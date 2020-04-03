Картина дня 3 апреля 2020 года от сайта Радио «Комсомольская правда»

Главные события за сегодняшний день по версии сайта Радио «Комсомольская правда».

Президент Владимир Путин поручил правительству до 10 апреля реализовать проект по бесплатному доступу к российским онлайн-ресурсам. Ответственным за выполнение этого поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин. В этот список вошли популярные российские социальные сети и сообщества по интересам, сервис электронной почты, мессенджеры, новостные сайты, сайты онлайн-медиа. В этот перечень также включены востребованные информационные ресурсы в сфере образования, медицины, культуры, спорта и науки.

Власти Москвы запретят возить пассажиров в личных автомобилях. Депутаты Мосгордумы объяснили это несоблюдением дистанции в 1,5 метра. Меры по предотвращению распространения коронавируса постепенно ужесточаются. Сначала была введена всеобщая самоизоляция: выходить из дома можно только в экстренных случаях, а также с собакой на прогулку или в ближайшие магазин и аптеку. Затем мэр Москвы Сергей Собянин ввел штрафы для нарушителей режима.

Представители онлайн-сервисов по поиску работы фиксируют резкий и очень высокий спрос на работу удаленно. По некоторым оценкам, он увеличился в последнее время в несколько раз. Наиболее востребованными оказались специалисты в сферах IT. Число вакансий в этой отрасли составляет 39 процентов от общего объема. На втором месте по популярности образование (17 процентов), десять процентов приходятся на услуги для бизнеса, семь – на СМИ, рекламу, PR, дизайн, пять – на финансовый сектор.

Возможно, отставшим за карантин по учебе школьникам придется доучиваться летом. Эту возможность не исключает замглавы Министерства просвещения Дмитрий Глушко. Впрочем, он уверяет, что ведомство делает все, чтобы сроки не сдвигались. Результат во многом зависит от того, будут ли школьники и вообще россияне соблюдать карантин и его ограничения.

Всемирная пандемия коронавируса приближает будущее – такое парадоксальное мнение высказал профессор Института журналистики университета Цинхуа Жень Ян. Причем речь вовсе не о гипотетическом Апокалипсисе, а о научно-техническом прогрессе. По мнению профессора Яна, в мире уже начали происходить те изменения, которые должны были случиться только через десять лет. Активно процветает интернет и информационные технологии. Бесконтактные отрасли получили серьезный толчок к развитию. В потоке развития сегодня – электронная коммерция, онлайн-конференции, роботы и искусственный интеллект.

03 апреля 2020

21:50

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