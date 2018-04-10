КГГА требует остановить работы по строительству гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14-16

Киевская городская государственная администрация требует остановить работы по строительству гостиничного комплекса на Андреевском спуске, 14-16 до рассмотрения проекта на градостроительном совете

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Александр Спасибко, сообщили «ДС» в пресс-службе Киевской горадминистрации.

«Городские власти, мэр неоднократно обращались к представителям застройщика с требованием представить проект строительства этого гостиничного комплекса для обсуждения на градостроительном совете с участием общественности. Андреевский спуск — это комплексный памятник градостроительства, а земельный участок по адресу Андреевский спуск, 14-16 входит в охранную зону объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. И мы благодарны за контроль и обращения общественности. История застройки этого участка началась еще в 2005 году, проектом было предусмотрено строительство гостиничного комплекса с заведениями общественного питания и паркингом высотностью 4 и 7 этажей. Теперь застройщик должен безотлагательно приостановить это строительство. Позиция власти и реакция на большое количество обращений общины по строительству гостиницы на Андреевском спуске — это приостановление подготовительных и строительных работ и обязательное прохождение градостроительного совета», — отметил заместитель председателя КГГА.

Он отметил, что были проведены проверки, которые подтвердили нарушения требований законодательства в сфере градостроительной деятельности.

Кроме того, отметил Александр Спасибко, к безответственным застройщиков должны быть применены соответствующие правовые меры, чтобы прекратить хаотичную застройку столицы. И никаких исключений не должно быть, несмотря на финансовые рычаги или политические связи застройщиков.

«Пока дело находится в судах, требуем предоставить архитектурное решение проекта строительства на рассмотрение градостроительного совета. Никаких строительных работ до прохождения градостроительного совета застройщик не должен вести», — подчеркнул Александр Спасибко.

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