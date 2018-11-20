Керченский мост разрушается из-за опасного смещения конструкций — Реал

На основании интерферометрического метода анализа космических снимков Керченского (Крымского) моста сделаны выводы о том, что сооружение претерпевает активное смещение. Министерство по вопросам временно оккупированных территорий приводит конкретные величины проседания и подъема отдельных арочных элементах в центральной части моста, в районе острова Тузла и искусственной насыпи.

В некоторых случаях скорость смещения составляет до 9 сантиметров в год, и не исключено, что со временем эти деструктивные процессы могут ускориться.

Все это потенциально представляет угрозу жизни и здоровью людей, которые пользуются мостом.

Напомним, весной на нем открыли автомобильное сообщение, железнодорожная часть все еще строится.

Строительство моста незаконное, вредит экологии Черного моря и мешает судоходству, от чего страдает экономика Украины.





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