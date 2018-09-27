Карпачева: Устойчивое развитие без ликвидации бедности невозможно

Первый заместитель Председателя Союза юристов Украины Нина Карпачева выступила на Пекинском Форуме по правам человека

В работе Форума, который был посвящен теме: «Ликвидация бедности: поиск общих путей развития в целях построения общего будущего для людей», приняли участие более 200 представителей государственных, международных, региональных и национальных организаций из 50 стран Азии, Африки, Америки и Европы.

Перед началом работы Форума Нина Карпачева в числе десяти ведущих участников была приглашена на встречу с главой Департамента общественных связей ЦК КПК Хуаном Кунминем, который поприветствовал гостей Китая и проинформировал о достижениях КНР по преодолению бедности.

На открытии Форума Хуан Кунминь отметил, что с 1978 года Китай в результате проведенных реформ и открытости страны вывел из состояния бедности около 800 миллионов человек, живших менее чем на один доллар в день, что составляет 70% от всего населения планеты, избавленного от нищеты. Китаю удалось успешно соединить общие принципы прав человека и национальную специфику страны.

Участники Форума в открытом диалоге обменялись оценками ситуации в мире и в своих странах по преодолению бедности, а также проблемами и опытом решения проблем в этой сфере.

Выступая с докладом на пленарном заседании Форума по теме: «БОРЬБА С БЕДНОСТЬЮ – ПУТЬ К СОЗДАНИЮ ГУМАННОГО, ГАРМОНИЧНОГО МИРА», Нина Карпачова, в частности отметила, что по данным ООН около миллиарда людей на планете продолжают страдать от бедности. Для них фундаментальные права и свободы человека остаются только иллюзиями. В этот бесправный миллиард входит и много граждан Украины. Женщины и дети составляют большинство среди наиболее обездоленных и уязвимых групп населения планеты. Но даже в самых богатых странах более 30 миллионов детей живут за чертой бедности.

В то же время мировая экономика создала такой уровень общественного производства и накопила столько ресурсов, что даже их незначительная часть может позволить покрыть все расходы по ликвидации бедности, голода, безграмотности, а также ликвидировать основные эпидемические заболевания во всем мире. Согласно расчетам известного американского экономиста Джефри Сакса, необходимо затратить 175 миллиардов долл. США, чтобы за двадцать лет ликвидировать нищету и голод во всем мире. В то же время только в США ежегодно тратится на систему социального страхования и пособия по безработице более 880 миллиардов долларов. Несмотря на это в самой богатой стране мира 15% населения живут в бедности. В развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки ситуация значительно хуже, поскольку отягощена внешним долгом, который практически невозможно выплатить.

Проблема бедности в Украине, как и во многих странах, за последние годы значительно усугубилась вследствие углубления поляризации мира, обострения международных и региональных конфликтов под воздействием глобального финансово-экономического кризиса. Если до 2009 года благодаря усилиям государства по реализации программ борьбы с бедностью, её уровень постоянно снижался, то, к сожалению, за последние четыре года ситуация в Украине характеризуется значительным увеличением уровня бедности. Лишь по официальным данным, количество бедных в Украине на начало 2018 года выросло с 15% до 25%.

В то же время, согласно социологическому опросу, проведенному Центром Разумкова, в феврале 2018 года, более 70% опрошенных утверждают, что денег не хватает даже на самые необходимые продукты питания. Это значит, что 70% украинцев чувствуют себя бедными. На вопрос: «Что могло бы объединить граждан Украины?», — каждый второй респондент ответил: «Более справедливое распределение общественных богатств, а также уменьшение разрыва между доходами богатых и бедных граждан».

По уровню валового внутреннего продукта (ВВП) Украина оказалась отброшена на 10 лет, а показатель бедности согласно данным Мирового банка за последние пять лет увеличился на 10%. Государственный долг Украины превысил 76 миллиардов долларов США и составляет 78% ВВП, что в 2,3 раза больше доходной части государственного бюджета страны. Как следствие, Украина не выполнила задачи борьбы с бедностью по Целям развития тысячелетия ООН.

Рост бедности в Украине является составной частью общемировых процессов, а потому борьба с этим явлением может быть успешной лишь при объединении международных усилий, направленных на достижение мира, безопасности и переориентации общественного производства на создание для всего человечества условий для всестороннего и гармоничного развития.

Нина Карпачева убеждена, что опыт Китая в борьбе с бедностью должен стать предметом изучения для всех стран мира, в том числе и для Украины, а Пекинский форум – площадкой для осмысления, овладения и распространения этого опыта, как основы защиты прав человека.

В рамках Форума состоялась встреча Нины Карпачевой с Председателем Китайского общества по изучению прав человека (национальный аналог Института Омбудсмана) господином Сянба Пинцо, в рамках которой были обсуждены вопросы сотрудничества и обмена опытом в сфере защиты прав человека.

Информационная справка: Будучи первым Уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека, Нина Карпачева еще в 2000 году, выступая с трибуны парламента с докладом о состоянии соблюдения прав человека в Украине, публично заявила о необходимости признания властью Украины бедности, как позорного явления и вызова правам человека и инициировала разработку Правительством Украины первой, а затем, и второй государственных программ преодоления бедности в Украине.

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