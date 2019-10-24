«Казахтелеком» запустил коммерческую сеть 5G в Нур–Султане

Сегодня «Казахтелеком» развернул в столице коммерческую сеть 5G. Теперь технология пятого поколения доступна в сети Altel на территории международного технопарка IT-стартапов Astana Hub, передает NUR.KZ.

«Казахтелеком» обеспечил покрытие Astana Hub сетью 5G. Воспользоваться технологией смогут владельцы устройств, поддерживающих формат 5G, являющиеся абонентами Altel и Теле2.

«Запущенная сегодня сеть является первой в Казахстане коммерческой зоной 5G, которая будет работать на территории Astana Hub на постоянной основе. Почему запуск сети 5G стартовал с территории Astana Hub? Потому что она имеет уникальные возможности, которые необходимо адаптировать для будущей цифровой экономики, и мы считаем, что это могут сделать, в первую очередь, ребята, которые обладают такими навыками. То есть разработчики, специалисты в области IT, в области новых направлений экономики, таких, как электронная коммерция и так далее. Поэтому мы и даем им сегодня такую возможность. Они смогут, грубо говоря, использовать новые технологические возможности для новых сервисов, продуктов, новых механизмов взаимодействия между потребителями и конечными сервисами», — сказал главный директор по инновациям АО «Казахтелеком» Нурлан Мейрманов.

Технология 5G, по его словам, отличается высокой скоростью передачи данных, большой емкостью и сверхнадежным соединением с низкой задержкой и возможностью массового подключения устройств IoT для самых разнообразных задач.

Подобные зоны будут появляться и в других регионах для различных кейсов. В этом году планируется, в частности, запуск коммерческой технологии в Шымкенте для реализации бизнес-кейса FWA – фиксировано-беспроводного доступа.

«5G мы будем строить по принципу небольших спотов, то есть небольшие участки, покрытые технологией 5G. Мы будем использовать технологию Fixed wireless access: если посмотрите, там стоит коробочка – это не телефон, это модем. Он позволяет подключить квартиру к сети 5G. Далее вы подключаете ваш телефон по сети Wi-fi к модему и дальше вы имеете 5G uplink до высокоскоростной сети. Вот такую сеть мы запускаем в ближайший месяц в Шымкенте», — добавил спикер.

Между тем, по его словам, нет какого-то особого механизма подключения к сети 5G: не надо специально подключаться к сети, после того, как пользователь сделает апгрейд телефон, «бесшовно» можно будет «мигрировать» между сетями.

«В итоге мы поддерживаем и 2G, 3G, 4G и будем поддерживать 5G. Что касается безопасности, — на самом деле, технология 5G работает в миллиметровом диапазоне. То есть длина волны небольшая. В миллиметровых волнах (которые используются в технологии 5G) — вредное влияние минимально, можно сказать, отсутствует почти», — резюмировал Мейрманов.

В свою очередь генеральный директор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» Роман Володин сообщил, что на первом этапе технология 5G будет развиваться по хот-спот принципу, когда сети строятся в наиболее загруженных в зонах городов.

«Пользователи сети 5G, это в первую очередь, специальные технологические кластеры, компании, развивающие «интернет вещей», либо же это зоны массовой застройки, где 5G станет хорошей альтернативой проводным технологиям доступа к сети интернет. По опыту внедрения 4G, мы понимаем, что брать отдельную премию за технологию 5G не получится, это не совсем верно. Поэтому мы говорим о том, что это дополнительная эффективность для телекомсектора, дополнительные продукты, которые мы можем реализовывать на технологии 5G и за которые мы действительно будем отдельно тарифицировать пользователей», — отметил Володин.

В целом, как говорят спикеры, процесс развертывания технологии 5G, начатый в 2019 году, продолжится в 2020 году. Однако к массовому разворачиванию в компании планируют прийти в 2021-2022 годы.

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