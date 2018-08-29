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Канцлер Австрии Курц посетит Украину в сентябре

Политика 29 Авг 2018
Канцлер Австрии Курц посетит Украину в сентябре
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Канцлер Австрии Себастьян Курц совершит официальный визит Украину в начале сентября

Канцлер Австрии Курц посетит Украину. Фото: ЕРА

Об этом сообщают источники австрийского издания Kurier, передает «ДС».

Курц посетит Киев в следующий вторник. В ходе визита он намерен «укрепить двусторонние политические, экономические и культурные отношения».

При этом в Федеральной канцелярии отрицают, что Курц едет в Киев, чтобы успокоить Украину после визита президента России Владимира Путина на свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

«Порошенко и Курц постоянно сотрудничают, визит в любом случае был запланирован на осень», — цитируют пресс-секретаря Федеральной канцелярии.

В Киеве Курц встретится с президентом Украины Петром Порошенко и обсудит председательство Австрии в ЕС, двусторонние отношения Австрии и Украины, а также внутреннюю политическую ситуацию в Украине с акцентом на Донбасс. Кроме того, канцлер Германии запланировал встречу с мэром Киева Виталием Кличко.

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