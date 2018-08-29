Канцлер Австрии Курц посетит Украину в сентябре

Канцлер Австрии Себастьян Курц совершит официальный визит Украину в начале сентября
Канцлер Австрии Курц посетит Украину. Фото: ЕРА
Об этом сообщают источники австрийского издания Kurier, передает «ДС».
Курц посетит Киев в следующий вторник. В ходе визита он намерен «укрепить двусторонние политические, экономические и культурные отношения».
При этом в Федеральной канцелярии отрицают, что Курц едет в Киев, чтобы успокоить Украину после визита президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
«Порошенко и Курц постоянно сотрудничают, визит в любом случае был запланирован на осень», — цитируют пресс-секретаря Федеральной канцелярии.
В Киеве Курц встретится с президентом Украины Петром Порошенко и обсудит председательство Австрии в ЕС, двусторонние отношения Австрии и Украины, а также внутреннюю политическую ситуацию в Украине с акцентом на Донбасс. Кроме того, канцлер Германии запланировал встречу с мэром Киева Виталием Кличко.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство