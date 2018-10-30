Казахстанско-Малазийский бизнес-форум проходит в Алматы

Главное фото: BNews.kz

В рамках форума участники подписали шесть меморандумов и соглашений о сотрудничестве между различными государственными организациями и частными компаниями.

В Алматы состоялось открытие Казахстанского-Малазийского бизнес-форума, в котором принимают участие более 150 отечественных и зарубежных компаний, государственных структур и отраслевых ассоциаций. Мероприятие направлено на развитие прямых контактов и взаимовыгодного сотрудничества между деловыми кругами обеих стран, формирование благоприятного климата для продвижения интересов казахстанского бизнеса на малазийском рынке и привлечение в Казахстан инвестиций из Малайзии, сообщает корреспондент BNews.kz.

«Правительство Малайзии одной из первых признала независимость Казахстана. Малайзия представляет собой динамично-развивающуюся, экспортоориентированную индустриальную экономику. На протяжении последних десятилетий экономика Малайзии демонстрирует впечатляющий темп роста, а экономика Казахстана является крупнейшей экономикой в Центральной Азии. Поэтому форум стане отличной платформой для развития взаимовыгодного партнёрства между представителями бизнеса обеих стран», — заявил сопредседатель Малазийского-Казахстанского Делового Совета Дато Берикказы Сексенбаев.

Говоря о сложившихся доходах в экономическом отношении между двумя государствами, спикер отметил, что, по данным Национального банка РК, малазийские инвестиции в экономику Казахстана с 2016 года составили 16,6 млн долларов. Основные инвестиции направлены в нефтегазовую сферу, строительство и инфраструктуру.

«В части динамики товарооборота за год наблюдается рост взаимной торговли на 48% — 39 млн долларов. Экспорт казахстанской продукции в этом году пришёлся на 251 тыс. долларов, а импорт 38,6 млн долларов. Экспортируем в Малайзию мы в частности продукцию, а импортируем смазочные материалы, масла, одежду, мебель, электронику, запасные части», — уточнил Сексенбаев.

Посол Казахстана в Малайзии Данияр Сарекенов напомнил участникам, что в этом году исполнено 26 лет с момента установления дипломатических отношений между странами. Установление деловых отношений обладает большим значением. Казахстан, в виду своего выгодного географического расположения и имеющихся экономических, транспортных возможностей может стать региональным производственных и логистическим хабом. Бизнес двух стран может сотрудничать в сферах туризма, исламского финансирования, образования, цифровой экономики.

«В течение короткого исторического периода проделан не малый путь, установлен доверительный политический диалог, налажено тесное взаимоотношение в рамках международных и региональных организаций, динамично развиваются экономические связи. В настоящее время Малайзия входит в ведущее число торговых партнеров Казахстана. Компаниями и инвесторами реализуются ряд совместных проектов в нефтегазовой, сельскохозяйственной, строительной отраслях одного млрд доллара. На сегодня обозначены конкретные меры взаимодействия по таким ключевым направлениям как нефтегазовая промышленность, транспортная, сельское хозяйство, электронная коммерция, туризм, здравоохранение и информационная безопасность. Наряду с этим перспективными направлениями развития сотрудничества могут стать создание продукции с высокой добавленной стоимостью, информационных технологий, возобновляемых источников энергии», — рассказал Данияр Сарекенов.

Посол Малайзии в Казахстане Саид Мохамад Бакри бин Саид Абдул Рахман добавил, что в прошлом году свыше 320 малазийских компаний приезжали в Астану для участия в EXPO-2017.

«Что касается дальнейших отношений, мы уверены, что достигнем еще больших возможностей. Все благодаря работе Казахстанско-Малазийского делового совета. Казахстанские компании оказывают содействие малазийским предприятиям в РК. У Малайзии есть свои интересы на казахстанских рынках, в частности, в плане возобновляемых источниках энергии, промышленности. Мы работаем в оказании медицинских, консалтинговых, медицинских и других услуг», — пояснил посол Малайзии в Казахстане.

В рамках форума участники подписали шесть меморандумов и соглашений о сотрудничестве между различными государственными организациями и частными компаниями.

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