрудников ведомства.
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