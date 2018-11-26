Капитальные инвестиции за 9 месяцев выросли на 19,9%, — Госстат

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Предприятия осуществляют капитальные инвестиции за счет своих средств

Объем капитальных инвестиций в экономику Украины в январе-сентябре 2018 года составил 337,0 млрд грн, что на 19,9% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, основным источником финансирования капитальных инвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 73,2% общего объема. Средства государственного бюджета составляют 2,5%, средства местных бюджетов — 7,2%, кредиты банков — 7,0%, средств населения на строительство жилья 7,1%.

Весомые доли капитальных инвестиций освоено в машины, оборудование и инвентарь и транспортные средства — 47,2% всех инвестиций, в здания и сооружения — 42,8%.

Напомним, что по данным Государственной службы статистики Украины, объемы строительства в октябре 2018 года по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 5,8%.

По данным Госстата, в IV квартале 2018 года индикатор деловой уверенности в промышленности повысился по сравнению с III кварталом на 0,2 в.п. и составляет минус 4,4%.

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