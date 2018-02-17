Канада обещает поддержать любой формат миротворцев на Донбассе

Канада поддерживает направление на Донбасс миротворческой миссии ООН
Об этом заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время «Украинского ланча» в Мюнхене, передает «ДС» со ссылкой на «Укринформ».
«Миротворцы — это важное предложение, чтобы сохранить территориальную целостность Украины, защитить границы Украины. Идея была бы просто фантастической. И Канада будет поддерживать любые миротворческие предложения», — отметила она.
В то же время министр подчеркнула, что развертывание миротворческой миссии на Донбассе нужно после того, как будет завершен дипломатический процесс.
«Еще надо многое сделать, чтобы дойти до этого момента», — добавила Фриланд.
Как отметила также министр, чтобы прекратить войну на востоке Украины, нужно, чтобы Россия ушла с украинской территории.
При этом Фриланд заверила в полной поддержке Канадой Украины.
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