Картина делового дня 13 сентября: подозрение Омеляну, слияние Rozetka и EVO и возобновление долга Газпрома

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 13 сентября.

Главное

НАБУ сообщило Владимиру Омеляну о подозрении в незаконном обогащении. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины подсчитали, что Омелян с 2000 года по настоящее время заработал более 2 млн грн, однако лишь с 2008 года по 26 апреля 2015 года потратил не менее 3,5 млн грн. НАБУ утверждает, что это значительно превышает законные доходы Омеляна, а законность приобретения активов он не обосновал.

Суд подтвердил законность признания Приватбанка неплатежеспособным. Решение принял Окружной административный суд Киева. В частности суд отказал клиенту банка Д.Касьяненко в удовлетворении иска к Нацбанку, Кабмину, Фонду гарантирования вкладов физлиц. В своем иске клиент просил суд отменить решение об отнесении этого банка к категории неплатежеспособных и внедрении в нем временной администрации.

Украина, ЕС и Россия провели новый раунд трехсторонних газовых переговоров. Как сообщил коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко, украинская сторона «четко объяснила российской стороне европейские правила и еще раз подтвердила, что Украина настаивает на их полном применении». Кроме того, Витренко сообщил, что апелляционный суд в Швеции отменил свое решение о временной приостановке принудительного исполнения решения Стокгольмского о взыскании с Газпрома $2,6 млрд.

Украинцы купили рекордный объем валюты в августе, свидетельствуют данные НБУ. Физлица в августе 2018 года обновили показатель максимальной покупки валюты через банковскую систему с начала 2015 года, достигнутый месяцем ранее, купив валюту на $1 млрд, тогда как продали им ее на $999,3 млн. Чистая покупка валюты украинцами в августе составила $46 млн. Объем покупки валюты в августе в сравнении с предыдущим месяцем вырос на 13,9%, тогда как продажи уменьшились на 5,1%, а в сравнении с августом 2017 года покупка выросла на 74,9%, продажа — на 26,3%.

Киев снизил для застройщиков взносы в бюджет города. Киевский городской совет утвердил понижающий коэффициент 0,5 для уплаты паевого участия застройщиками в 2018 году. Понижающая ставка вступит в силу с момента публикации решения, ставка паевого участия будет составлять 2%. Кроме того, проект решения предусматривает понижающий коэффициент 0,8 на 2019 год для нежилого строительства, при условии, что объект расположен на земельном участке, который принадлежит заказчику на правах собственности. «Мы не выполним полностью план [по поступлениям в бюджет от паевого участия – ред.] – 500 млн грн, но благодаря понижающему коэффициенту мы рассчитываем выйти на конец года на 350 млн грн», – отметила представитель департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА Наталия Мельник.

Сумму возмещения по депозитам предложили повысить в 4 раза. Фонд гарантирования вкладов физических лиц предложил уже в 2019 году приступить к поэтапному увеличению гарантированной суммы возмещения с 200 тыс. грн до 500-800 тыс. грн, заявил директор-распорядитель Фонда Константин Ворушилин.

Компании и рынки

IKEA планирует запустить интернет-магазин в Украине, сообщил главный исполнительный директор компании в Юго-Восточной Европе Стефан Вановербеке. По его словам, электронная коммерция ускорит темпы выхода IKEA на рынок и сделает шведскую компанию более доступной для широкого круга потребителей. Однако конкретные сроки запуска интернет-магазина Вановербеке не уточнил, отметив, что для его полноценной работы необходимо построить сеть дистрибуции.

Антимонопольный комитет разрешил объединение маркетплейсов Rozetka и EVO, сообщил анонимный источник в комитете. Кипрская компания Temania Enterprises Ltd, которая владеет Rozetka.ua, обретет контроль над маркетплейсами объектов Prom.ua, Bigl.ua, Shafa.ua, Crafta.ua, Kabanchik.net, Zakupki.prom.ua, Satu.kz, Deal.by.

Нью-Йорк стал финансовой столицей мира, говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group, которая раз в полгода рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index. Город опередил Лондон всего на два пункта, став крупнейшим финансовым центром в мире. Сейчас у Нью-Йорка 788 пунктов, у Лондона – 786. Гонконг, который занимает третье место, продолжает сокращать отставание от обоих лидеров – 783 пункта. Сингапур остался на четвертом месте, однако Шанхай потеснил Токио на пятой строчке.

В Борисполь начнут летать грузинская MyWay Airlines и бельгийская Brussels Airlines, сообщили в аэропорту отраслевому порталу avianews. Рейс из Тбилиси в Киев откроют 5 октября. Сначала полеты будут выполняться два раза в неделю – по понедельникам и пятницам. C 24 октября авиакомпания расширит полетную программу в Киев, добавив третий рейс по средам. Brussels Airlines начнет летать из Борисполя с 18 октября.

Киевхлеб обжаловал решения суда в пользу Roshen. Согласно определению Киевского апелляционного хозсуда, открыто производство по делу о запрете использования красной ленты при оформлении упаковки тортов Киевхлеба. Компания просит назначить повторную комиссионную экспертизу объектов интеллектуальной собственности, отменить решение Хозсуда Киева и принять новое решение, которым полностью отказать в удовлетворении иска.

Tesla покидает третий топ-менеджер за неделю, сообщили источники агентства Bloomberg. Из корпорации уходит вице-президент по международным финансам Джастин Маканир. Пока нет официальной информации о его уходе, однако по данным источников, последним рабочим днем Маканира станет 7 октября. Ранее стало известно об уходе главного бухгалтера компании Дэйва Мортона, а также о том, что глава кадрового отдела Tesla Габриэль Толедано не планирует возвращаться из отпуска.

Две украинские страховые компании решили объединиться. Как сообщил глава правления Украинской страховой группы Павел Нельга, УСГ и страховое общество Глобус планируют завершить слияние и стать единым юрлицом в конце 2021 года. На сегодняшний день компании закончили объединение сетей и офисов. Сейчас страховые компании на этапе юридического объединения.

Укрнефтебурение начало бурить новую скважину, сообщили в компании. Проектная глубина скважины №24 на Сахалинском месторождении составляет 4,5 тыс. м. Компания планирует освоить ее до конца этого года. Это уже пятая новая скважина с начала года, бурение которой было запланировано программой капитальных инвестиций в 2018 году.

Австрийская Vienna Insurance Group может купить еще одну страховую компанию в Украине, сообщил член правления группы Франц Фукс. По его словам, стратегия группы базируется не на покупке компаний. Но если будет интересное предложение, то страховая компания может рассматривать такой вариант.

Цифра дня

5 млн грн

Такую сумму требует Специализированная антикоррупционная прокуратура в качестве залога для министра инфраструктуры Владимира Омеляна.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отреагировал на объявление ему подозрения прокуратурой:

«На протяжении полутора лет проверили все: почту, мессенджеры, обыскали, опросили всех знакомых, родственников, друзей. Искали сенсаций: дорогую недвижимость, значительные средства, офшорные или любые компании, схемы, коррупцию. Убедились, что невозможно найти то, чего нет. Израсходовано кучу времени и средств налогоплательщиков с единственной целью — объявить подозрение первому министру».

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