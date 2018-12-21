Катар, Россия и Иран — главные герои форума «Доха-2018» — EADaily

В середине декабря в столице Катара прошел международный форум «Доха-2018». На нем впервые состоялась сессия, посвященная растущей роли и месту России в современном мире.

Аншлаг в Дохе

На 18-ю по счету конференцию в Доху съехалось рекордное число участников из почти 70 стран со всех континентов. В т.ч. и авторитетные в мире политики, бизнеса, науки и культуры люди: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, несколько его заместителей, включая главу Контртеррористического управления ООН Владимира Воронкова и председателя Генеральной Ассамблеи Марию Фернанду Эспиносу Гарсес; президент Эквадора Ленина Морено, премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре, министры иностранных дел Катара Мухаммед бин Абдулрахман Аль-Тхани, Румынии — Теодор-Виорел Мелешкану (Румыния с 1 января на ротационной основе сменит Австрию на посту председателя Совета Европейского Союза); Ирана — Мохаммад-Джавад Зариф, Турции — Мевлют Чавушоглу, Японии — Таро Коно и других стран, бывший глава МИД ФРГ и вице-канцлер Зигмар Габриэль; председатель правления Deutsche Bank Кристиан Зевинг, генеральный директор Eni Клаудио Дескалзи, лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад и многие другие.

Форум открыл эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани. Он обратился к участникам с приветственной речью, в которой подчеркнул важность свободы слова и диалога между странами, включая страны Персидского залива.

Тема отношений с соседями по Персидскому заливу, а также рядом других арабских государств по-прежнему очень важна для катарцев. Незадолго до открытия форума «Доха-2018» глава Катара несмотря на приглашение отказался участвовать в 39-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC), который прошел в Эр-Рияде 9 декабря.

В выступлениях представителей Катара и особенно главы МИД Катара неизменно подчеркивались важность диалога и стремление Дохи к решению всех спорных вопросов с соседями мирным путем за столом переговоров, но на равноправной основе.

Катар сейчас прилагает большие усилия, чтобы разрушить изоляцию, созданную соседними арабскими государствами. На Форуме, к примеру, состоялось подписание соглашения с ООН по поддержке гуманитарных, контртеррористических и благотворительных программ организации. Десять агентств ООН получат от Дохи в течение пяти лет по этому соглашению $ 500 млн.

За два дня работы участники Форума «Доха» участвовали в 12 пленарных и 12 параллельных сессий. Одна из параллельных сессий впервые за почти двадцатилетнюю историю конференции была посвящена роли России в современном мире. Ее организовал и провел клуб «Валдай».

Все мероприятия прошли, говоря театральным языком, при полном аншлаге. Большой интерес у участников Форума вызвала сессия «Потенциал роста развивающихся рынков», участники которой, с одной стороны, говорили о высоком потенциале развивающихся экономик, а с другой, не скрывали тревогу, что политическая нестабильность негативно скажется на состоянии глобальной экономики.

«Вызовы, с которыми столкнулся наш мир, — подчеркнул в своем выступлении Кристиан Зевинг, — могут быть усилены в ближайшем будущем целым рядом сложных экономических и геополитических вопросов. 2019 год будет труднее 2018-го года».

Тегеран — Вашингтон 1:0

Очень много журналистов и участников собрались в Al Dafna, главном конференц-зале гостиницы «Шератон», где проходил Форум «Доха-2018», чтобы послушать главу МИД Ирана Джавада Зарифа. Всех, конечно, интересовали отношениям между ИРИ и США.

Зариф как всегда был остроумен и много шутил. Причем, шутил, даже отвечая на неудобные вопросы, которыми явно старалась его «утопить» модератор пленарной сессии Робин Райт, известная американская журналистка и сотрудник Института мира и Международного научного центра им. Вудро Вильсона. Иранец ловко обходил неудобные для его страны вопросы и подробно отвечал на вопросы, неудобные для Вашингтона.

Джавад Зариф заявил, что Иран никогда не подчинится экономическому шантажу и диктату и что введение санкций вернется к Вашингтону бумерангом.

«Очевидно, что мы испытываем экономическое давление из-за американских санкций, — согласился глава МИД ИРИ. — Соединенные Штаты — крупная мировая держава. Они могут создать сложные и болезненные условия для других стран. Но приведут ли они к изменениям в политике? Могу вас заверить, не приведут».

