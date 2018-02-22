Кейс «Ситилинка»: рост количества заказов по email-рассылкам на 13,48% без усилий со стороны маркетолога

Email-маркетолог Retail Rocket Анастасия Сорокина рассказывает, как и зачем интернет-магазин «Ситилинк» запустил автоматизированные кампании и насколько это помогло увеличить количество заказов через email-канал.

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Несколько месяцев назад мы объявили о запуске нового продукта — умных автоматизированных email-кампаний — регулярных рассылок с использованием динамического контента и персональными рекомендациями, которые запускаются один раз и затем отправляются в автоматическом режиме. Это позволяет безо всяких дополнительных усилий со стороны email-маркетолога генерировать дополнительный доход для интернет-магазина.

Рассказываем, как проходил процесс запуска умных автоматизированных кампаний у интернет-магазина «Ситилинк», и каких результатов это позволило добиться.

Цель запуска автоматизированных email-кампаний

Главная цель запуска автоматизированных email-кампаний кроется в ее названии — интернет-магазин «Ситилинк» прежде всего хотел разгрузить маркетолога от постоянного запуска одинаковых регулярных рассылок.

Вторая не менее важная задача, которая стояла перед ритейлером, это генерация дополнительных продаж через email-канал в автоматическом режиме без постоянного вмешательства маркетолога в процесс.

Автоматизированные кампании позволяют единоразово настроить регулярные email-рассылки и в дальнейшем генерируют доход без участия маркетолога, позволяя ему сосредоточиться на важных стратегических задачах, тестировании новых форматов и других действиях.

Настройка умных автоматизированных кампаний

В первую очередь наши специалисты по email-маркетингу вместе с представителями интернет-магазина выбирают типы кампаний, которые нужно запустить. Для «Ситилинк» самыми актуальными стали «Новинки» и «Хиты продаж», т.е. рассылки с поступлениями новых товаров и письма с подборкой самых популярных позиций.

Затем команда Retail Rocket разрабатывает шаблоны с динамическим контентом для каждого типа кампаний на основе фирменного стиля интернет-магазина. Динамический контент позволяет создать впечатление, будто маркетолог только что составил письмо и подобрал товары специально для каждого подписчика.

К примеру, на баннере в зависимости от даты меняется текст: сегодня вам будут предлагаться «Новинки/хиты продаж января», а в следующем месяце — февральские.

Возможности динамического контента позволяют персонализировать темы писем, приветственные тексты для каждого сегмента подписчиков, заголовки на баннерах и товарную выдачу. Таким образом, интернет-магазин может использовать преимущества сегментации и персонализированных рассылок без ручного труда email-маркетолога и траты времени на формирование сегментов и отдельных писем для каждого из них — после запуска кампании формируются в автоматическом режиме.

Для интернет-магазина «Ситилинк» была установлена периодичность отправки каждой email-кампании один раз в две недели, таким образом, подписчики получают четыре письма в месяц — подборку новинок и хитов продаж.

Поскольку подготовка шаблонов и все настройки проводятся на стороне Retail Rocket, представителям «Ситилинк» не пришлось тратить свое время и ресурсы — потребовалось только утвердить макеты и периодичность рассылок. Теперь каждый тип email- кампаний отправляется автоматически с заданной регулярностью, что не требует абсолютно никаких действий от маркетологов интернет-магазина.

Расскажем подробнее о каждой из кампаний и ее результатах.

Кейс внедрения автоматизированных кампаний «Новинки»

Предложение новинок ассортимента, особенно в некоторых товарных категориях, это мощный драйвер продаж для интернет-магазина.

Ассортимент магазина «Ситилинк» обновляется часто, и отправка новых предложений позволяет компании подогревать интерес подписчиков и генерировать переходы на сайт и новые продажи.

Шаблон письма автоматизированных кампаний «Новинки» включает в себя баннер с названием месяца, когда отправляется рассылка, приветственный текст и товарную подборку новинок.

Для тех подписчиков, чьи интересы нам известны, алгоритмы Retail Rocket формируют персонализированную товарную выдачу, т.е. подписчик получает подборку новых товаров, которые с наибольшей вероятностью будут ему интересны.

Персонализированный шаблон email-кампании «Новинки» для интернет-магазина «Ситилинк»

Если интересы подписчика пока не известны, это не повод игнорировать его. В этом случае в письмах отправляются рекомендации новинок интернет-магазина, побуждая пользователя перейти на сайт и проявить интерес к какой-либо категории или типу товаров.

