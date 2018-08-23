КазНУ упразднил педагогические специальности

23 Августа 2018 17:10 122



АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Крупнейший ВУЗ Алматы упразднил педагогические специальности по различным школьным предметам. Об этом на площадке Региональной службе коммуникации города Алматы сообщил ректор КазНУ им.Аль-Фараби Галимкаир Мутанов.

«В последние годы мы проводили целенаправленную работу по этому вопросу. Мы отказываемся от педагогических специальностей. Есть для этого профильные институты и университеты во всех областях республики. Готовит учителей и Национальный педагогический университет имени Абая. Наш профиль — это научные специалисты. Однако студенты продолжают идти со словами: «Наша мечта — учится в КазНу. Многим мы отказали, но, нашлись и такие, которые легли у порога и говорили, что «никуда не уйдут». Пришлось их принять. В следующем году принимать уже не будем», — сказал Г. Мутанов.

На педагогические специальности подали более 160 абитуриентов. Однако им не будут предоставлены места в общежитии. Жильем обеспечат лишь студентов, нуждающихся в социальной помощи.

Также ректор КазНу отметил, что популярностью в этом году пользуются IT — специальности.

Основной поток студентов продолжает выбирать такие специальности как «Юриспруденция», «Экономика» и «Международные отношения», есть желающие обучиться инженерным специальностям. Мы также отмечаем, огромный интерес к IT — факультету. Раньше эти специальности были в рамках факультета «Механика и математика». С этого года мы открыли новый факультет и предложили такие специальности как «e-commerce. Электронная коммерция», «Вычислительная лингвистика», «Big Data. Большие данные», «Искусственный интеллект и анализ данных». Сегодня студенты понимают, что будущее за специальностями в сфере информационных технологий. Многие страны переходят на цифровой формат. Я считаю, эти специальности поднимут Казахстан на новый уровень», — добавил он.

В Казахском национальном университете им.Аль-Фараби обучаются порядка 10 тысяч студентов. Из них, свыше 6 тыс студентов поступили на грант. 800 из них обладатели знака «Алтын белгі».

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