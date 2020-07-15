Карантин в Киеве может затянуться на 1,5 года – Госпродпотребслужба



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Карантин в Киеве может затянуться до 2022 года

Адаптивный карантин, введенный правительством до 31 июля, будет продлен и может продолжаться до около 1,5 года, если показатели заболеваемости не изменятся. Об этом в комментарии изданию «Сегодня» сказал глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

«На данный момент в Киеве стабильно высокие показатели по заболеваемости. И ни о каких послаблениях карантина говорить пока не приходится. На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайших полтора года», — сказал Рубан.

Специалист подчеркнул, что в условиях адаптивного карантина работа бизнеса будет продолжаться, но ради безопасности необходимо предпринять ряд дополнительных мер.

«Нам необходимо разработать порядок для деятельности каждого бизнеса и усилить наблюдение за группами риска – это люди старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями, чтобы уберечь их от инфекции. Плюс продолжение масочного режима, дезинфекции рук и соблюдение безопасной дистанции», — добавил он.

Хроника событий

В декабре 2019 года в Китае зарегистрирована вспышка пневмонии — её причиной стал неизвестный ранее вид коронавируса. Первые заболевшие подхватили вирус на рынке морепродуктов в Ухане. Вирус начал распространяться на Гонконг, Южную Корею, Японию, Таиланд.

22 января Всемирная организация здравоохранения заявила, что новый вирус пока не привел к глобальной чрезвычайной ситуации. Тем временем Лондонский аэропорт Хитроу заявил о создании специальных зон для пассажиров, прибывающих из регионов, пострадавших от нового вируса.

24 января из-за нового вируса в Китае уже «закрыты» 13 городов. К вечеру стало известно, что 36 пациентов с новым коронавирусом были вылечены и уже выписаны из больниц.

28 января число погибших из-за нового коронавируса достигло 106, инфицированных — 2800. 15-миллионный китайский город Тяньцзинь частично ввел военное положение. А компания Xiaomi из-за нового вируса временно закрыла магазины в Китае.

30 января количество жертв от нового вируса достигло 170, а компания Ikea закрыла все свои магазины в Китае. Также стало известно о первых заражениях в Индии и на Филиппинах. Тем временем основатель Alibaba пожертвовал $14 млн на создание вакцины против нового коронавируса.

3 февраля количество жертв достигло 350. Тем временем стало известно, что Китай за восемь дней построил новую больницу для инфицированных коронавирусом. «Укрпошта» предупредила о задержках отправлений в Китай.

6 февраля количество жертв достигло 560. Акции Tesla в связи со вспышкой упали на 20%.

9 февраля коронавирусом 2019-nCoV заразился первый украинец, пребывающий на круизном лайнере Diamond Princess у берегов Японии. Украинский Минздрав анонсировал эвакуацию украинцев из Хубэя чартерным рейсом.

11 февраля заболевание, вызванное «китайским» коронавирусом, получило официальное название — Covid-2019.

12 февраля количество жертв вируса достигло 1116 человек. Формула-1 отложила гран-при Китая из-за коронавируса.

17 февраля в мире зарегистрировано 1775 летальных случаев, 71 710 инфицирований и более 11 тыс. выздоровлений. Минздрав Украины анонсировал эвакуацию из Уханя 49 украинцев.

21 февраля Зеленский позвонил украинке, которая не смогла вылететь из Китая из-за невозможности забрать с собой собаку. Тем временем полиция отпустила 23 из 24 задержанных в Новых Санжарах.

24 февраля социологи обнародовали результаты опроса, согласно которому 74% украинцев не поддерживают протесты против размещения в их регионе эвакуированных из Китая. Тем временем в Китае заявили о создании вакцины против коронавируса 2019-nCoV.

26 февраля стало известно, что 48 человек, эвакуированных в Украину, не инфицированы коронавирусом.

27 февраля стало известно о первом случае инфицирования коронавирусом в Грузии. В связи с распространением вируса Грузия частично закрыла границу с Азербайджаном.

28 февраля сообщалось, что мировая экономика

В начале марта количество жертв коронавируса превысило 3 тысячи. ВОЗ назвала измерения температуры на границе неэффективными.

3 марта в Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Эксперты заявили о возможном дефиците чеснока в Украине. Всемирный банк заявил о выделении на борьбу с коронавирусом $12 млрд.

С 5 марта в Италии из-за коронавируса закрыли школы и университеты. Секретарь СНБО Украины заявил, что эпидемия коронавируса произошла, скорее всего, из-за утечки из закрытой лаборатории в Ухане. А МВФ выделил странам, пострадавшим от коронавируса, $50 млрд.

6 марта нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, контактировавший с больным коронавирусом, самоизолировался.

11 марта мэр Киева заявил, что в связи с эпидемией коронавируса в столице с 12 марта закрываются школы, детсады и кинотеатры. Позже в этот же день Кабмин ввел ограничения по всей Украине из-за угрозы распространения коронавируса. А ВОЗ объявила о пандемии коронавируса.

19 марта Италия обошла Китай по количеству умерших от коронавируса. Вселенский патриарх приказал прекратить все службы до конца марта.

С 23 марта в Киеве пользоваться общественным транспортом можно только в маске и с пропуском, министр здравоохранения Украины просит парламент ввести чрезвычайное положение в стране.

25 марта в Украине введен режим чрезвычайной ситуации. Испания выходит на второе место после Италии по количеству смертей от коронавируса.

27 марта премьер-министр Великобритании сообщил, что заразился коронавирусом, также стало известно о заражении начальника полиции Киева.

31 марта МВД Украины сообщило об открытии 33 уголовных дел за нарушение карантина.

8 апреля Украина отправила в Италию 5 тонн антисептика.

9 апреля главный санитарный врач Украины прилетел в Николаевскую область разбираться, почему там до сих пор «нет» коронавируса, почле чего 11 апреля там регистрируют первые заражения.

28 апреля число зараженных коронавирусом в США превысило миллион.

29 апреля правительство Украины выделило 100 млн грн на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких отечественного производителя.

Коронавірус в Україні

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Одужали 28131

Хворіють 26049

Померли 1427

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