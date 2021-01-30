Кавказский Узел | Блогеры и политики вступились за отчисленных из астраханского вуза студентов

Руководство Астраханского государственного университета, отчислив трех студентов за участие в протестных акциях, использовало свою власть для политических репрессий и нарушило при этом внутренние правила вуза, указал блогер Илья Варламов. Неправомерным назвали решение ректора астраханские политики Олег Шеин и Михаил Долиев. Ректор Константин Маркелов настаивает, что правонарушение является основанием для отчисления.

Как писал «Кавказский узел», ректор Астраханского государственного университета Константин Маркелов подписал приказы об отчислении троих студентов, которые были наказаны в административном порядке после акций в поддержку Навального 23-го января, причем заявил, что сделал это «с болью в сердце», вынужденно следуя «правилам внутреннего распорядка». Сотрудники учебного заведения также предупредили учащихся об ответственности за участие 31 января в несогласованных акциях, рассказала одна из студенток.

23 января по всей России прошли уличные протесты сторонников Алексея Навального, в которых, по оценке главы сети штабов Навального Леонида Волкова, приняли участие 250-300 тысяч человек. Новости об этих событиях «Кавказский узел» размещает на тематической странице «Акции Навального». В Астрахани 23 января состоялось двухчасовое шествие в поддержку оппозиционера, которое, однако, не встретило противодействия силовиков. Задержания начались уже после.

Популярный блогер Илья Варламов, один из создателей некоммерческого фонда «Городские проекты», назвал действия ректора «политическими репрессиями» и указал на противоречия между приказами об отчислении и правилами внутреннего распорядка вуза.

«Среди отчисленных оказалась представитель «Городских Проектов» в Астрахани, так что мне пришлось изучить, что у вас происходит. Для начала, я бы вам посоветовал почитать ваши же правила внутреннего распорядка. У вас там в них нет ничего о том, что студента можно отчислить за административное правонарушение. Это и понятно — иначе так можно полвуза отчислить за превышения скорости или переход улицы на красный свет. В них же написано, что какие-либо дисциплинарные взыскания могут быть применены только после получения от учащегося письменных объяснений, в данном же случае к учащимся не обращались вовсе, они узнали об отчислении из этого поста. Предлагаю вам прекратить нарушать правила университета и использовать свою власть для политических репрессий. Надеюсь, незаконные указы будут отменены в ближайшее время, а студентам принесут извинения», — написал сегодня Варламов в комментариях под публикацией Константину Маркелову в Facebook, пригрозив использовать «все юридические и медийные механизмы» для помощи отчисленным.

К 22.13 мск 30 января комментарий Варламова собрал 911 «лайков», при том, что публикация Маркелова — 44 «лайка».

Константин Маркелов заявил в ответ, что «политическими репрессиями в ВУЗе никогда не занимались и не занимаются». «В данном случае есть факт административного правонарушения и поведения не соответствующего статусу студента университета (я ещё не говорю о том, что есть и ещё ряд причин именно учебного и внутриуниверситетского плана)», — указал он в комментариях.

Неправомерным назвал решение об отчислении студентов и лидер отделения партии «Справедливая Россия» в Астраханской области Олег Шеин. «Решение об отчислении студентов неправомерное и должно быть отменено. Согласно правилам внутреннего распорядка Астраханского государственного университета, подписанным Маркеловым же, отчислить можно за нарушение учебной дисциплины. За пределами университета нет ни учебы, ни учебной дисциплины. И вообще были каникулы», — указал Олег Шеин в сегодняшней публикации в своем Telegram-канале.

Астраханский активист Сергей Щербаков призвал снять Маркелова с поста ректора Астраханского государственного университета. «Прекратить политические репрессии в АГУ. Маркелова в отставку!» — написал он сегодня на личной странице в Facebook.

Студенток поддержал и руководитель регионального отделения «Парнаса» Михаил Долиев. Он напомнил, что имя ректора АГУ фигурировало в публикациях «Диссернета», который занимается выявлением плагиата в научных работах. «Ничему вас этот университет не научит! Талантливые абитуриенты сделают выводы, и будут поступать в другие учебные заведения!» — написал сегодня Долиев на своей страницев Facebook.

Сотрудники полиции не настаивали на том, что одна из отчисленных, Вера Иноземцева, была организатором митинга, указал присутствовавший на суде Александр Драчевский. «Даже суд Веру наказал по минимуму по этой статье — просто за то, что присутствовала там. Вопрос о том, что она была организатором, даже не обсуждался серьезно. Вопрос почему Маркелов считает себя выше суда РФ и моментально отчисляет Веру? Взываю к Маркелову, не теряйте лица в этой позорной ситуации и отмените свой приказ. Вспомните себя молодым. Говорят, Ваш соратник министр Виталий Гутман, топтавший флаг СССР, не был отчислен за это из этого же учебного заведения в казалось бы репрессивное советское время», — отметил Драчевский в сегодняшней публикации на личной странице в Facebook.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России отслеживаются «Кавказским узлом» на тематической странице «Акции Навального», а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа — на тематической странице «Преследование активистов».





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