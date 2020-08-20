Капитализация Apple достигла $2 триллионов

Капитализация Apple в ходе торгов среды впервые достигла $2 трлн, когда ее акции выросли на 1,4% до $468,65. Apple стала первой американской компанией, кто взял столь высокий рубеж стоимости. Однако к закрытию дня котировки скорректировались, и на финише капитализация оказалась ниже круглой отметки.

Apple потребовалось 42 года, чтобы достичь стоимости в $1 трлн и всего два года после этого, чтобы добраться до $2 трлн. Причем активная фаза роста этих двух лет пришлась на последние 20 недель, когда мировая экономика падала быстрее, чем когда-либо вследствие пандемии.

Еще в середине марта стоимость Apple была ниже $1 трлн после того, как фондовый рынок рухнул из-за опасений негативных последствий влияния COVID-19. Однако активные действия правительств по финансовому стимулированию экономики позволили S&P 500 отыграть все потери, в частности за счет высокого спроса на акции технологических компаний, которые во многом выиграли от социальной изоляции.

БКС Брокер

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