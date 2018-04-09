Казахстанской электронной коммерции зажгли «зеленый свет»

Казахстанцы все активнее осваивают интернет и цифровые технологии. На сегодняшний день свыше 14,03 млн казахстанцев имеют доступ к Всемирной сети. Одновременно с этим в стране активно развивается электронная коммерция и все сопутствующие ей сегменты рынка: логистические, маркетинговые и IT-компании, платёжные системы и т.д. Сейчас в Казахстане функционируют более 3 тыс. интернет-магазинов. Объём казахстанского рынка e-commerce в 2017 составил 215 млрд тенге. Доля электронной коммерции в розничном бизнесе Казахстана составила 2,6% в 2017. Но в этих перспективных цифрах есть один недостаток: только 10% из активных пользователей Казнета совершают покупки онлайн.

Для того чтобы простимулировать казахстанцев «шопиться» в интернете, а предпринимателей — переходить из офлайна в онлайн, правительством РК, совместно с Kazpost и бизнес-сообществом Казахстана, утверждена Дорожная карта по развитию электронной торговли.

Аскарбек Алшанбаев

— Мы совместно с бизнесом определили основные проблемные вопросы казахстанского e-commerce – это несовершенство законодательства, часто высокие комиссии на приём безналичных платежей. В Казахстане также нужно развивать компетенции по ведению бизнеса в e-commerce. Предпринимателям необходимо показать, рассказать об электронной коммерции. Так же у нас есть задачи по цифровой грамотности населения, по статистике у нас 77% населения знакомы с компьютером, но они пока не покупают в интернете. Необходимо простимулировать пользователей Казнета, чтобы они смогли сделать первую покупку. Мы показали задачи государству и совместно с правительством разработали программу по развитию казахстанского e-commerce, — сообщил исполнительный директор по e-commerce АО «Казпочта» Аскарбек Алшанбаев.

В Казахстане с 1 января 2018 владельцы интернет-магазинов освобождаются от уплаты подоходного налога и корпоративного налога в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан». Для того чтобы получить налоговую льготу, бизнесмену необходимо соблюсти условия: расчёт за товары должен производиться безналичным способом; договор должен быть заключён в онлайн-режиме; необходимо иметь собственную службу доставки либо договор с лицом, осуществляющим перевозку, пересылку товара. При этом важно, чтобы доходы от осуществления электронной торговли товарами составляли не менее 90% совокупного годового дохода юридического лица либо дохода индивидуального предпринимателя, полученного совокупно за налоговый период.

Казпочта – один из ключевых драйверов рынка e-commerce Казахстана, потому как компания предоставляет все необходимы сервисы: доставка (курьером, в постаматы и супермаркеты посылок), приём платежей PayPost, а также услуги по складскому управлению для игроков рынка e-commerce.

— Мы очень заинтересованы в том, чтобы рынок развивался, объёмы росли и бизнесмены торговали онлайн. Государство также выиграет от развития электронной коммерции: повысится налогооблагаемая база, рынок станет прозрачным и появятся новые рабочие места. Сейчас владельцев интернет-магазинов освободили от КПН и ИПН на 5 лет. В Налоговом кодексе произошли изменения и уже более 50 интернет-магазинов зарегистрировались для получения налоговых льгот, — отметил Аскарбек Алшанбаев.

Для того чтобы рассказать бизнесу о последних трендах рынка e-commerce, поделиться последними разработками в сферах логистики, онлайн-продаж и маркетинга, Казпочта проводит в крупных городах Казахстана семинары для бизнесменов. Первый семинар прошёл 20 февраля в Астане, в нем приняли участие более 150 человек.

5 апреля семинар «Создай свой казахстанский Amazon» прошёл в Алматы. В нем приняли участие директор «1C-Битрикс Казахстан» Сармантай Касенов, руководитель компании «iLab»Владимир Денисов, сертифицированный специалист Google Anatytics Бауыржан Токтагазы. Спикеры рассказали предпринимателям о том, как создать, продвигать и наладить процессы, выходя в «онлайн».

— Сейчас в мире бизнес фокусируется на том, что он может делать лучше других. За рубежом, например, интернет-магазины занимаются исключительно продажами и маркетингом. В Казахстане же бизнесмен пытается делать всё сам: налаживает доставку, обустраивает склад и т.д. — что не позволяет бизнесу быстро масштабироваться и также теряется фокус. И поэтому мы, как эксперты в логистике, закрываем все потребности бизнеса в логистике – это не только доставка, но сопутствующие услуги по складированию, фулфилменту, управлению возвратами и т.д. Как только в интернет-магазин будет поступать заявка от клиента, мы будем видеть процесс по системе и самостоятельно упаковывать и доставлять заказ. Например, интернет-магазин из Алматы сможет хранить часть своего товара на нашем складе в Астане и предлагать астанчанам доставку «день в день». Теперь крупные «офлайн»-магазины могут хранить свои товары у нас, чтобы мы их товары распределяли по стране по мере необходимости, — отмечает Алшанбаев.

Сейчас Казпочта работает над упрощением процедуры оформления экспорта товара в посылочных отправлениях.

— На данный момент процесс оформления экспорта товара в посылках довольно сложный, но мы уже решаем эти вопросы с таможенными органами РК. Также мы планомерно ведём переговоры с соседними странами о взаимном понижении тарифа на доставку для интернет-магазинов. У нас уже сейчас есть «комьюнити» казахстанских бизнесменов, самый крупный из которых продает на Amazon товаров на сумму более 150 тыс. долларов США в месяц. Я думаю количество таких бизнесменов будет только увеличиваться, и мы будем делать всё, чтобы процесс оформления экспорта через нас был удобным, доставка товара до покупателя была быстрой и самой доступной, — поделился планами Алшанбаев.

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