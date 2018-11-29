Казпочта поможет казахстанским бизнесменам стать миллиардерами — Forbes Казахстан

Фото: Владимир Третьяков

Сакен Сарсенов

В джунглях Amazon

Сакен Сейтжаппарович, 19 октября в рамках программы «Цифровой Казахстан» вы открыли очередной центр е-commerce — в Алматы. До этого вы уже обучили навыкам онлайн-торговли и экспорта товаров на Amazon, Alibaba, eBay более 1200 бизнесменов. Такие центры — это ваши инвестиции в будущих клиентов?

— Верно. Наш бизнес – это посылки. Чем больше посылок – тем больше доходов у почты.

Раньше мы старались заработать на каждой услуге, которую предоставляем. Но в прошлом году бизнесмены стали мне говорить, что некоторые услуги почты дорогие, и бизнесу невыгодно ими пользоваться. Мы стали думать над этим вопросом. И решили, что какие-то услуги будем предоставлять едва ли не по себестоимости. Теперь бизнесмен использует наш процессинг, платежные инструменты, нашу инфраструктуру, а взамен, естественно мы ставим условие: мы предоставляем комфортную среду для ведения бизнеса, но все посылки должны идти через нас. И бизнесу это выгодно: у нас большая инфраструктура, мы самая крупная логистическая компания в стране, и мы можем многое.

Открывая новый центр e-commerce в Алматы, мы подобрали партнеров, которые разбираются в онлайн-рынке. Вместе с ними мы проводим обучение и сопровождение. Мы говорим бизнесу: если что-то не понимаешь, мы тебя научим; если хочешь стать нашим партнером, мы за тебя сделаем всё: разместим твой товар в популярных интернет-магазинах, предоставим услуги хранения товара и упаковки, осуществляем доставку, окажем сопровождение.

Центр e-commerce открыт по принципу Open Almaty, там постоянно будут находиться наши сотрудники и предприниматели – начинающие и опытные.

Чему конкретно могут обучить предпринимателя?

— Например, предприниматель занимается офлайн-торговлей. Мы ему объясняем: в его магазин приходят 100 человек в день, а товар покупают единицы. А он может выйти в онлайн, и его товар будут видеть миллионы граждан страны. Вот он — потенциальный рынок!

Также есть интересные товары, которые можно продавать за рубежом, на Amazon, например. Для этого мы открыли школу экспорта. Эта идея возникла в прошлом году после поездки сотрудников «Казпочты» в Киев. Например, там есть более 10 тыс. украинских предпринимателей и хэндмейкеров, которые производят либо серийно, либо вручную товары, которые отправляются в разные страны мира — в США, Австралию, Канаду и др. Есть интересные кейсы, когда украинка делает дома закладки для книг, и сейчас продает их десятками тысяч на Amazon на $25 тыс. в месяц. Причем на родине эти товары не пользовались особым спросом, а на Amazon аудитория в 300 млн человек оценила. Также есть украинские предприниматели, которые на Kickstarter собирают по $10 тыс. на свои проекты, например, один предприниматель собрал более $1 млн по предзаказу на свою продукцию. 5 лет назад у него в команде было 5 человек, а сегодня компания имеет контракт с Disney на поставку товаров в их 700 магазинов по всему миру.

Фото: Владимир Третьяков

А есть похожие кейсы в Казахстане?

— Есть наши ребята, которые на Amazon продают сувенирную продукцию на $150 тыс. в месяц. И это только начало. Мы уверены: в Казахстане скоро будет много миллиардеров. Правда, пока тенговых, но уже хорошо (смеется). Например, в Шымкенте многие умельцы делают интересные украшения ручной работы, изделия из серебра в казахской национальной традиции – уверен, они бы пользовались популярностью на мировом рынке.

Китай как двигатель торговли

Что-то сдерживает отправку наших товаров за рубеж?

— Есть одна преграда: чтобы отправить товар за рубеж, на каждый товар, даже если он стоит $20, надо заполнять экспортную таможенную декларацию. Это сдерживающий фактор – об этом говорили в правительстве и мы, и бизнесмены, и нашли понимание. Мы внесли предложение по поправкам в законодательство и ждем изменения норм. Если поправки примут, будет так: товар продается на международной онлайн-площадке, оформляется посылка и отправляется через любое почтовое отделение, а почта упрощает оформление экспортной таможенной декларации.

Что еще мы можем продавать за рубеж?

— Недавно я был на «Хоргосе» и видел там граждан Китая, покупателей, которые шли с двумя сумками, набитыми казахстанским подсолнечным маслом, и ели нашу колбасу. Знакомые бизнесмены рассказывают, что китайцы, например, часто покупают нашу водку, хотя она в два раза дороже чем их отечественная – считают, что у нас качественный органический продукт. Я бы на это обратил внимание наших бизнесменов.

Вообще в Китае развита концепция бондовых складов, куда можно заранее завезти товары оптом, и при онлайн-заказах они будут доставляться быстрей. Я видел в Китае склады с корейской косметикой и английским чаем. Я предлагаю нашим бизнесменам этим заняться. Например, можно с успехом так продавать наши кондитерские товары — продажи вырастут в разы за счет онлайн-трафика.

