Карантин в Украине — Экономист Алексей Кущ рассказал, как стране выжить – новости Украины

Карантин, введенный правительством в результате пандемии коронавируса, уже навредил экономике Украины. Однако посткарантинный кризис может очистить ее от влияния олигархов, и если государство поддержит мелкий и средний бизнес, то появится шанс перезапустить экономику. Главное сейчас — не допустить повторного карантина, который станет катастрофой для страны. А чтобы этого избежать, необходимо провести массовое тестирование граждан на COVID-19. Об этом в интервью «Апострофу» рассказал эксперт института GROWFORD АЛЕКСЕЙ КУЩ.

— Сколько стоит Украине карантин?

— Один месяц карантина стоит примерно 120 млрд грн ВВП, которые Украина теряет – это 30-40% месячного объема. В годовом исчислении – это потеря 2-2,5% от темпов роста ВВП. А мы планировали расти на 3%. Те, кто предоставляют товары и услуги, теряют примерно 240 млрд грн в месяц.

Мы уже сейчас находимся в зоне падения ВВП, экономика в 2020 году уже не вырастет. Речь идет о том, насколько глубоко мы упадем. Происходят уже необратимые последствия в экономике. Это чревато банкротством слабых предприятий, массовыми неплатежами между субъектами экономики в посткарантинный период.

Нацбанк оценивает в перспективе падение нашего ВВП на 5%, МВФ — на 7%. Я думаю, что темпы падения нашего ВВП будут до 10%.

— Стоит ли начинать выводить страну из карантина?

— Я считаю, что нужно срочно начинать массовое тестирование населения и определение выздоровевших людей и тех, кто имеет уже иммунитет к этой болезни. Только по его итогам следует принимать решение о выходе из карантина. Это сейчас делают во всех странах, но не делают в Украине – и я считаю это преступлением. Потому что мы фактически выпускаем в паровозный свисток все позитивные достижения карантина, «сливаем» все жертвы, принесенные нашей экономикой.

В Украине применена более-менее правильная карантинная модель. Но все страны используют карантин для разработки карантинных эпидемиологических моделей для того, чтобы понять, когда пик эпидемии будет пройден. Именно на базе этих моделей разрабатываются экономические модели выхода из карантина. В Украине отсутствует адекватная эпидемиологическая модель, и мы не можем разработать производную от нее экономическую модель. Это чревато тем, например, что в мае правительству придется действовать «методом тыка» — выводить какие-то отрасли из карантина, открывать какие-то населенные пункты, запускать какие-то виды транспорта, не понимая — прошли мы пик, находимся на этом пике или только приближаемся к нему.

Если решение о выходе из карантина будет принято в середине мая просто на основании каких-то умозрительных заключений, то это может создать риск повторного рецидива. В результате может получиться катастрофическая ситуация, когда окажется, что у нас никакого пика не было, а он появится после снятия карантина в июне. Тогда экономику придется закрывать на карантин второй раз — причем наглухо, — где-то с середины лета, и тогда это будет действительно катастрофическая ситуация для страны в целом. Все меры в виде грамотных карантинных мероприятий будут «помножены на ноль».

— Как будет восстанавливаться страна после карантина?

— Посткарантинный этап будет очень тяжелый. Сейчас экономика живет на старых запасах. Но после карантина ей придется адаптироваться к сложившейся реальности. Так что, основной кризис ждет нас впереди. Посткарантинный период добавит в темпах падения еще несколько процентов. Изменившаяся конъюнктура внешних рынков также добавит несколько процентов падения. Мировая экономика тоже погружается в кризис, сырья потреблять будут меньше. Соответственно, Украина как сырьевая экономика ощутит на себе это первыми. Будут падать цены на наши товары – продукты сельского хозяйства, металл. На сельское хозяйство повлияет погода, ситуация с карантином, но есть еще один фактор.

Фото: Getty images

В Украине довольно радостно восприняли падение цен на нефть. Но дело в том, что если нефть будет стоить очень дешево, производство биотоплива теряет всяческий смысл. Производство биотоплива завязано на подсолнечнике, кукурузе и рапсе. Урожай последних двух в Украине составляет примерно 25 млн тонн каждый год, кукуруза является главным экспортным товаром. Также в топ-5 нашего экспорта входит подсолнечник и подсолнечное масло.

Из-за падения цен на нефть подешевеет даже сахар, потому что часть биотоплива в Америке производят из сахарного тростника. Если предприниматели переключатся на производство тростникового сахара, цены упадут. Использование угля из-за дешевой нефти станет неэффективным, соответственно, украинские шахты могут быть закрыты или обанкротиться.

Но пострадает не только сырьевой, но и третичный сектор экономики – сфера услуг, торговля, логистика и транспорт, которые зависели от деловой активности и платежеспособного спроса.

— Как предотвратить такой сценарий?

