Каждый пятый: как в Украине наказывают за экономические преступления и что с этим делать

По данным статистики, ВВП страны по сравнению с 2016 годом вырос на 2%. Инфляция при этом составляла 13,7% против 12,4% годом ранее. Впрочем, это не мешает Кабинету Министров давать оптимистичные прогнозы на 2018 год — рост отечественной экономики на уровне 3% и снижение инфляции до 9%.

Эксперты же такой уверенности чиновников отнюдь не разделяют. Мол, инфляция и в прошлом году тоже планировалась на уровне ниже 13%, а рост экономики и вовсе будет зависеть от требований МВФ.

От чего же сегодня на самом деле зависит состояние экономики в Украине? Неужели только от внешних финансовых вливаний? И что негативно влияет на дальнейшее развитие экономического сектора?

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Наибольшим риском, по мнению многих отечественных и иностранных специалистов, является высокий уровень тенизации и криминализации. Причина — деформированное государственное регулирование и беспрецедентное давление коррупции на бизнес, создавшие уголовно-клановую систему распределения общественных ресурсов. Именно эти негативные факторы привели к глубокому экономическому кризису, истощению финансовых ресурсов государства и снижению уровня жизни людей.

Именно потому (а не из-за газовых тарифов, как любят писать во многих СМИ) ведущие финансовые институты мира временно приостановили кредитование Украины.

Так, в 2017 году из четырех ожидаемых нашим правительством траншей от МВФ мы получили только один. Количество прямых инвестиций в Украину составило около 2,3 млрд. долл., снизившись более чем на 30% по сравнению с 2016 годом. И в 2018 году надежды на увеличение этих показателей, скорее всего, не оправдаются. Что это значит? Только то, что оставшись без помощи, украинская экономика в результате окажется со своими проблемами один на один. И будет вынуждена опираться только на внутренние ресурсы.

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Именно сейчас наше общество подошло к четкому пониманию: ключевым условием выхода экономики Украины из кризиса является работа над ее безопасностью. Нам срочно необходимо привести деятельность институтов государственной власти к такому состоянию, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов. Только так мы сможем сохранить устойчивость к угрозам и достичь высокой конкурентоспособности в мировой экономической среде. Именно это станет толчком к устойчивому и сбалансированному росту отечественной экономики.

Преодоление экономического кризиса в условиях внешней агрессии является одним из приоритетов политики обеспечения экономической безопасности государства.

Достичь этого можно только путем системного противодействия организованной экономической преступности и тенизации экономики. Как? Собрав вместе все способности финансовых, налоговых, таможенных и правоохранительных органов — чтобы эффективно и честно работать над выявлением активов организованных преступных группировок и их конфискацией. Такой подход уже в ближайшей перспективе способен снова «влюбить» украинский бизнес в легальные схемы и обязательную уплату налогов в государственный кошелек.

Консолидация. Этот термин сегодня даже не рассматривается силовыми ведомствами страны, каждое из которых имеет свой «экономический уклон».

Задачу противодействия экономической преступности в соответствии с украинским законодательством и предоставленными компетенциями выполняют сотрудники соответствующих подразделений Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ), Службы безопасности Украины (СБУ), Министерства внутренних дел Украины (МВД), Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и налоговой милиции Государственной фискальной службы (ПМ ДФС).

И действительно — сотрудники этих правоохранительных органов предупреждают, выявляют и проводят досудебное расследование преступлений, собранных в отдельный раздел 7 Уголовного кодекса Украины «Преступления в сфере хозяйственной деятельности», часто именуемых «экономическими преступлениями». Иными словами, как раз эти нормы уголовного законодательства Украины, собранные в отдельный раздел, и охраняют отечественную экономику.

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По состоянию на 1.01.2018 года в этот раздел входит 34 преступления, нормами которых охраняются общественные отношения, возникающие при осуществлении хозяйственной деятельности, за нарушение которых законодательством Украины предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно сведениям государственной статистической отчетности 1 СЛ, которую ведет Генеральная прокуратура Украины, в 2016 году вышеперечисленными правоохранительными органами расследовалось 9735 уголовных производств, внесенных в ЕРДР за совершение преступлений указанной категории, а в 2017 году — почти на 1 тыс. меньше (8740).

Как так? Почему количество открытых дел ежегодно уменьшается? Ведь уровень теневой экономики в Украине стабильно растет, составляя на сегодня, по разным источникам, уже около 55-60%? Почему правоохранители «не замечают» экономического кризиса и падения инвестиционной привлекательности?

Вопрос риторический – если учитывать статистику расследования экономических преступлений. Так, следователями всех правоохранительных органов в 2017 году окончены и с обвинительными актами направлены в суд 1833 уголовных производства указанной категории, что составляет лишь 23% от общего количества.

Вывод здесь простой. Фактически, был наказан только каждый пятый преступник, совершивший экономическое преступление.