Четыре десятилетия, проведенные под экономическим давлением, по словам Зарифа, научили Иран противостоять диктату и бороться с изоляцией.

«Мы в Иране в совершенстве овладели наукой, которой можем поделиться со всеми желающими не бесплатно, конечно — искусством находить лазейки в санкциях. Мы продолжим продавать нефть, мы продолжим вести дела с международным сообществом».

Главный иранский дипломат раскритиковал подход Вашингтона к ядерной сделке с Ираном, подробно рассказал о низкой эффективности американских санкций и остановился на Сирии, мир в которой является общей целью всех присутствующих в этой стране сил независимо от того, какие позиции они занимают.

Говоря о ядерной сделке и переговорах с Западом, Джавад Зариф подчеркнул: «Пять лет назад можно было говорить, что Иран никогда не прибегал к прямым переговорам. Однако мы компенсировали это упущение последних сорока лет. За два года мы с Джоном Керри (бывшим госсекретарем США) провели вместе больше времени, чем с нашими женами… Переговоры должны иметь какую-то цель. Их бессмысленно проводить только ради фотосъемки. Возможности для переговоров есть и сейчас, но для начала необходимо, чтобы стороны уважали результаты уже состоявшихся переговоров».

Можно смело утверждать, что Джавад Зариф на все сто процентов использовал еще одну возможность — Форум в Дохе, чтобы довести до всех позицию Ирана в конфликте с Америкой. Занимался он в столице Катара и своими непосредственными обязанностями — встретился с коллегой из Катара. В условиях продолжающейся уже полтора года блокады Доха вынуждена пересматривать приоритеты во внешней политике.

После объявления блокады небо над Саудовской Аравией и ОАЭ, через которое пролегали маршруты гражданских самолетов, направлявшихся в Доху, оказалось закрыто и им волей-неволей приходится сейчас лететь через воздушное пространство Ирана. Это один из многочисленных объяснений сближения Дохи с Тегераном: враг моего врага — мой друг.

Смешались в кучу турки, курды, арабы…

Собравшихся послушать выступление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу больше всего интересовали, конечно, положение в Сирии и отношения между Анкарой и Вашингтоном, а также расследование убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Глава турецкого внешнеполитического ведомства не мог сдержать эмоций, когда разговор зашел о Сирии и курдах, союзниках США, которых в его стране считают террористами, воюющими с другими террористами (запрещенным в России «Исламским государством») только ради захвата новых территорий и кратковременных выгод. Министр также подчеркнул, что в случае проведения в Сирии по-настоящему демократичных и прозрачных выборов и победы в них Башара Асада Анкара готова сотрудничать и с ним.

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Неделя, миновавшая после завершения работы Форума «Доха-2018», еще раз доказывает, в каком стремительно развивающемся и меняющемся мире мы живем. В Дохе Мевлют Чавушоглу много критиковал Америку. Однако уже буквально на следующий день после конференции он начал говорить об американцах намного сдержаннее. За это время президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, похоже, удалось уговорить Дональда Трампа согласиться на проведение Турцией военной операции на северо-востоке Сирии, которая может начаться в любую минуту и целью которой будут не столько радикальные исламисты, сколько курды.

Президент Трамп в среду произвел настоящий фурор своим заявлением о выводе американских войск из Сирии. Понятно, что все может еще много раз измениться, но сам факт такого заявления произвел эффект разорвавшейся бомбы.

Возвращение с перерыва на кофе

Интересных мероприятий и выступлений в Дохе было много, но наибольший интерес у участников Форума вызвала первая за все время проведения Дохийских конференций параллельная сессия Валдайского клуба «Растущая роль России в мире». Достаточно сказать, что отведенный для нее зал Al Rayyan с трудом вместил всех желающих. Организаторы рассчитывали на аудиторию, не превышающую ста человек, но послушать российских политологов и ученых пришло намного больше.

От России в сессии участвовали всемирно известный востоковед и исламист Виталий Наумкин, научный директор Института востоковедения РАН РФ. Он подчеркнул, что Россия не появилась вновь на мировой арене, как сейчас часто говорят на Западе. Нет, она всего лишь взяла небольшой перерыв, перерыв на кофе в 90-е годы прошлого столетия, когда распался Советский Союз.

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД), считает, что Россия должна использовать как можно больше орудий мягкой силы. По его мнению, ключом к дальнейшему присутствию России на международной арене будет ее способность адаптироваться к бурным событиям и переменам, происходящим в окружающем мире, и быстро корректировать свою политику в соответствии с ними.

