Киев и МВФ согласовывают цены на газ – Гройсман

Фото: kmu.gov.ua

Гройсман и Лагард

В МВФ поднимают вопрос о необходимости выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Но в правительстве обещают, что цена на газ до конца текущего отопительного сезона не изменится.



Украина и Международный валютный фонд работают над вопросом об изменении цены на газ для промышленности и населения стран, однако тариф для населения в этом отопительном сезоне поднимать не будут. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на брифинге в пятницу, 2 февраля.



“Цена на газ в этом отопительном сезоне изменена не будет. Я об этом сказал, я буду придерживаться своего слова. Действительно есть вопрос, и об этом заявил представитель МВФ в Украине, в том, чтобы выровнять коммерческую цену газа и цену для населения. Мы сейчас работаем с МВФ, мы имеем свое мнение, я с некоторыми вопросами не соглашаюсь. Я считаю, что должно быть справедливое формирование цены в стране. И нужно все так построить, чтобы не возникало никаких коррупционных проявлений”, – сказал Гройсман.



Он подчеркнул, что разница в тарифах на газ для коммерческих и бытовых потребителей явление плохое, поскольку тогда этой разницей можно манипулировать. Однако Украине нужно создать конструктивную систему защиты населения от возможного подорожания цены на газ.



Премьеру также не нравится тенденция относительно постоянного повышения цен на электричество, в том числе и для промышленности.



“Нам нужно больше получить информации и аргументов от Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг. Это независимый регулятор, он не подчиняется никому, и они должны объяснить перед обществом, почему они поднимают цены”, – отметил Гройсман.







Напомним, Украина в 2018 году должна погасить долг перед Международным валютным фондом в размере 43,8 млрд гривен.