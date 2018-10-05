Киев нагнет «Газпром» еще на $ 12 миллиардов

Украина подаст к «Газпрому» новый иск на $ 12 млрд. в случае запуска «Северного потока-2». Об этом заявил главный коммерческий директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко в эфире «Пятого канала».

«Это как раз сумма, которая отражает компенсацию ущерба Украины, если будет построен „Северный поток-2“ и мощности украинской ГТС не будут использоваться», — сказал Витренко.

Он подчеркнул, что европейские правила ценообразования позволяют «отобразить эффект от простоя украинской ГТС или неиспользования ее после 2019 года». О каких именно правилах идет речь, Витренко не уточнил. Он только отметил, что речь идет «просто о компенсации недополученной тарифной выручки», а не о пересмотре действующего тарифа.

Заметим: действующий контракт, описывающий стоимость и условия транзита российского газа, истекает в 2019 году. Почему после этого «Газпром» должен нести ответственность за простой украинской ГТС — вопрос за пределами здравого коммерческого смысла. Но европейские суды, разбирая споры между «Газпромом» и «Нафтогазом», руководствуются не коммерческим смыслом, а политическим. А он заключается в том, что Европа не готова расширять помощь Украине, если та лишится транзита, а ее экономика просядет. Раз так — европейцам надо украинские иски по возможности поддерживать.

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Напомним, в феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж постановил, что «Газпром» должен заплатить «Нафттогазу» $ 2,56 млрд. за несоблюдение условий по минимальным объемом прокачки газа через территорию Украины. Хотя любому здравомыслящему эксперту понятно, что это решение — политически мотивированное.

Судите сами: в договоре между «Газпромом» и «Нафтогазом» прописано, что Украина обязана покупать около 40 млрд. кубометров российского газа в год, а если она этого не делает, предусмотрены штрафные санкции. С другой стороны, в договоре записано, что «Газпром» планирует транзитировать по территории Украины 110 млрд. кубометров газа ежегодно. Причем в случае, если потребление газа в Европе вырастет, соответственно вырастут и поставки. Каких-либо штрафных санкций за меньший транзит в документе не предусмотрено.

А теперь посмотрим на решение Стокгольмского арбитража. Оно заключается в том, что нормы в рамках take-or-pay («бери или плати») будут снижены с 40 млрд. кубометров до 4 млрд. При этом штрафные санкции, которые предусматривались договором, на украинскую сторону судом не наложены. Этот пункт арбитраж обосновал тем, что экономика Украины находится в тяжелом положении.

Что до «транзитной» части договора, Стокгольм счел, что «Газпром» был обязан при любом раскладе транзитировать 110 млрд. кубометров. И насчитал штраф за недопоставку газа.

Получается, решение арбитража принято в интересах одной стороны — украинской. И где гарантии, что очередной суд не примет украинскую сторону при рассмотрении нового иска — на $ 12 млрд?!

Что характерно, в июле «Нафтогаз» сообщил о подаче очередного иска против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж. В нем компания требовала резкого повышения тарифа на транзит газа с марта 2018 года и до срока истечения контракта 31 декабря 2019 года, оценивая свои претензии в $ 11,58 млрд. Тогда Витренко писал в Facebook, что «Газпром» может уменьшить эту сумму, если продлит контракт на транзит через Украину после 2019 года, или же «перестанет блокировать экспорт газа из Средней Азии либо экспорт других компаний из России».

Аналитики тогда отмечали слабость украинской позиции. Но, видимо, Украина твердо решила получить с «Газпрома» $ 12 млрд. — не мытьем так катаньем.

— Витренко делает заявления не потому, что уверен в получении $ 12 млрд., — отмечает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. — Просто именно сейчас достраиваются «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Когда в 2020-м заработают эти обходные маршруты, объем украинского транзита может сократиться с нынешних 100 млрд. кубометров в год вплоть до 15 млрд. кубов. И возникает вопрос: что все-таки будет дальше, после истечения транзитного контракта?

Замечу, все участники переговоров — Россия, Украина и Евросоюз — сходятся в том, что определенные гарантированные объемы газа через украинскую территорию должны идти в любом случае. Дискуссия только о том, какие это будут объемы, и по какой цене за транзит.

«СП»: — Чего конкретно добивается Киев?

— Украинской стороне, понятно, хотелось бы транзитных объемов побольше, и по высокой тарифной ставке. Еще в июне стало известно, что «Нафтогаз Украины» готов сохранить ставку транзита российского газа через Украину в 2020—2028 годах примерно на нынешнем уровне. Но для этого «Газпром», по мнению украинской компании, должен согласиться прокачивать по 110 млрд. кубометров в год и на рост тарифов в 2018—2019 годах на треть — совокупно на $ 2,3 млрд.

«СП»: — И что на это ответил «Газпром»?

— «Газпром» на переговорах занял позицию, согласно которой после 2019 года плата за транспортировку газа от границы РФ до Германии через центральный коридор — Украина, Словакия, Чехия — должна быть сопоставима с тарифом по строящемуся газопроводу «Северный поток-2». По расчетам «Нафтогаза», в таком случае тариф через Украину должен упасть в 2,5 раза — до $ 1 за 1 тыс. кубометров на 100 км.

Причем уже в июле украинцы говорили: если «Газпром» настаивает на снижении тарифов или откажется гарантировать загрузку ГТС в 110 млрд. кубометров, «Нафтогаз» хочет потребовать в арбитраже компенсации обесценения ГТС из-за неполной окупаемости инвестиций. Размер обесценения при тарифе в $ 1 и транзите до 13 млрд кубометров «Нафтогаз» оценивал в $ 11 млрд, при текущем тарифе и транзите в 65 млрд кубометров — в $ 6 млрд.

Замечу, сейчас прокачка через Украину является наиболее дорогим для «Газпрома» маршрутом поставок газа в Европу. По грубым прикидкам, прокачка по украинскому направлению обходится «Газпрому» в 1,5 раза дороже, чем по «Северному потоку-1» и газопроводу «Ямал-Европа».

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Именно поэтому российские переговорщики говорят украинским коллегам: ребята, тариф за транзит уже некуда повышать, давайте все же придем к нормальным показателям.

«СП»: — В июле «Нафтогаз Украины» начал вторую волну исков против «Газпрома» в Стокгольмском арбитраже — как раз по поводу повышения тарифа. Он обосновывал свою позицию тем, что уже сейчас тариф на прокачку должен быть установлен на уровне, который обеспечивает ускоренную амортизацию ГТС до конца 2019 года. Европа может занять в этом вопросе сторону Киева?

— «Нафтогазу» будет сложно убедить арбитров в правильности своего подхода «ускоренной амортизации» ГТС — при том, что украинский тариф самый высокий из альтернативных маршрутов. Теоретически Киев может доказать, что у него высокие издержки, потому что «труба» старая — это действительно так. Но при чем тут потребитель? Модернизируй свою ГТС — и качай газ по нормальным транзитным ставкам, как это делают нормальные люди, у которых эффективный бизнес. Но Киев ничего модернизировать не хочет, он пытается продать свой неэффективный бизнес — причем, втридорога.

Эта логика вряд ли найдет поддержку Европы. Даже несмотря на то, что Киев пытается воздействовать на ситуацию по всем направлениям — и через суды, и путем политического давления на ЕС.

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