Но как быть с растаможкой и сертификатами?

— Когда товар экспортируется по офлайн-каналам, ему каждый раз нужно проходить процесс сертификации. А когда товар проходит по онлайн-заказам, поставщику нужно только один раз потрудиться, и потом сертификация будет действовать год — можно хоть контейнерами завозить. Да, чтобы товар продать, надо вложиться в маркетинг. Это не просто, но возможно. В Китае сейчас огромный потребительский рынок – там 250 млн человек среднего класса, готовых тратить. Вот простой пример: ежегодно из Европы в Поднебесную по онлайн-каналам проходит товаров на сумму в €60 млрд, а средний чек – €150. Для сравнения, средний чек товара, идущего из Китая в Старый Свет — €45.

Кстати, по схожей концепции мы планируем открыть бондовые склады и в Казахстане — на «Хоргосе». Так как сухопутный маршрут из Китая до Европы самый короткий и эффективный через Казахстан, многие логистические компании Китая заинтересованы в складировании на МЦПС «Хоргос» и транзите через нас в Европу и другие страны. Для этого мы сейчас выстраиваем процесс логистики и таможенного оформления.

Фото: Владимир Третьяков

На чем здесь может заработать казахстанский бизнес?

— На услугах складирования и логистики. Мы же будем оформлять товар в посылку и по каналам Всемирного почтового союза доставлять до покупателя в Европе, средней Азии и других странах.

Второе дыхание почты

В прошлом году центр e-commerce вы открывали в Астане. Он успешно работает?

— Изначально у него была другая идеология, которая не прижилась. В этом году мы ее переработали, добавили к первоначальным функциям отправки посылок — обучение и сопровождение. Коммерсанту не нужны склад, контролеры, курьеры — все это есть у нас. И сегодня у бизнесмена голова не болит: за него работают другие, он только по нашим отчетам следит, сколько товара продал. И эта схема заработала. В Астане только в этом центре с начала года мы отправили 1 млн посылок.

А есть ли у вас какие-либо ограничения по габариту и весу отправляемого товара?

— Нет ограничений, мы занимаемся в том числе и крупногабаритными перевозками.

Например, если бизнесмен торгует тяжелыми автозапчастями, тоже сможете их пересылать по Казахстану?

— Легко. Например, когда частник везет груз из Алматы в Костанай, ему нужно думать о загрузке машины на обратный путь. А если машина возвращается пустой, то эти расходы ложатся на заказчика. А с нами работать выгодно — почта как раз удобна тем, что у нас транспортировка и загрузка отлажена. Мелкие пакеты мы вообще можем отправлять авиационным транспортом, что ускоряет доставку. Поэтому в доставке посылок мы растем ежегодно на 30% внутри Казахстана. По этой услуге мы занимаем около 40% рынка.

А сколько посылок коммерсанты отправляют по Казахстану?

— Всего до конца этого года планируется перевезти 35 млн посылок, из них 45% — это посылки внутри Казахстана. По сути это и есть объем e-commerce нашей страны (граждане отправляют друг другу мало посылок).

Фото: Владимир Третьяков

А что чаще всего продают?

— Одежду, электронику, косметику, товары народного потребления. Много отправляется товаров в село – то, что сложно купить на периферии.

Вы этим активно занимаетесь, потому что за электронной торговлей будущее?

— Конечно. Посмотрите, к примеру, матчи Лиги чемпионов – раньше там спонсорами были сотовые операторы, которые активно рекламировались, а теперь – DHL, FedEx и другие почтовые службы. Электронная коммерция позволяет нам стать очень серьезным игроком на рынке и зарабатывать серьезные деньги, повышая зарплаты нашим сотрудникам. При этом мы оставляем себе не только маржинальную часть бизнеса – мы продолжим выполнять нашу социальную работу.

Отказываться полностью от какой-то части бизнеса не собираетесь?

— Мы приняли новую стратегию развития компании до 2027 года. В ней мы четко понимаем, что есть умирающие виды бизнеса, например, доставка газет. Через несколько лет доставка пенсий в нынешнем виде, наверное, перестанет существовать и перейдет в цифровые каналы. Те же заказные письма гражданам от госорганов (налоговой, полиции), скорее всего, в бумажном виде приходить не будут. Сейчас, кстати, прорабатывается вопрос, чтобы у каждого гражданина Казахстана был официальный электронный адрес в таком формате: ИИН@post.kz. И это – один из следующих этапов нашего бизнеса.

А электронная коммерция в ближайшие 10 лет поможет нам расти. Кстати, к нам уже начали трудоустраиваться сотрудники телеком-сектора и банков. Перетекают и клиенты — только с августа к нам перешло на обслуживание 150 компаний МСБ, растет и число клиентов, пользующихся услугами наших расчетно-кассовых отделений. Это тренд, который говорит о том, что мы не только надежные, но и наши инструменты работают устойчиво.

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