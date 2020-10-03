Катастрофы не произошло. Почему экономика Украины восстановится после коронакризиса быстрее, чем многие ожидали

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Дела у украинской экономики пошли значительно лучше, чем еще полгода назад (Фото: НВ)

Украинская экономика восстанавливается ускоренными темпами и уже за следующий год полностью исцелится от последствий коронавируса, пишет журнал НВ.

С ложный 2020 год имеет одно приятное свойство — вскоре он закончится. И, судя по поведению отечественной экономики, заберет с собой и кризис, вызванный пандемией коронавируса и карантином.

Весь мир готовится к масштабному восстановлению в 2021‑м, и это течение вынесет вверх и Украину, переживающую сейчас сложные времена.

Будучи кризисом спроса и предложения, экономические сложности уходящего года принесли стране крупные проблемы на рынках энергетики, транспорта и розничной торговли. Отельная и офисная индустрии и вовсе претерпели фундаментальные изменения. Рынок креатива и развлечений затаил дыхание и ждет 2021‑го, чтобы воскресить поставленные на паузу проекты или запустить в работу новые.

Но уже в третьем квартале 2020‑го отечественная экономика, переболевшая коронакризисом, подала признаки восстановления. Эксперты отмечают, что она возвращается на траекторию привычного для себя роста — без надрыва, но со стабильной динамикой.

«Этому в первую очередь способствовало стремительное включение экономики летом и улучшение условий торговли из‑за высоких цен на железную руду», — говорит Сергей Николайчук, главный макроэкономист инвестгруппы ICU.

Бизнес долго считал главным испытанием для себя сентябрь — время старта занятий в школах и университетах и повышения деловой активности, способных спровоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19 и, как вариант, очередной локдаун.

Но еще в августе премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет больше вводить жесткий карантин, хотя и рассчитывает, что уровень суточной заболеваемости COVID-19 выйдет на показатель в 3 тыс. человек в день. Идея ограничений стала непопулярной и среди региональных властей, чьи бюджеты сильно пострадали от необходимости финансировать медицинский сервис и от падения налоговой выручки.

Сентябрь пришел, кривая заболеваемости устремилась вверх, но катастрофы не произошло. Наоборот, аналитические центры улучшают прогнозы. «Украинская экономика определенно восстанавливается после жесткого карантина. И происходит это более быстрыми темпами, чем ожидалось», — отмечает Елена Белан, главный экономист инвесткомпании Dragon Capital. Скорому оживлению, по ее словам, способствует благоприятная внешняя среда — в частности, высокие цены на экспортируемые товары. А также активное восстановление международной торговли, которое происходит быстрее, чем после мирового кризиса 2008−2009 годов.

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