Каждый пятый украинец скучает по Кучме, а треть – по Советскому союзу

Зеленский получил «тройку», но его избиратели еще не потеряли надежд на будущее

Виктору Ющенко, Леониду Кучме и Леониду Кравчуку (слева направо) есть что вспомнить, о чем пошептаться. Фото РИА Новости

Треть украинцев оценили первый год президента Владимира Зеленского на «троечку». Но при этом действующий президент занимает второе место в рейтинге популярности украинских лидеров за все годы независимости. Граждане все еще надеются, что сейчас страна находится в периоде развития. Однако разочарованных в обществе все больше.

Несколько соцопросов, проведенных разными центрами в конце весны – начале лета, представили неожиданную картину настроений в Украине. Так, социологическая группа «Рейтинг» выяснила уровень популярности шести украинских лидеров: 20% граждан назвали лучшим второго президента Леонида Кучму (1994–2004), 16% – избранного весной 2019 года шестого президента Владимира Зеленского. Этих политиков объединяет то, что украинцы считают время их правления «эпохой развития». Причем деятельность Кучмы оценивают ретроспективно, а Зеленскому все еще выдают аванс доверия на будущее.

Для 13% лучшим президентом был первый политик, возглавивший независимую Украину, Леонид Кравчук (1991–1994), для 12% – пятый президент Петр Порошенко (2014–2019), для 9% – лишенный впоследствии звания президента четвертый глава государства Виктор Янукович (2010–2014), для 6% – третий президент Виктор Ющенко (2004–2010). Социологи выяснили, как в обществе в целом оценивают ситуацию в стране при каждом из глав государства. Например, время правления Ющенко многие считают застоем, а годы президентства Януковича и Порошенко – упадком.

Группа «Рейтинг» подтвердила своим исследованием, что в разных регионах страны жители дают противоположные оценки деятельности того или иного президента: на западе и в центре страны чаще с ностальгией вспоминают годы президентства Кравчука, Ющенко, Порошенко (и считают упадком годы работы Януковича). Жители востока и юга, наоборот, зачастую считают именно эти периоды в истории Украины худшими годами.

Издание «Новое время», проанализировав экономические показали, пришло к выводу, что субъективные оценки граждан далеко не всегда совпадают с действительностью. Так, при Кравчуке, которому симпатизируют многие украинцы, страна переживала политическую трансформацию, но экономика стремительно летела в пропасть. А время президентства Ющенко, которое в обществе многие характеризуют как упадок, пришлось, по оценке «НВ», «на золотой период глобальной экономики (2005−2008) и на последовавший за ним мировой финансовый кризис. Лишь за 2005 год объем иностранных инвестиций увеличился в 4,5 раза, за четыре года правления Ющенко удвоилась и средняя зарплата в Украине». Петра Порошенко в Украине многие считают коррупционером, но многие – президентом, сплотившим страну и мир «для отражения и сдерживания российской агрессии».

Если деятельность пяти президентов оценивалась ретроспективно, то время Зеленского – это все еще «следствие высоких ожиданий, а не объективная оценка работы». Аналитики отметили, что за первый год президентства Зеленскому многое удалось сделать (например, провести закон о земельной реформе), но как это оценит общество – еще большой вопрос.

Центр Разумкова обнародовал данные, которые свидетельствуют, что 37% украинцев готовы поставить оценку «пять» или «четыре» Зеленскому за первый год президентства. 34% оценили работу новичка в политике на «троечку», а 28% поставили «двойку». Эксперты центра обратили внимание, что украинцы скорее склонны верить в то, что власть пытается улучшить ситуацию, но ей не все удается. Так думают 63%, но 25% уже убеждены, что власть только имитирует усилия. Лишь 9% видят успехи команды Зеленского по улучшению ситуации в стране. Эксперты отметили важную особенность: «…часть тех, кто придерживается мнения, что президент защищает общенациональные интересы, составляет 50%; тех, кто считает, что президент защищает собственные интересы и интересы своего политического окружения, – 33%». Этим Зеленский все еще выгодно отличается от своих предшественников. «Часть респондентов, которые считают нынешнюю власть лучше предыдущей, составляет 38%. Еще приблизительно столько же (39%) считают, что нынешняя власть ничем существенно не отличается от предыдущей, а 16% – что она хуже».