Шаблон email-кампании «Новинки» без персонализации для интернет-магазина «Ситилинк»

По результатам отправки автоматизированных кампаний в течение нескольких месяцев были получены следующие цифры:

Естественно, рассылки с персонализированной товарной выдачей показывают более высокие цифры:

Open Rate выше на 65%

CTR – в среднем выше на 50%

Conversion Rate выше более, чем на 50%

Поэтому интернет-магазинам стоит стремиться получать как можно больше информации о своих подписчиках, чтобы рассылки были более релевантными их интересам. Для этого используйте различные виды email-кампаний, чтобы подписчик заинтересовался одним из множества предложений, а также используйте CTA-элементы и различные приемы, которые будут побуждать его кликать по ссылкам в письмах. Ключевая цель кампаний со стандартными рекомендациями магазина — увеличение количества подписчиков, которым в следующих кампаниях будет отправлено персонализированное предложение.

Кейс внедрения автоматизированных кампаний «Хиты продаж»

Хиты продаж — еще один действенный способ заинтересовать подписчиков. Популярные товары в определенной мере эксплуатируют принцип социального доказательства: если товар пользуется спросом у других покупателей, значит он заслуживает внимания, и возможно, стоит его купить.

Для интернет-магазина «Ситилинк» был разработан шаблон, в котором присутствовал баннер, приветственный текст и товарная подборка самых популярных товаров с учетом предпочтений каждого покупателя.

Персонализированный шаблон email-кампании «Хиты продаж» для интернет-магазина «Ситилинк»

Подписчикам, чьи интересы пока не определены, отправлялись письма со стандартными рекомендациями бестселлеров магазина.

Шаблон email-кампании «Хиты продаж» без персонализации для интернет-магазина «Ситилинк»

По итогам отправки автоматизированных кампаний «Хиты продаж» в течение нескольких месяцев были получены следующие результаты:

Как и в случае с «Новинками», персонализированная подборка товаров показывает гораздо лучшие результаты, с примерно такой же разницей в цифрах: большинство показателей как минимум в два раза выше. Поэтому задача кампаний со стандартной товарный выдачей — мотивировать подписчиков кликнуть по ссылке в письме и проявить свой интерес к товарам или товарным группам.

С каждой рассылкой алгоритмы получают все больше данных о предпочтениях и интересах все большего количества подписчиков. Со временем, интересы большей части активной базы подписчиков будут известны, что позволит отправлять каждому пользователю персонализированные предложения и значительно увеличить выручку email-канала.

Результаты

Использование автоматизированных рассылок помогает не только автоматизировать деятельность email-маркетолога, но и генерирует дополнительных доход, увеличивая выручку email-канала.

За три месяца использования автоматизированных кампаний «Новинки» и «Хиты продаж» они принесли интернет-магазину «Ситилинк» 10,86% от всех заказов, совершенных через email-канал. За это время количество заказов через email-канал выросло на 13,48%.

Умные автоматизированные кампании позволяют значительно разгрузить email-маркетолога и генерировать дополнительный доход без его участия в процессе. Все типы кампаний после настройки отправляются автоматически с заданной регулярностью, что позволяет специалисту сфокусироваться на стратегических задачах и повышении эффективности других маркетинговых активностей.

Оптимизируйте деятельность email-маркетолога: используйте умные автоматизированные кампании, определяйте интересы подписчиков вашего интернет-магазина с помощью отправки различных видов кампаний и генерируйте дополнительный доход для вашего бизнеса.

Комментарий «Ситилинк»

Александр Дедов, Директор по маркетингу «Ситилинк».

«Цель любого бизнеса — быть эффективным и прибыльным. Оптимизация и автоматизация – то, что делает его таковым. Перед нами стояли задачи по увеличению доходности email-канала за счет более проработанной персонализации предложения и сокращению ручных действий ответственного маркетолога. Реализация совместного с Retail Rocket проекта по внедрению умных автоматизированных рассылок позволило их решить. KPI, которые мы ставили перед запуском кампаний «Новинки» и «Хиты продаж», были достигнуты. Но главное, что данный инструмент позволит сделать наши рассылки максимально релевантными запросам каждого клиента».

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