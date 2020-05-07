Кастрюльный бунт — он громкий самый — Новости политики, Новости Европы — EADaily

Буквально с момента введения в Сербии чрезвычайного положения и карантинных мер страну захлестнула волна «балконных» выступлений.

Первым сербским флешмобом карантинной весны 2020 года, безусловно заслуживающим уважения и внимания, стала всенародная акция поддержки тех, кто вынужден оставаться на рабочих местах для борьбы с эпидемией коронавируса, защищая жизни и здоровье граждан Сербии. По призыву известного сербского актера Милоша Биковича, ровно в 20.00 каждый вечер граждане выходили на свои балконы и аплодировали врачам и полиции.

Конечно, идея хлопать врачам изначально не сербское изобретение. Ранее похожие акции запустили в нескольких странах мира. Однако сербы с самого начала показали завидную сплоченность и массовость, перейдя от тиражирования постов в интернете к реальным акциям поддержки медперсонала, полиции, а следовательно, и мер, предпринятых правительством страны.

В течение полутора месяцев из сербских окон и с балконов каждый вечер раздавались аплодисменты, однако день ото дня они становились все более жидкими. Сербы, уставшие от карантинных мер и запрета на передвижение, словно наигрались. Ну не стали же врачи хуже работать и не превратились стражи порядка, защищающие города от чумы, в злобных жандармов? Нет. Просто людям нужен был новый повод для выплеска энергии.

И тут подсуетилась сербская оппозиция.

Умело сыграв на усталости людей от кризиса и вынужденной самоизоляции, оппозиция стала пытаться заработать политические очки. Назвала защитные меры «диктатурой», а опасность от вируса — «выдуманной» (приводя в пример сомнительный опыт Швеции, проигнорировавшей введение на своей территории карантина).

Бороться оппозиция предложила самым простым и веселым способом, которым можно собрать наибольшее число мающихся от безделья и скуки душ, — флешмобом. Каждый вечер, сразу после аплодисментов врачам, буквально через пять минут оппозиция предложила всем, кто страдает от «ущемления гражданских прав под предлогом борьбы с эпидемией», стучать с балконов в кастрюли и сковородки.

Напомним, что впервые «кастрюльные концерты» были опробованы в Сербии в ноябре 1996 года, когда оппозиция требовала от Слободана Милошевича признания подтасовок на местных выборах в городах Сербии. Тогда «свободомыслящие» и скучающие граждане дружно стучали в кастрюли во время начала выпуска новостей на государственном телевидении. Протесты длились несколько месяцев. Кастрюльный перформанс возымел действие: помог антиправительственным демонстрациям коалиции «Вместе» продавить Милошевича и признать нарушения на выборах, и оппозиция прорвалась к власти на местном уровне.

В 2020 году уже оппозиционный «Союз за Сербию» вспомнил о том, что кастрюля неплохо зарекомендовала себя как политический инструмент от Сербии до Аргентины. Почти так же, как и свисток. Сразу после пасхальных праздников жидкие, едва слышные аплодисменты в адрес врачей сменил грохот сковородок, вой вувузел (хит времен чемпионата мира по футболу в ЮАР), а также свистки, дудки и просто вопли. Ко всему этому добавилось и музыкальное сопровождение из колонок с неизменным «Белградским синдикатом», участники которого, впрочем, оппозицию, мягко говоря, не жалуют.

Отдельные «жертвы режима» особо отличились в своем желании пошуметь. Например, запускали у себя на балконе старую добрую электропилу. Наподобие той, с которой в прошлом году оппозиционеры штурмовали здание государственного телевидения. Ужасный по своему звучанию зверинец (иначе не скажешь) каждый вечер элементарно мешал обычным людям своим шумом. К тому же пугал маленьких детей, которых родители укладывают спать. Знаете, как мешает молодой семье хмельная вечеринка у соседей, организованная по непонятному поводу посреди рабочей недели? А когда такая вечеринка звучит из нескольких десятков соседских окон каждый вечер, хочется вызвать полицию (или спецотряд с огнеметами). Но власть, по понятным причинам, не реагировала, понимая психологическое состояние граждан и уважая демократическое право оппозиции на мирный протест.

К слову, сторонники власти в долгу не остались и примерно начиная с прошлой недели устроили ряд масштабных акций в поддержку курса действующего президента Александра Вучича. Запускаемые ровно в 20.30 красочные и масштабные файер-шоу с крыш заставили оппозиционный оркестр нервно закурить в сторонке. Оппозиция тут же решила, что шуметь, оказывается, «неправильно и плохо», файер-шоу пожароопасны, музыка мешает отдыхать. А лидер блока «Союза за Сербию» Драган Джилас всерьез усмотрел в протестах угрозу своей семье. В ходе одной из акций неизвестные лица в громкоговоритель кричали: «Джилас — вор!», что, по утверждению лидера сербской оппозиции, является «нападением на его детей, серьезно их напугавшим».



Фото: baklje — N1

Пугать детей, примешивая их к внутриполитическим разборкам, нельзя, чьими бы они ни были. Кстати, от сторонников оппозиции в адрес семьи президента Вучича регулярно звучат оскорбления и угрозы. После последнего происшествия оппозиционные СМИ обрушились с нападками уже на старшего сына президента Вучича. И многие усмотрели в этом элементарную месть.

Возвращаясь к кастрюлям и бунтам, хочется констатировать, как низко поступили оппозиционеры, переведя позитивную акцию поддержки врачей в негативное русло противостояния. Но, впрочем, с 7 мая чрезвычайное положение в Сербии отменено, карантин почти снят, и кастрюльные концерты больше не будут тревожить покой граждан, которым, между прочим, пора возвращаться на работу.

Кирилл Борщев

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