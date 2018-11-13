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Картина делового дня 13 ноября: марихуана в Украине, оценка экономики от МВФ и перестановки в Нафтогазе

Экономика Украины 13 Ноя 2018
Картина делового дня 13 ноября: марихуана в Украине, оценка экономики от МВФ и перестановки в Нафтогазе
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Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 13 ноября.

Главное

МВФ считает недостаточным рост экономики Украины, заявил постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман. По его словам, экономика Украины растет меньшими темпами, чем могла бы – она отстает от более стремительного роста ВВП развивающихся стран Европы. Он отметил, что Украине необходимо достичь более высоких темпов роста, чтобы восстановиться после спада в 2014-2015 годах. По оценкам Фонда, одним из существенных факторов экономического отставания Украины является коррупция, которая ежегодно «съедает» примерно 2% роста ВВП. Кроме того, внутренние инвестиции сдерживают высокая инфляция и процентные ставки, а внешние – недостаточные улучшения бизнес-климата и уровня защиты права собственности.

Нафтогаз предложил ликвидировать правление компании, сообщил глава компании Андрей Коболев. С таким предложением Нафтогаз обратился к Кабмину в рамках трансформации по переходу от коллективной ответственности к персональной. Предполагается, что в компании останется только Наблюдательный совет. Коболев отметил, что неготовность брать на себя персональную ответственность за принятие решений по-прежнему является для компании проблемой, с которой она намерена бороться «в рамках политики трансформации ценностей».

Украина договорилась с Боснией и Герцеговиной о доступе к рынкам товаров и услуг, сообщила пресс-служба Минэкономики. Босния и Герцеговина находится на завершающем этапе 19-летнего процесса вступления во Всемирную торговую организацию. Обязательства Боснии и Герцеговины о доступе к внутренним рынками товаров и услуг вступят в силу после того, как страна станет членом Организации. Членами ВТО по состоянию на ноябрь этого года является 164 страны, еще 23 ведут переговоры о вступлении.

Генпрокуратура обвинила МАУ в нанесении аэропорту Борисполь ущерба в 10 млн грн, сообщил пресс-секретарь ведомства Андрей Лысенко. По его словам, установлено, что между МАУ и Борисполем был заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которые осуществляли работники авиакомпании в помещениях аэропорта. Ущерб нанесен «на разнице объема работ». Прокуратура Киевской области и СБУ провели обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.

Платежная система SWIFT отключила Иран от своей системы, сообщила британскому агентству Reuters замминистра финансов США Сигал Манделькер. Центральный банк и другие организации страны отключены от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей. По словам замминистра финансов, Вашингтон собирается жестко внедрять санкции против Ирана. Манделькер подчеркнула, что США готовы принять дополнительные меры, если нужно будет усилить давление.

Новости компаний и рынков

Нацбанк согласовал условия работы в Украине китайской международной платежной системы UnionPay, сообщил регулятор. На первом этапе платежная система будет предоставлять в Украине услуги эквайринга, выдачи наличных и оплаты товаров и услуг по платежным картам UnionPay. В дальнейшем предполагается осуществление эмиссии платежных карточек UnionPay банками Украины. China UnionPay – национальная платежная система Китая. Является крупнейшей международной платежной системой в мире по объему операций и выпущенных платежных карточек. Украина станет 170 страной мира, в которой будет развиваться сервис обслуживания карточек UnionPay.

Нафтогазу согласны одолжить $1 млрд, сообщил источник в банковских кругах российскому агентству Интерфакс. По его данным, ориентир доходности 5-летних еврооблигаций украинского газового монополиста в долларах составляет около 10,9%. Компания с 5 ноября проводила серию встреч с инвесторами в США и Лондоне в рамках подготовки сделки. 22 октября Кабмин одобрил выпуск Нафтогазом 5-летних еврооблигаций на сумму до $1 млрд.

Американской C21 позволили обработку продуктов из марихуаны в Украине, говорится в пресс-релизе компании. Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю над наркотиками выдала первую лицензию на импорт высококачественного каннабидиол-сырья, а также на реэкспорт концентратов КБД и продуктов переработки. Компания уже открыла представительство в Киеве и находится в процессе подачи заявки на получение дополнительных лицензий, в том числе на выращивание конопли.

