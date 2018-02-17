Канада обещает поддержать любой формат миротворцев на Донбассе

Канада поддерживает направление на Донбасс миротворческой миссии ООН

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время «Украинского ланча» в Мюнхене, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».

«Миротворцы — это важное предложение, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, защитить границы Украины. Идея была бы просто фантастической. И Канада будет поддерживать любые миротворческие предложения», — отметила она.

В то же время министр подчеркнула, что развертывание миротворческой миссии на Донбассе нужно после того, как будет завершен дипломатический процесс.

«Еще надо многое сделать, чтобы дойти до этого момента», — добавила Фриланд.

Как отметила также министр, чтобы прекратить войну на востоке Украины, нужно, чтобы Россия ушла с украинской территории.

При этом Фриланд заверила в полной поддержке Канадой Украины.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник