КГГА: Городские службы максимально оперативно справились с последствиями стихийного бедствия

Движение автомобильного транспорта по путепроводу на пересечении улиц Олены Телиги и Кирилловской восстановлен, общественный транспорт уже движется по этому участку

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

По его словам, к концу дня специалисты планируют должным образом укрепить опоры путепровода, которые размыло во время вчерашней ливни.

В первую очередь, от последствий вчерашней непогоды пострадали дороги и переходы, которые расположены в низинах.

«До часа пик — времени завершения рабочего дня, пробки и скопления машин были практически везде, — прокомментировал он. — На местах работали службы технической помощи и аварийные бригады, но справляться было очень непросто, потому что дождь не прекращался. Движение общественного транспорта тоже было парализовано, но после завершения дождя его удалось восстановить».

По словам Дмитрия Давтяна, тяжелая ситуация в городе возникла, во-первых, из-за аномального количества осадков, а во-вторых — из-за состояния ливневой канализации.

«Этим системам десятки лет, они не рассчитаны на такое количество инфраструктурных объектов вокруг и не могут своевременно пропустить большое количество воды», — подчеркнул заместитель председателя КГГА.

Он признал, что с нагрузками не справились даже помпы откачки воды: например, на Дорогожичах и в других местах техника выходила из строя. В то же время, специалисты делали все возможное, чтобы возобновить работу.

Дмитрий Давтян подчеркнул, что ни одна станция метро была подтоплена, хотя входы в метрополитен были существенно затруднены.

«Я благодарен всем городским службам, которые максимально оперативно ликвидируют последствия вчерашней непогоды», — отметил заместитель председателя КГГА.

По оценкам экспертов, несущая конструкция путепровода на пересечении улиц Олены Телиги и Кирилловской не повреждена. Об этом во время брифинга сообщил генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Александр Густелев.

Сейчас движение транспорта по путепроводу восстановлено. Напомним, разрушение произошло на участке, который сейчас находится на капитальном ремонте. Интенсивная ливень привел к размыву конуса и части конструкции переходной плиты. Других разрушений нет.

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