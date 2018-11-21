Кандидаты в президенты на выборах-2019: Юлия Тимошенко

Украинский политик и государственный деятель, глава партии Всеукраинское объединение «Батькивщина». Народный депутат Украины ІІ-VI, VIІІ созывов. Вице-премьер-министр Украины по вопросам ТЭК (1999-2001), премьер-министр Украины (2005, 2008-2010 гг). Кандидат экономических наук.

Семья

Юлия Тимошенко родилась 27 ноября 1960 года в Днепропетровске (сейчас – Днепр). Мать – Людмила Телегина, отец – Владимир Григян. Как рассказывала сама Юлия Владимировна, по материнской линии в ее семье все украинцы, по отцовской – латыши. Отец оставил семью, когда Юля была совсем маленькой.

Юлия Тимошенко. Фото: архив

В 1979 году вышла замуж за Александра Тимошенко. В 1981 году в семье родилась дочь Евгения.

Александр Тимошенко – бизнесмен и политик. В судебном процессе над Юлией Тимошенко (2011 год) выступал защитником. После осуждения экс-премьера был вынужден покинуть Украину, получил политическое убежище в Чехии. В Праге стал одним из организаторов местных акций в поддержку Евромайдана в 2013 году. Вернулся в Украину после победы Революции Достоинства.

C мужем Александром Тимошенко. Фото: архив

Евгения Тимошенко закончила Лондонскую школу экономики. В 2005-2012 годах была замужем за британским рок-музыкантом Шоном Карром. В 2014 году сочеталась вторым браком с американским бизнесменом украинского происхождения Артуром Чечеткиным. В 2016 году в семье родилась дочь Ева – внучка Юлии Тимошенко. Евгения Тимошенко занимается предпринимательством и общественной деятельностью. Является президентом Ассоциации международных и всеукраинских общественных организаций «Социальная защита».

Образование

Будущий премьер-министр Украины закончила в 1984 году экономический факультет Днепропетровского государственного университета. Специальность – экономика труда. В 1999 году в Киевском национальном экономическом университете защитила кандидатскую диссертацию, получив ученую степень кандидата экономических наук. Тема диссертации «Государственное регулирование налоговой системы».

Карьера бизнес-леди

После окончания вуза Юлия Владимировна четыре года проработала в Днепровском машиностроительном заводе на должности инженера-экономиста. В 1988 году вместе с мужем открыла свое первое предприятие – пункт видеопроката. С 1989 по 1991 год Юлия Тимошенко работает коммерческим директором в созданном ею совместно с мужем Молодежном центре «Терминал».

С 1991 года семья Тимошенко занялась энергобизнесом. Была создана корпорация «Украинский бензин» (КУБ) занимавшаяся закупкой и реализацией топливно-смазочных материалов. В 1995 году на базе КУБ возникает знаменитая корпорация ЕЭСУ – «Единые энергетические системы Украины».

На днепровский период карьеры Юлии Тимошенко приходится знакомство со многими людьми, оказавшими влияние на жизнь как Юлии Владимировны, так и страны. К примеру, уже упомянутый молодежный центр «Терминал», позволивший супругам Тимошенко абсолютно легально накопить первоначальный капитал, работал под эгидой Днепропетровского обкома комсомола. Возглавляемого в то время будущим банкиром и вице-премьер-министром Украины Сергеем Тигипко. Там же на должности заведующего отделом агитации и пропаганды работал будущий соратник Юлии Тимошенко, и.о. президента Украины в 2014 году, секретарь СНБО Александр Турчинов.

В начале 90-х Тимошенко также близко знакомится с предпринимателем Виктором Пинчуком, который впоследствии станет зятем президента Леонида Кучмы и одним из самых богатых людей страны. В средине 90-х Тимошенко и Пинчук на паритетных началах создают корпорацию «Содружество», просуществовавшую, впрочем, недолго.