Что же происходит? Неужели в условиях внешней агрессии и критического ухудшения динамики социально-экономического развития Украины мы не нуждаемся в защите экономики, наполнении бюджета, повышении зарплат и пенсий, полноценном обеспечении Вооруженных Сил? По каким причинам игнорируется реальная возможность обезопасить себя от потерь почти четверти экономического потенциала?

В Украине каждый третий работает в тени

С какой целью ведется эта игра в «открывашки-закрывашки» дел, когда в государстве массово банкротятся финансовые учреждения, сворачивается промышленное производство, почти ежедневно проходят рейдерские захваты предприятий и совершаются различные сделки с государственными финансами?

Но самое главное — не у кого в нашей стране спросить: почему украинская экономика – самая криминальная в Европе и кто отвечает в Украине за ее безопасность ?

При более детальном анализе хода борьбы с экономической преступностью в Украине за последний год, обнаруживается ее достаточно односторонняя направленность. Так, в 2017 году почти 75% (6625 уголовных производств, УП) всех разоблаченных экономических преступлений в государстве квалифицировались по 6-ти статьям из 34-ти, кои вмещает в себя соответствующий раздел Уголовного кодекса.

Вот доказательства:

статья 199 УК Украины «Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов» — 1585 УП (18%);

статья 213 УК Украины «Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом» — 1325 (15%);

статья 212 УК Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)» — 1282 (15%);

стаття 205 УК Украины «Фиктивное предпринимательство» — 844 (9%);

статья 204 УК Украины «Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров» — 812 (9%);

статья 203-2 УК Украины «Занятие игральным бизнесом» — 777 (9%).

Из общего количества законченных уголовных производств (1833) по вышеуказанным шести статьям УК Украины направлено в суд с обвинительными актами 1183 (65%).

При этом среди приоритетов наших силовиков в 2017 году не оказалось правонарушений, касающихся нецелевого использования бюджетных средств, осуществления бюджетных расходов или предоставления кредитов из бюджета, предусмотренных статьей 210 УК Украины. Обнаружено лишь 34 (0,3%) таких правонарушений, а направлено в суд с обвинительным актом всего 3 уголовных производства.

Преступлений, связанных с рейдерским захватам предприятий (ст.ст. 206 и 206-2 УК Украины), о фактах которых мы ежедневно слышим от СМИ, в прошлом году выявлено аж 315 (3%) и 99 (1%) соответственно. Причем вина преступников была доказано лишь в 6-ти случаях (чуть больше 1%). Но это же именно те нормы уголовного законодательства, которые защищают легальный бизнес в Украине! Тот самый «белый» бизнес, наполняющий бюджет!

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Еще печальнее выглядят результаты работы наших правоохранителей в сфере защиты отечественного фондового рынка. Так, по 6-ти статьям Уголовного кодекса Украины, охраняющим общественные отношения, возникающие в ходе деятельности эмитентов фондового рынка Украины, всеми отечественными правоохранительными органами течение 2017 года разоблачено аж 7 преступлений указанной категории. В суд при этом не направлено ни одного законченного уголовного производства с обвинительным актом.

И это — именно в то время, когда в Украине действуют десятки организованных преступных групп, занимающихся финансовыми махинациями на фондовом рынке. Именно тогда, когда украинский рынок «мусорных» ценных бумаг с необоснованно завышенной капитализацией, по оценкам различных экспертов, исчисляется сотнями миллиардов гривен.

Не намного лучше выглядят результаты деятельности по защите банковского сектора экономики, предотвращению мошеннических действий с финансовыми ресурсами и незаконной приватизации государственного и коммунального имущества.

Все вышеописанное наводит на одну мысль. В Украине просто некому заниматься системной защитой экономики. Нет ни одного правоохранительного органа, который обладал целостной картиной — не только того, что происходит в теневом секторе, но и реального состояния дел в сфере расследования экономических преступлений. Сегодня борьба с экономической преступностью носит выборочный и популистский характер.

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Мы уверены: чтобы сдвинуться с места и начать реальную работу, направленную на защиту украинской экономики от внешних и внутренних угроз (и это подтверждает опыт многих развитых зарубежных стран), украинскому обществу необходим единый правоохранительный орган.

Именно он будет отвечать за экономическую безопасность государства, обеспечивая необходимый уровень борьбы с экономической преступностью.

Для этого он должен иметь всю необходимую базу — как законодательную, так и материальную. И обязательно — реальную возможность применения инновационных аналитических и оперативно-розыскных механизмов разоблачения правонарушителей, совершивших преступление в сфере публичных финансов, а также проведения досудебного расследования всех преступлений, которые содержатся в главе 7 Уголовного Кодекса Украины — «Преступления в сфере хозяйственной деятельности».

Вадим Мельник Юрий Гаруст

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