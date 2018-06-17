Киберполиция накрыла сеть мошеннических криптообменников

Киберполиция разоблачила онлайн-мошенников, которые создали сеть фейковых веб-обменников по конвертации криптовалют

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на в Департаменте киберполиции Нацполиции Украины.

По данным правоохранителей, преступная группа состояла из 4 человек: злоумышленники создали собственную CMS-систему управления контентом сайтов-обменников, созданные веб-ресурсы имитировали легальную деятельность веб-обменников по разнонаправленой конвертации криптовалют и получали фиктивные положительные рейтинговые отзывы.

«Потерпевшие переводили деньги на электронные кошельки, зарегистрированные на поддельные документы иностранных граждан. После зачисления средств злоумышленники прекращали работу веб-обменника, а открывали новый мошеннический веб-ресурс», — сообщили в полиции.

Сайты, которые использовали злоумышленники:

moneycraft/./info, wowex/./online, swapex/./net, myexchanger/./lv, iconvex/./net, likechange/./biz.

«Перечень сайтов не является исчерпывающим, поэтому работники киберполиции обращаются к гражданам с просьбой сообщить о подобных случаях в Полесское управление киберполиции по адресу: г. Ровно улица Николая Хвылевого, 2, или по электронной почте», — говорится в сообщении.

По информации о деятельности мошенников полицейские начали уголовное производство по ч. 3 ст. 190 УК (мошенничество).

В его рамках работники киберполиции провели комплекс оперативных мероприятий, по результатам которых установили лиц, причастных к данному преступлению. Ими оказались жители города Днипро от 20 до 26 лет.

«Работники Полесского и Приднепровского управлений Департамента киберполиции совместно со следователями полиции Ровенщины провели санкционированные обыски по месту жительства фигурантов. Правоохранители изъяли компьютерную технику, флэш-накопители, банковские карточки и мобильные телефоны, которые использовали мошенники», — отметили в полиции.

Трем участникам преступной группы объявлено о подозрении в совершении шести эпизодов мошеннической деятельности. Изъятую технику направили на проведение всех необходимых экспертиз.





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