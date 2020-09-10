Кассационный суд вернул регистрацию не всем ульяновским коммунистам

В Самаре Шестой кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел еще шесть кассационных жалоб экс-кандидатов в депутаты гордумы Ульяновска от КПРФ, лишенных регистрации по искам их соперников от партии «Коммунисты России».

Всего от «Коммунистов России» было подано 23 иска к горизбиркому об отмене регистрации кандидатов от КПРФ. Еще два иска подали кандидаты от Партии роста и «Гражданской платформы». Во всех исках главная претензия в том, что кандидаты от КПРФ, подавая документы на регистрацию, вместо постановления партконференции о выдвижении кандидата предоставили выписку из постановления, что «не предусмотрено действующим законодательством». В КПРФ считают, что это «согласованные действия горизбиркома и управления внутренней политики администрации губернатора с целью исключения кандидатов от КПРФ из предвыборной гонки», о чем они сообщили в обращениях к президенту России, в ЦИК и к генпрокурору. Часть исков затем была отозвана, по 12 искам районный и областной суд лишили кандидатов от КПРФ регистрации.

Во вторник кассационный суд рассмотрел шесть кассаций и по всем согласился с доводами КПРФ, признав, что выписка идентична постановлению, и восстановив регистрацию кандидатов. В четверг по двум кандидатам, где речь шла только о выписке, суд также восстановил регистрацию кандидатов. По четырем, к которым у истцов были дополнительные претензии, кассационная инстанция согласилась с мнением Ленинского районного суда Ульяновска.

Как пояснили “Ъ” в обкоме КПРФ, у экс-кандидата Александра Глибина признали неправильной запись «временно неработающий», «хотя он, подавая документы, писал правильно, но ему в горизбиркоме сказали исправить на неправильную формулировку», у Александра Ярмухина признали неправильной запись должности по работе, а еще у двоих признали незаконной приемку первых нулевых финансовых отчетов, в которых не было подписей кандидатов. В обкоме утверждают, что «все отчеты были все подписаны, поскольку при их сдаче был тройной контроль, но в избиркоме их могли подменить», и заявляют, что по факту подмены поданы заявления в полицию о возбуждении уголовного дела.

Всего КПРФ в Ульяновске удалось вернуть на выборы гордумы восемь кандидатов. Четверо кандидатов, лишенных регистрации, заявили, что обжалуют решение кассационной инстанции в Верховном суде.

Как кассационный суд восстановил регистрацию шестерых кандидатов КПРФ в ульяновскую гордуму читайте в публикации “Ъ”.

Сергей Титов, Ульяновск





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