В целом 42% украинцев указали, что за последний год ситуация в стране ухудшилась (33% не увидели никаких изменений, а 15% отметили улучшение). Ухудшение отмечается в первую очередь по таким направлениям, как рост цен и тарифов (57%), экономическая ситуация (50%). В других сферах, включая пенсионное обеспечение, здравоохранение, уровень демократии, отношение власти к гражданам, большинство респондентов не отметили никаких существенных изменений по сравнению с периодом президентства Порошенко.

Но от Зеленского ожидали перемен. И теперь общество начинает задавать вопросы по поводу предвыборных обещаний. 71,5% считают, что вовсе не выполнено обещание об отстранении олигархов от влияния на политику; 70% – о создании новых рабочих мест; 63% – об установлении мира на востоке страны; 62% – о борьбе с коррупцией; 62% – о введении реального народовластия (в том числе через референдумы); 56% – о снижении коммунальных тарифов; 54% – о детенизации экономики; 53% – о повышении пенсий; 50% – о надлежащем обеспечении больниц и школ.

Вопросов к Зеленскому уже очень много, большинство из них носит социально-экономический характер. И только 3,5% респондентов все еще верят, что новый президент выполнит все обещанное. 33% надеются на выполнение большинства предвыборных обещаний за оставшиеся четыре года президентства Зеленского, 31% говорят о выполнении менее половины, а 25% думают, что надежды напрасны.

Несмотря на некоторое разочарование в лидерах, украинцы крепко держатся за идею независимости государства. И все более критично оценивают советский период. Об этом можно судить по опросу Киевского международного института социологии (КМИС). Сейчас 50% украинцев заявили, что не сожалеют о распаде СССР, 33,5% – сожалеют (в России, по данным опросов, 65% сожалеют, 26% не сожалеют). Кроме ностальгических настроений, присущих старшему поколению, сожаления о том, что СССР прекратил существование, распространены также среди самых бедных граждан (67%).

Опрос учитывал этническую самоидентификацию и родной язык респондентов. Среди людей, назвавших себя украинцами по национальности, 30,5% сожалеют о развале СССР; а среди русских – 67%. Из тех, кто дома общается на украинском, 26% ностальгируют по советскому прошлому, среди тех, кто общается на русском, – 44%. «Разница в значительной степени обусловлена регионом проживания. Заметно больше людей на юге, востоке и в Донбассе (подконтрольных Киеву районах. – «НГ») идентифицируют себя как «русские» и общаются на русском языке», – отметили эксперты. О том, что СССР прекратил существование, больше сожалеют на востоке и юге (до 50% населения), а вот в западных и центральных областях 50–70% не сожалеют.

Социологи выяснили, что сейчас 35% респондентов считают, что время пребывания УССР в составе Советского Союза принесло Украине больше пользы, чем вреда (в 2013 году такого мнения придерживались 48%). А 28% убеждены, что вреда было больше (в 2013 году – 18%). Любопытно распределение ответов в зависимости от того, за какого кандидата респонденты проголосовали на президентских выборах 2019 года. Больше всего сожалеют о распаде СССР избиратели, голосовавшие за одного из лидеров «Оппозиционного блока – За жизнь» Юрия Бойко (81,5% сожалеют, 10% не сожалеют). Противоположные настроения свойственны лагерю избирателей Петра Порошенко (4% сожалеют, 88% не сожалеют). Среди избирателей Зеленского 53% не сожалеют о распаде СССР, 29% сожалеют.

Киев





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