Катар вложит в экономику Турции $15 млрд

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад аль-Тани на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о намерении своей страны вложить в кратчайшие сроки в экономику Турции прямые инвестиции на $15 млрд.

Об этом сообщается на сайте главы турецкого государства.

1 августа Минфин США ввел санкции против министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу и министра юстиции Абдулхамита Гюля, которых посчитал причастными к удержанию американского пастора Эндрю Брансона, и заморозил их активы.

Ввести санкции позволил так называемый глобальный акт Магнитского, который направлен на тех, кто, по мнению властей США, причастен к коррупции и нарушению прав человека.

Санкции привели к падению лиры до рекордных значений — с начала года она подешевела к доллару на 40%. Однако на этом власти США не остановились. Вскоре Трамп объявил, что американские власти в два раза увеличивают пошлины на поставки турецкой стали и алюминия. Это только усилило обвал национальной валюты и фондового рынка, а также серьезно ухудшило прогнозы по инфляции.

Эрдоган в ответ предупредил, что односторонняя политика США вынудит Турцию искать новых друзей. Он также призвал население продавать золото и доллары и пригрозил бойкотом электронной продукции из США.

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