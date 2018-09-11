Кейс GoEuro: метапоисковик билетов на 16% увеличил конверсию на сайте с помощью рекламной сети

Компания вышла на российский рынок и нашла клиентов благодаря кэшбек-сервисам и контенту про путешествия.

GoEuro — немецкий метапоисковик и туристическая платформа для поиска и бронирования билетов. Сервис помогает пользователям выбрать оптимальный маршрут для путешествия по Европе и забронировать билеты на самолёты, поезда и автобусы.

В 2017 году компания выяснила, что европейское направление — одно из самых популярных для россиян. Чтобы привлекать пользователей из России, GoEuro решила продвигаться через CPA-сети, выбрав в качестве партнёра компанию Admitad.

Admitad — платформа партнёрских программ, которую в 2010 году основал немецкий предприниматель Александр Бахманн. Сейчас у компании семь представительств, она работает в 45 странах мира. У Admitad множество партнёров, которые размещают рекламу на своих платформах: кэшбек-сервисы, лидеры мнений, сайты с купонами и контентные проекты, программы лояльности и сообщества в социальных сетях. Рекламодатели не платят Admitad абонентскую плату и дополнительные комиссии — оплачиваются только действия. На время сотрудничества клиенты получают бесплатного консультанта и техническое сопровождение.

CPA-cети или сети партнёрских программ позволяют интернет-компаниям с широкой целевой аудиторией в B2C продвигать свои товары и услуги в интернете с прогнозируемой эффективностью и прозрачным ROI.

Принцип работы сетей прост:

Рекламодатели составляют описание необходимых целевых действий (например, покупок, заявок на услуги, регистрации) и назначают за них стоимость — так образуется предложение.

Партнёрская сеть размещает предложение на своём сайте, где его находит веб-мастер — владелец площадки, у которой есть аудитория.

Если оффер подходит веб-мастеру по тематике, контенту, геолокации и другим показателям, он создает заявку на сотрудничество. После этого веб-мастер генерирует партнёрскую ссылку на сайт рекламодателя и размещает её на своем ресурсе, получая комиссию за переход и последующую конверсию.

Команде GoEuro в начале сотрудничества кроме необходимости выхода на новый рынок требовалось увеличить объём трафика и конверсию лидов. Для достижения этих целей Admitad предложил использовать кэшбек-сервисы, YouTube-каналы, контент-проекты.

Admitad и GoEuro договорились о получении комиссии с оплаченной брони. В такой схеме веб-мастер получает 2% от стоимости билетов, если пользователь их оплатил. В течение 30 дней рекламодатель проверяет все целевые действия и присылает сверку с подтверждением или отклонением. Счёт выставляется за подтвержденные целевые действия.

Позже компании решили опробовать новую схему комиссии — за клик-аут. Если пользователь, который пришёл от веб-мастера на сайт GoEuro, выбрал необходимую дату и билеты, после чего нажал кнопку «Забронировать», заявка считается оформленной. За это веб-мастер получает от 15 до 54 евроцентов в зависимости от геолокации.

При работе по такой схеме веб-мастера могут поступать нечестно: накручивать клики на кнопку, оставляя ненастоящие заявки. В таких случаях служба поддержки Admitad отправляет предупреждение подозрительным партнёрам. Если веб-мастер действительно нарушил правила, его отключают от площадки.

Результаты

С октября 2017 года по март 2018 года трафик на сайт GoEuro увеличился на 358% в месяц, а конверсия — на 16%.

Вместе с ростом эффективности увеличивалась и сумма, которую Admitad получает за свои услуги. С начала сотрудничества до написания этой статьи счета выросли в десять раз. Соответственно, выросла выручка GoEuro с привлеченных через партнёров Admitad покупателей.

Анализ кампании показал, что самое большое количество пользователей привлекли контентные проекты — они публиковали статьи о путешествиях по Европе, интегрируя в текст не только ссылку, но и информацию о возможностях и удобстве сервиса. Наибольшее количество оплаченных заказов принесли кэшбек-сервисы.

Больше кейсов о продвижении в интернете — на Admitad Expert 2018

Десятки экспертов в области CPA-маркетинга соберутся 28 сентября в Москве в центре Digital October. Они обсудят тренды и эффективные решения на рынке партнёрского маркетинга. Для каждого из сегментов — электронная коммерция, мобайл, финансы — в Admitad приготовили отдельные доклады. Их представят рекламодатели, партнёры и эксперты из агентств.

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