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Катастрофы не произошло. Почему экономика Украины восстановится после коронакризиса быстрее, чем многие ожидали

Экономика Украины 04 Окт 2020
Катастрофы не произошло. Почему экономика Украины восстановится после коронакризиса быстрее, чем многие ожидали
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Дела у украинской экономики пошли значительно лучше, чем еще полгода назад (Фото: НВ)

Украинская экономика восстанавливается ускоренными темпами и уже за следующий год полностью исцелится от последствий коронавируса, пишет журнал НВ.

С ложный 2020 год имеет одно приятное свойство — вскоре он закончится. И, судя по поведению отечественной экономики, заберет с собой и кризис, вызванный пандемией коронавируса и карантином.

Весь мир готовится к масштабному восстановлению в 2021‑м, и это течение вынесет вверх и Украину, переживающую сейчас сложные времена.

Будучи кризисом спроса и предложения, экономические сложности уходящего года принесли стране крупные проблемы на рынках энергетики, транспорта и розничной торговли. Отельная и офисная индустрии и вовсе претерпели фундаментальные изменения. Рынок креатива и развлечений затаил дыхание и ждет 2021‑го, чтобы воскресить поставленные на паузу проекты или запустить в работу новые.

Но уже в третьем квартале 2020‑го отечественная экономика, переболевшая коронакризисом, подала признаки восстановления. Эксперты отмечают, что она возвращается на траекторию привычного для себя роста — без надрыва, но со стабильной динамикой.

«Этому в первую очередь способствовало стремительное включение экономики летом и улучшение условий торговли из‑за высоких цен на железную руду», — говорит Сергей Николайчук, главный макроэкономист инвестгруппы ICU.

Бизнес долго считал главным испытанием для себя сентябрь — время старта занятий в школах и университетах и повышения деловой активности, способных спровоцировать новую вспышку заболеваемости COVID-19 и, как вариант, очередной локдаун.

Но еще в августе премьер Денис Шмыгаль заявил, что правительство не будет больше вводить жесткий карантин, хотя и рассчитывает, что уровень суточной заболеваемости COVID-19 выйдет на показатель в 3 тыс. человек в день. Идея ограничений стала непопулярной и среди региональных властей, чьи бюджеты сильно пострадали от необходимости финансировать медицинский сервис и от падения налоговой выручки.

Сентябрь пришел, кривая заболеваемости устремилась вверх, но катастрофы не произошло. Наоборот, аналитические центры улучшают прогнозы. «Украинская экономика определенно восстанавливается после жесткого карантина. И происходит это более быстрыми темпами, чем ожидалось», — отмечает Елена Белан, главный экономист инвесткомпании Dragon Capital. Скорому оживлению, по ее словам, способствует благоприятная внешняя среда — в частности, высокие цены на экспортируемые товары. А также активное восстановление международной торговли, которое происходит быстрее, чем после мирового кризиса 2008−2009 годов.

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