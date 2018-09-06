КГГА: Киевсовет погасил все долги по внешним заимствованиям

Киевский городской совет успешно завершил реструктуризацию непогашенного долга по внешним заимствованиям

Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает «ДС» со ссылкой на сайт Кличко.

«4 сентября 2018 Киевский городской совет успешно завершил обмен всех непогашенных облигаций участия в кредите с доходностью 8% и погашением в 2015 году (Облигации с погашением в 2015 году) на совокупную номинальную сумму 101 149 000 долларов США на новые облигации с доходностью 7, 5% и с погашением 15 декабря 2022 (Облигации с погашением в 2022 году). Таким образом Облигации с погашением в 2015 году были в полном объеме отменены», — пояснил Николай Поворозник.

Он отметил, что Облигации с погашением в 2022 году включены в официальный реестр Ирландской фондовой биржи, которая осуществляет свою хозяйственную деятельность под наименованием «Евронекст Дублин» и допущены к торгам на Глобальном валютном рынке Евронекст Дублин.

«На сегодня, Киевский городской совет не имеет никакого непогашенного долга по внешним заимствованиям. Успешное завершение этой долговой операции поможет реализовать цели, предусмотренные в механизме расширенного финансирования МВФ для Украины, согласованном 11 марта 2015 года», — отметил Николай Поворозник.

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