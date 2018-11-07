Капитан не улыбается

После дочери болгарского коммуниста Дилмы Русеф, роскошной женщины, ей Богу, неожиданно через урны к власти в Бразилии, (не забудем что это самая крупная по территории и самая населённая страна латиноамериканского континента — 210 миллионов), пришёл крайне-крайне правый парашютист и десантник — Жаир Болсонаро.

Во втором туре 28 октября набрал 55,13% голосов.

Что не подтверждает тезиса о том, что латиноамериканский континент левеет, страстные латиноамериканцы просто бросаются из крайности в крайность.

Кто он? Чем знаменит, и что обещает.

Итальянец по происхождению (оба родителя итальянцы), белый.1955 года рождения, 17 лет в армии, затем 27 лет был конгрессменом от штата Рио-де-Жанейро.

Его слоган на выборах: «Бразилия прежде всего. Бог выше каждого».

Является сторонником более тесных отношений с США и Израилем. (Ну, например, пообещал закрыть посольство Палестины в Бразилии, «поскольку Палестина это не государство».)

Образцы для подражания: перуанский президент Фукимори (разогнал парламент, среди прочего, сейчас в тюрьме) и Дональд Трамп.

Сторонник военной диктатуры в Бразилии, и её репрессий в 1964—1985 годах, Болсонаро оправдывает пытки и казни, как «законную практику» и призывает к их применению. Назвал чёрных активистов: «животными, которым пора в зоопарк», крайне негативно настроен к правам ЛБГТ.

(Животными — чёрных! На это даже Трамп пока не отважился, он всего лишь называет мексиканских мигрантов в США — сплошь преступниками).

Болсонаро выступает за либерально-экономический курс, против земельной реформы, и против секуляризма (устранения влияния церкви) и против легализации наркотиков.

Пропагандирует контроль над рождаемостью бедных! (такого никто не предлагал со времён Томаса Мальтуса!).

Хочет добиться восстановления смертной казни. А также установления в Бразилии военного правительства. Поддерживает приватизацию государственных компаний.

Кто за него голосовал за такого?

Его избиратели — белые мужчины. Молодёжь (от 16 до 24 лет), рабочие: средний класс рабочих и высший класс рабочих, центристы и христианские правые. Среди женщин Болсонаро набирает только 18% голосов (Бросил одной из депутаток парламента «Тебя даже никто не изнасилует!»).

Болсонаро выступает против всех форм запрещения продажи оружия. Это немаловажно, поскольку в 2017 году в Бразилии были убиты 63 880 человек, и обнаружились белые, которых оказалось немало в этой стране, а мы знаем её по фильмам о разнузданных голых карнавалах только. Вот теперь узнаём и с другой стороны.

Оказывается, там не только вертлявые намазанные кокосовым маслом задницы пританцовывающие на проплывающих платформах, и румба, и самба и непристойные гомики. Оказывается, в Бразилии достаточно белых и правых, чтобы привести к власти крайне правого.

По дороге на выборы, капитана в отставке всё же успели глубоко пырнуть ножом в живот. Перенёс две серьёзные операции и через месяц встал с постели.

Сочувствие к нему, я предполагаю, только увеличилось. Он был первым кандидатом в истории Бразилии, собравшим свыше одного миллиона реалов пожертвований от публики.

Всё же понимая, что преступность и сохранение семьи выигрышные темы в бразильской реальности, Болсонаро продолжает особенно настаивать на своей решимости искоренить преступность, на традиционных семейных ценностях. Он нерушимо остаётся противником однополых браков и гомосексуализма, абортов, иммиграции и либерализации наркотиков. Хотя выйдя на выборы он чуть снижал тон.

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Сам Болсонаро не называет себя «крайне правым», но называет себя «просто правым».

Зарубежные журналисты же называют его «наиболее отвратительным политиком, женоненавистником, сексистом, расистом и противником мигрантов во всём демократическом мире».

Журнал Economist (Великобритания) описал его как «радикала», «религиозного националиста», «правого демагога» и «апологета диктаторов».

Заступит в должность 1 января 2019 года.

Трепещите, бразильцы! Появился лидер на правом фланге круче Трампа.

А то мы уже стали думать что Бразилия — страна вседозволенности, сочных мужских поцелуев и всех этих намазанных кокосовым маслом потных бордельных персонажей.

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