Kari, «Детский мир» и «Юничел» возглавили рейтинг ретейлеров



Согласно обзору поведенному агентством «РБК Исследование рынков» в рейтинге сетевых ретейлеров на российском рынке обуви лидируют Kari, «Детский мир» и «Юничел».



По данным исследования абсолютным лидером обувной розницы в России является сеть магазинов Kari, под управлением которой находится 962 магазина. На втором месте располагается крупнейший ретейлер, работающий в сегменте детских товаров – компания «Детский Мир», которая включает 638 торговых точек на территории России. Далее следует российский ретейлер «Юничел», под управлением которого находятся 608 обувных магазинов. Те же компании демонстрируют лидирующие позиции по количеству городов присутствия.



Всего в обзоре была проанализирована деятельность около 12 700 сетевых магазинов обуви, принадлежащих специализированным и универсальным обувным сетям, а также крупнейшим спортивным и детским ретейлерам, в ассортименте которых присутствует обувь.



Изучив их работу, а также мнение и поведение покупателей можно сделать вывод об основных трендах обувного рынка: покупатель изменил отношение к отечественной обуви и все чаще считает ее качественной, основным каналом продаж стали торговые центры, активно развиваются онлайн-каналы и электронная коммерция, растет популярность зарубежных торговых площадок. Причем там активнее покупают мужчины. В российских же онлайн магазинах и в оффлайн сетях — основные покупатели женщины. Они же демонстрируют больший интерес к акциям и распродажам. Для продвижения бренды все больше используют социальные сети.



Сегодня на российском обувном рынке лучше всего себя чувствуют крупные сетевые игроки. Проанализировав суммарную выручку ТОП-185 российских обувных сетей, маркетологи делают вывод о том, что доля этих компаний в структуре всего российского рынка розничных продаж обуви растет год от года. Если в 2011 году крупные обувные ретейлеры занимали только 13,8% рынка, то к 2017 году их доля достигла 34%.





Согласно обзору поведенному агентством «РБК Исследование рынков» в рейтинге сетевых ретейлеров на российском рынке обуви лидируют Kari, «Детский мир» и «Юничел».





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