— Есть такое понятие, как заиливание экономики. Экономика, как подводная лодка, села на дно, она там пролежала уже два месяца, и теперь не сможет сдвинуть себя своими двигателями. Нужен какой-то спасательный трос – а это может быть только государство с его национальным резервным фондом.

Кроме того, затухание деловой активности всегда сокращается количеством рабочих мест. В Украине количество безработных вырастет примерно на миллион, а сохранившие работу могут почувствовать уменьшение заработной платы.

— Не возникнет ли к осени ситуация, что мы окажемся не только без работы, но и без еды – из-за плохой погоды будет неурожай, а часть собранной продукции не сможем продать на внутреннем рынке из-за карантина?

— В Украине в последнее время происходят негативные трансформации в структуре сельского хозяйства. Знаменитая триада из домашних хозяйств, фермерских хозяйств и крупных аграрных корпораций не только насыщала внутренний рынок разнообразными качественными продуктами, но и давала вал продукции, который шел на рынок. Сейчас она постепенно разрушается. В последние годы производство в частных и фермерских хозяйствах падает, а в аграрных корпорациях наоборот — растет. Акцент смещается на производство монокультур, в том числе технических.

Таким образом, Украина может и без всякого кризиса через год-два превратиться в страну, которая будет закупать большую часть продуктов питания. Крупные корпорации окончательно вытеснят фермеров. Мы видим, что сейчас в Украине — дефицит молочного сырья, вырезается молочное стадо, происходит падение в животноводстве. В результате разрушения СЭС происходят перманентные эпидемии чумы свиней. Сохраняется только производство мяса птицы – и то благодаря олигархической структуре производства и крупным государственным дотациям.

— Можно ли сказать, что в послекарантинный кризис выживут только олигархи?

— Выживут сильные бизнесы, которые обладали запасами прочности, ликвидности, не были отягощены кредитными обязательствами.

Фото: Getty images

Известный экономист Нуриэль Рубини написал статью о так называемом «моменте Мински» (назван на честь американского экономиста Хаймана Мински, который исследовал нестабильные, кризисные ситуации в экономике, – «Апостроф»). Мински разделял финансовые компании на три вида. Первый – это хеджированные, которые могут покрывать свои обязательства за счет своих доходов. Вторые – спекулятивные, которые могут выплачивать проценты кредиторам, а задолженность покрывать за счет привлечения новых долгов. И третьи – это компании-пирамиды, или «компании Понци» (Чарльз Понци построил одну из самых больших в мире финансовых пирамид на торговле почтовыми марками, — «Апостроф»). Они могут погашать свои обязательства только за счет роста капитализации бизнеса.

Когда наступает «момент Мински», перестает расти капитализация активов за счет обвала рынков. Сразу банкротятся «пирамидальные» компании, во вторую очередь – спекулятивные. Выживают только хеджированные с большим запасом прочности. То есть все зависит от структуры бизнеса, насколько он отягощен обязательствами, кредитами.

В Украине не так много «пирамидальных» компаний, потому что у нас не было гиперкредитной активности со стороны банков. И у нас немного хеджированных. Основу нашей экономики составляют спекулятивные компании, которые сводили концы с концами, но без серьезного запаса прочности. Они будут вынуждены продавать часть своих активов, чтобы хоть как-то продержаться на плаву.

В Украине не будет вала банкротства, как на Западе. Но у нас будет посткарантинный период, и такие компании начнут отмирать ближе к осени. У нас большими кусками будет выпадать малый, средний бизнес и микропредпринимательство.

Для олигархов кризис станет экономической удавкой. Олигархические бизнесы отягощены кредитными обязательствами, в том числе на международных рынках. Эти бизнесы плохо структурированы, у них очень неэффективное горизонтальное расширение. То есть они захватывали все экономическое пространство, пытались контролировать всю добавочную стоимость. Они разрослись по горизонтали, как огромные медузы. И сейчас кризис будет их, условно говоря, рассекать, шинковать на мелкие части. В этом плане, я думаю, кризис сыграет некую очистительную роль для нашей экономики, так как уменьшаться возможности олигархов давить на власть.

— Значит ли это, что у нас возникнет более конкурентная экономика?

— Она могла бы возникнуть, если бы государство поддерживало хотя бы минимально малый и средний бизнес. Если бы государство сейчас отсекло олигархов от государственной кормушки, мы могли бы на системном уровне перезагрузить нашу экономику. Но дело в том, что рынки будут выжжены напалмом, и если государство не будет создавать средств защиты, под обломками олигархов погибнет и средний бизнес, а под его обломками – малый бизнес, а за ним – микропредпринимательство. Есть такое понятие, как «бритва Оккама» – отсечение лишнего и концентрация на наиболее эффективных моделях развития. Будем надеяться, что «бритва Оккама» нас побреет, а не отрежет голову.





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