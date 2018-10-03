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Катар считает, что низкие цены на нефть ухудшают мировую экономику

Мировая экономика 03 Окт 2018
Катар считает, что низкие цены на нефть ухудшают мировую экономику
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  • Катар считает, что низкие цены на нефть ухудшают мировую экономику  Агентство нефтегазовой информации

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