Фото: архив

Наконец, среди знакомств того периода, оказавших наибольшее влияние на судьбу Тимошенко – знакомство с Павлом Лазаренко. Протекция Павла Ивановича позволила бизнесу Тимошенко достичь невиданных в Украине ни до, ни после масштабов: по некоторым оценкам, на пике экономического могущества, в 1997 году, корпорация ЕЭСУ контролировала тем или иным образом четверть украинской экономики. Однако позже связь с Лазаренко послужила причиной и того, что практически весь бизнес семьи Тимошенко был уничтожен.

Политические качели

В декабре 1997 года Тимошенко впервые становится народным депутатом Украины. Юлия Владимировна побеждает на довыборах в округе №229 (Кировоградская область) с рекордным результатом в 92,3%. В парламенте входит в группу «Конституционный центр».

На очередных выборах в Верховную Раду 1998 года Тимошенко фигурирует в списке возглавляемой на то время уже экс-премьером Павлом Лазаренко партии «Всеукраинское объединение «Громада» (под №6). Однако в парламент снова проходит по «мажоритарке», победив в округе №99 (Кировоградская область) – выборное законодательство позволяло тогда одновременно баллотироваться и по партийным спискам, и в округах. «Громада» пребывает в жесткой оппозиции к президенту Леониду Кучме. Юлия Тимошенко как представитель оппозиционной фракции возглавляет Бюджетный комитет ВР.

Весной 1999 года, после снятия неприкосновенности и бегства Павла Лазаренко за границу, «Громада» раскалывается. Часть парламентариев во главе с Юлией Тимошенко, Александром Турчиновым, ставшим на долгие годы правой рукой Юлии Владимировны, и Иваном Кириленко создают умеренно оппозиционную депутатскую фракцию «Батькивщина». В июле 1999-го эти депутаты составили политический и идеологический костяк новосозданной партии Всеукраинское объединение «Батькивщина». Партию возглавила Юлия Тимошенко.

Вице-премьер по ТЭК

После победы на президентских выборах 1999 года президент Леонид Кучма неожиданно предлагает на должность премьер-министра Украины возглавлявшего Нацбанк Виктора Ющенко. Вице-премьером по топливно-энергетическому комплексу в свое правительство Ющенко берет Тимошенко.

За короткий срок Тимошенко проводит ряд реформ в сфере электроэнергетики, направленных на ликвидацию бартерных схем и переход на денежные расчеты. Вводятся аукционы по продаже нефти, газового конденсата, природного, сжиженного газа и угля.

Снова в оппозиции

В январе 2001 года Юлия Тимошенко уходит в отставку. В стране вовсю бушует «Гонгадзегейт» и «кассетный скандал», набирает обороты акция «Украина без Кучмы». Позиции президента и власти в целом ослаблены, политическая конъюнктура благоприятствует оппозиционной деятельности. Тимошенко вместе с другими оппозиционными политиками – Александром Морозом, Анатолием Матвиенко, Левко Лукьяненко, Тарасом Чорновилом, Олегом Ляшко и др. – создает Форум национального спасения – общественную инициативу, целью которой провозглашается досрочное смещение президента Кучмы. В ноябре 2001 года на базе Форума нацспасения был создан «Избирательный блок Юлии Тимошенко». На выборах в ВР 2002 года блок получает 7,26% голосов.

В том же году Юлия Тимошенко совместно с лидером СПУ Александром Морозом и лидером КПУ Петром Симоненко инициирует акцию «Восстань, Украина!» Цель прежняя – досрочное смещение президента Леонида Кучмы. Несколько позже к акции присоединяется «Наша Украина», руководимая Виктором Ющенко. По мнению экспертов, как и «Украина без Кучмы», «Восстань Украина!» оказала мощное мобилизующее воздействие и послужила своего рода репетицией «Оранжевой революции».

В 2003 году популярность Тимошенко уже настолько велика, что в политикуме серьезно говорят о ее шансах побороться за пост президента на выборах 2004 года. Однако она делает выбор в пользу поддержки наиболее рейтингового оппозиционного лидера – Виктора Ющенко. В июле 2004 года Тимошенко и Ющенко подписывают соглашение о создании коалиции «Сила Народа».