От Валдайского клуба в Доху приехали заместитель председателя правления Ассоциации российских дипломатов, посол России в Саудовской Аравии (2000−2005) Андрей Бакланов, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, посол России в Алжире (1991−1995) Александр Аксенёнок, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий и другие.

Еще совсем недавно, скажем, в нулевые годы только человек с очень богатым воображением мог представить обсуждение присутствия и роли России как в мире в целом, так и на Ближнем Востоке в частности на столь представительном международном форуме. И тем не менее, сейчас роль и авторитет России на международной арене в целом и опять же на Ближнем Востоке в частности стремительно растет несмотря на очень жесткое противодействие Запада во главе с США. Спектр ролей, которые приходится играть России, очень широк — от роли миротворца до роли центра силы.

Много говорили на «российской» сессии о Сирии и, конечно, об отношениях с США, которых представлял Пол Сондерс, директор Центра национальных интересов.

«В одних сферах и областях Соединенные Штаты переоценили Россию, — считает мистер Сондерс, — а в других недооценили. Россию сдерживает экономика. Что касается Ближнего Востока, то этот регион как нельзя лучше подходит для проведения ее политики и укрепления авторитета на международной арене».

Конечно, аудиторию интересовали дальнейшие действия Москвы на Ближнем Востоке. В России не скрывают и эту мысль вновь повторили российские участники «российской» сессии, что Россия пришла на Ближний Восток надолго. Конечно, после вынужденного перерыва первые шаги в столь трудном и взрывоопасном регионе даются с трудом, но и из этих трудностей Москва сумела извлечь пользу — она научилась быстро перестраиваться и действовать эффективно, достигать больших результатов с меньшими силами.

Оппоненты, конечно, обращают внимание на локальный характер возвращения России. Это действительно так, но такая тактика выгодна тем, что оставляет свободу для маневра. Не только благодаря искусной дипломатии, но и благодаря локальному характеру возвращения России удается поддерживать нормальные отношения практически со всеми государствами региона. И хотя с каждым годом делать это становится все труднее, врагов у Москвы на Ближнем Востоке по-прежнему нет.

Отвечая на вопросы о дальнейших действиях России после разгрома ИГ, российские спикеры высказали, конечно, собственные точки зрения, которые совпали не только между собой, но и с официальной позицией Москвы: Россия не стремится заменить на Ближнем Востоке США, которые, пока, правда, в основном на словах, уходят из этого взрывоопасного региона. Ближний Восток — самый конфликтный и взрывоопасный регион планеты, и Россия, где еще не забыли войну в Афганистане и где видят пример Вашингтона, отбивающий всякую охоту вмешиваться в региональные дела, вовсе не стремится участвовать в региональных конфликтах, выпутаться из которых, как показывает опыт все тех же США, крайне сложно.

А вот отношения Москвы и Киева, в отличие от отношений Москвы и Вашингтона и ситуации в Сирии, не интересовали на Форуме никого. Отсутствие вопросов даже по самой «свежей» провокации украинских властей — инциденту с кораблями в Керченском проливе говорит о том, что от Украины действительно все устали. Причем, не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, где хватает собственных проблем и конфликтов.

Представлявший Катар посол этой страны в России Фахад Мохамед Аль-Аттыйя обратил внимание на то, что отношения между Катаром и Россией, еще не так давно оставлявшие желать лучшего, сейчас стремительно развиваются, как бы желая наверстать упущенное. Они резко активизировались в 2016 году после визита шейха Тамима бен Хамад Аль Тани в Россию.

«Торговля и инвестиции — наиболее важные элементы развития отношений, — объяснил свою точку зрения посол. — Катар уже инвестировал в Россию $ 15 млрд. Но это только начало…».

В заключение 18-го Дохийского форума к его участникам обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Красной нитью через его выступление прошла мысль: несмотря на дефицит доверия и хаос, царящий в современном мире, он смотрит в будущее с оптимизмом.

«Везде расцветает надежда, — подчеркнул генсек ООН. — Успехи в мирном урегулировании в Колумбии, усиливающееся сотрудничество в Центральной Азии, прогресс в поисках компромисса в споре между Грецией и Македонией из-за названия последней, успешное окончание миротворческих операций ООН в Западной Африке… И конечно, нельзя забывать сотни миллионов людей, которые в течение трех последних десятилетий перестали жить в нищете».

Сергей Мануков, Москва — Доха





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