В Киевском метрополитене установили банковские терминалы, сообщила пресс-служба столичной подземки. Теперь пассажиры смогут приобрести и пополнить карточку метро или проездной билет без использования наличных денег. Период технической настройки продлится с 13 по 24 ноября, после чего проект перейдет в режим полноценного функционирования. Поскольку жетоны выводятся из обращения, через терминалы это средство оплаты реализовываться не будет. Также дорабатывается функция записи MetroPass, которая в настоящее время доступна на станции Кловская.

BlaBlaCar планирует выйти на рынок автобусных перевозок, сообщается на сайте сервиса по поиску попутчиков. Компания объявила о намерении приобрести ведущего оператора автобусов во Франции – компанию Ouibus. Сделка позволит BlaBlaCar впервые выйти за рамки своей основной сферы деятельности, а также начать переговоры о партнерстве с другими локальными автобусными партнерами и операторами Европы.

Офис крупнейших налогоплательщиков составил антирейтинг работодателей в строительной отрасли, сообщила пресс-служба ведомства. Так, пять строительных компаний выплачивают сотрудникам заработную плату в размере 4-7 тыс. грн при средней по отрасли 15 тыс. грн. Лидером в антирейтинге стала компания Спецбуд-плюс – 4,1 тыс. грн, за ней расположились Укрбалтбуд – 5,1 тыс. грн, Интербудтоннель – 5,5 тыс. грн, Эридон буд – 6,6 тыс. грн и строительная компания Завод железобетонных конструкций №1 – 7,3 тыс. грн.

Укрзализныця будет сдавать вагоны в аренду через ProZorro.Продажи, сообщили в пресс-службе компании. Первые аукционы по аренде грузовых вагонов объявят в ноябре. Как рассказал директор по экономике и финансам компании Андрей Рязанцев, для проведения успешного конкурентного аукциона, на него должно прийти достаточное количество участников – не менее 20% всех клиентов, которые осуществляют перевозки грузов железнодорожным транспортом.

Энергоатом договорился о сотрудничестве с финским производителем дизель-генераторных установок Wärtsilä, сообщила пресс-служба украинской госкомпании. Компании подписали меморандум о сотрудничестве в области ядерной энергетики. Документ позволяет начать прямое сотрудничество Энергоатома с французским подразделением финской компании. Поскольку ранее в тендерах Энергоатома на поставку комплектов запчастей для дизель-генератора Z40, производства Wärtsilä, который установлен на Южно-Украинской АЭС, принимали участие исключительно посредники.

Британский Vodafone стал убыточным, сообщается в пресс-релизе компании. Оператор мобильной связи в первом финансовом полугодии получил €2,07 млрд убытка против €2,01 млрд прибыли за тот же период прошлого года. В компании связывают такой результат с продажей индийского подразделения. Скорректированная EBITDA в июле-сентябре увеличилась на 2,9%, до €7 млрд. Доналоговый убыток составил €2,9 млрд. Выручка в минувшем финполугодии сократилась на 5,5%, до €21,8 млрд. Тем временем сервисная выручка поднялась на 0,8%.

Цифра дня

$2,9 млрд

Привлекло в госбюджет Министерство финансов за счет размещения номинированных в долларах облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в январе-октябре 2018 года. Кроме того, Минфин привлек 48,8 млрд грн и еще €457 млн.

Цитата дня

Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман о росте экономики Украины:

«Безусловно, рост экономики на 3% в год лучше, чем снижение на 10%, которое Украина претерпела в 2015 году. Но, если посмотреть в контексте, то развивающиеся страны Европы сейчас растут в среднем на 4-5% год, что говорит о недостаточно быстром восстановлении Украины […] Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальных рост ВВП составил бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста».

Мы в 2020 году. Как изменится Украина?

В четверг, 15 ноября, состоится финальная лекция НВ из цикла «Украина 2020. Что ждет страну».

Что можем сделать мы, чтобы Украина наконец стала успешной страной?

Прийти на лекцию Ukraine-2020

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