В ходе Оранжевой революции 2004 года Тимошенко серьезно упрочняет свои политические позиции. По сути, Юлия Владимировна становится вторым лицом в оппозиции, задвигая в глазах народа на задний план более близких к Ющенко, но менее активных соратников, в частности, Петра Порошенко. Впоследствии говорили, что именно это (а не подписанное соглашение) сыграло решающую роль в назначении ее премьер-министром.

Фото: Г. Салай

Глава Кабмина

4 февраля 2005 года Верховная Рада Украины поддерживает представление президента и утверждает Юлию Тимошенко на должность премьер-министра Украины. Первое премьерство Тимошенко длилось всего семь месяцев и сопровождалось рядом скандалов. В частности, в это время страну потрясли бензиновый и сахарный кризисы, нарастали политические противоречия в среде «оранжевой команды». Их апофеозом стала одновременная отставка Юлии Тимошенко с должности премьер-министра Украины и Петра Порошенко — с должности секретаря СНБОУ.

Фото: Н. Лазаренко

Время турбулентности

На парламентских выборах 2006 года Блок Юлии Тимошенко получил 22,3% голосов избирателей и занял второе место. Первое застолбила за собой Партия Регионов. Однако в целом потенциальная оранжевая коалиция – БЮТ, «Наша Украина» и СПУ – теоретически получала уверенное большинство в парламенте. Как предполагалось, Тимошенко будет назначена премьером, лидер СПУ Александр Мороз – спикером. Однако в ходе т.н. «спикериады», растянувшейся на четыре месяца, представители оранжевой команды так и не смогли договориться. В итоге Александр Мороз пошел на создание коалиции с Партией регионов и КПУ. Чуть позже к коалиции неформально присоединилась «Наша Украина», делегировав своих представителей в новоизбранное правительство Виктора Януковича. Юлия Тимошенко заявила об уходе в оппозицию.

В 2007 году политические процессы приводят к роспуску парламента. На досрочных выборах БЮТ получает 30,71% (второй результат после Партии Регионов) и формирует коалицию с занявшим третье место блоком «Наша Украина-Народная самооборона». Юлия Тимошенко становится премьер-министром во второй раз.

Глава Кабмина-2

Второе премьерство Юлии Тимошенко запомнилось главным образом перманентным конфликтом главы правительства с президентом Ющенко. «Перетягивание одеяла» бывшими политическими соратниками оказало существенное влияние на эффективность работы власти. В процессе междоусобицы президент инициировал очередной роспуск парламента (2008 год), однако БЮТ через суд не допустил этого.

Летом 2009 года стало известно о переговорах между Юлией Тимошенко и Виктором Януковичем о создании «широкой коалиции» БЮТ и Партии Регионов. Об этом сообщил сам Янукович, отметив, что в итоге он принял решение отказаться от идеи.

На период второго премьерства Юлии Тимошенко пришелся мировой экономический кризис 2008 года. Экономика Украины существенно пострадала, но страна избежала дефолта, хотя прогнозы о его неизбежности высказывались.

В 2008 году в результате переговоров Юлии Тимошенко и премьер-министра России Владимира Путина был подписан известный «газовый договор», послуживший впоследствии основанием для осуждения Тимошенко.

Президентские выборы-2010

7 сентября 2009 года Тимошенко официально объявила о намерении баллотироваться на пост президента Украины на выборах 2010 года. Политическая кампания Юлии Владимировны была построена на нескольких слоганах: «Она работает», «Она – это Украина», «Украина – это ты», «Защити Украину» (на последнем, мобилизационном этапе кампании).

По результатам первого тура Тимошенко заняла второе место, набрав 25,05% голосов. Во втором туре, согласно официальным результатам, Юлию Тимошенко поддержали 45,47 % избирателей, Виктора Януковича – 48,95 %. Тимошенко пыталась оспорить данные в Высшем административном суде Украины, однако неудачно.

В марте 2010 года Верховная Рада выразила недоверие правительству Юлии Тимошенко и отправила ее в отставку.

Уголовные дела и политические преследования

На протяжении политической карьеры Юлия Тимошенко неоднократно становилась фигурантом уголовных дел. Впервые Юлия Тимошенко была арестована в 2001 году – через несколько дней после создания оппозиционного Форума национального спасения. Тогда Юлии Владимировне инкриминировали злоупотребления в бытность главой ЕЭСУ. Тимошенко провела в Лукьяновском СИЗО 42 дня. Позже уголовные дела были закрыты, их возбуждение было признано судебными органами незаконным.

После выборов 2010 года в отношении Юлии Тимошенко был возбужден целый ряд уголовных дел, в частности дело о деньгах «Киотского протокола», дело о покупке машин медпомощи для сельской местности, дело о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году. По последнему делу Юлия Тимошенко 5 августа 2011 года была арестована. 11 октября 2011 года Печерский райсуд города Киева признал Тимошенко виновной в превышении служебных полномочий в процессе заключения договоров о поставках и транзите газа. Суд приговорил ее к 7 годам лишения свободы и обязал возместить убытки государству в лице НАК «Нафтогаз Украины» в размере 189,5 млн долларов.

Арест и приговор Тимошенко вызвал резко негативную реакцию мирового сообщества. Ряд государств и политических лидеров назвали их политически мотивированными и призвали освободить экс-премьера. Освобождение Тимошенко увязывали также с перспективами Украины подписать соглашение об Евроассоциации.

По приговору суда Юлия Тимошенко пребывала в заключении в Качановской исправительной колонии (Харьков) вплоть до освобождения после победы Революции достоинства в феврале 2014 года. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл «газовое» дело Юлии Тимошенко за отсутствием события преступления.

На сцене Майдана после освобождения. Фото: AFP

Президентские выборы-2014

Юлия Тимошенко, надолго выпавшая из политической жизни страны, имела мало шансов одержать победу на внеочередных президентских выборах 2014 года. Тем не менее Юлия Владимировна приняла решение баллотироваться на главный государственный пост. На выборах, состоявшихся в мае, Тимошенко заняла второе место, получив поддержку 12,81% избирателей.

Еще более скромные результаты продемонстрировала на досрочных выборах в Верховную Раду возглавляемая Тимошенко партия Всеукраинское объединение «Батькивщина». С результатом 5,68% партия получила 17 мест в парламенте. Еще два народных депутата от «Батькивщины» прошли в Верховную Раду по мажоритарным округам.

Фото: Г. Салай

В парламенте «Батькивщина» вместе с четырьмя другими парламентскими фракциями (Блоком Петра Порошенко, «Народным фронтом», «Самопомощью» и Радикальной партией создали коалицию. Однако своих представителей, по словам Тимошенко, «Батькивщина» в правительство не делегировала. В то же время в одном из заявлений «Народного фронта» утверждалось, что по квоте «Батькивщины» в Кабмин был назначен министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

17 февраля 2017 года фракция «Батькивщины» официально вышла из коалиции.

Президентские выборы-2019

В июне 2018 года Юлия Тимошенко официально заявила, что собирается баллотироваться на выборах президента Украины в 2019 году.

«Я буду баллотироваться на пост президента Украины… Понимаете, для меня президентская должность, вообще выборы – это не PlayStation. Это реальное изменение, которого ожидает страна», – заявила глава «Батькивщины».

В случае победы на выборах она также планирует изменить Конституцию через народный референдум. Результатом изменения должна стать новая модель власти – парламентская форма правления с канцлером во главе правительства.

Кроме того, после повышения тарифов на газ для населения Тимошенко пообещала сразу же после выборов в случае своей победы снизить цену газа вдвое.

Фото: AFP

Награды

Орден святой Великомученницы Варвары (награда УПЦ МП, 1998), знак «Шахтерская слава» ІІІ степени (2008), награды ряда международных организаций.

Хобби

Увлекается бегом.





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