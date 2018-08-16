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«Калибры» взяли базы США за горло

Политика 16 Авг 2018
«Калибры» взяли базы США за горло
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В Каспийске будет построена полноценная военно-морская база. Об этом 15 августа заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, находящийся с рабочей поездкой в Дагестане.

«Сейчас в рамках совершенствования системы базирования флотилии ведутся изыскательские работы по развитию Каспийской бухты, а также строительство объектов в порту Махачкала. Завершается капитальный ремонт зданий и сооружений для размещения формируемого в этом году 177-го полка морской пехоты. Обустраивается учебно-материальная база для отряда борьбы с подводно-диверсионными силами и средствами», — перечислил министр совещании в Каспийске.

Напомним: о перебазировании главной базы Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск стало известно в начале апреля. По словам Шойгу, перевод флотилии «является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе». О причинах принятия решения и сроках его реализации глава Минобороны тогда не сказал.

Заметим, Астрахань стала главной базой КФ только после распада СССР. Советская флотилия была разделена между прикаспийскими государствами — Казахстаном, Азербайджаном, Туркменией. Российскую часть пришлось передислоцировать из Баку в Махачкалу и Астрахань. Основными задачами КФ стали защита интересов РФ в зоне нефтяных месторождений и проведение антитеррористических мероприятий.

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В конце 2015 года Шойгу утверждал, что доля новых кораблей и катеров в составе КФ доведена до 85%. В состав флотилии входят более 70 кораблей и судов, в том числе два сторожевых корабля проекта 11661К («Татарстан» и «Дагестан»), три малых ракетных корабля проекта 21631 («Град Свияжск», «Углич», «Великий Устюг»), четыре малых артиллерийских корабля проекта 21630 («Астрахань», «Волгодонск», «Махачкала») и другие.

Именно корабли КФ дважды привлекались для поражения крылатыми ракетами «Калибр-НК» объектов «Исламского государства»* в Сирии, осуществив в общей сложности 44 пуска. По мнению ряда экспертов, КФ на сегодня является одним из самых боеготовых объединений, и по своим возможностям превосходит, например, Балтийский флот.

По оценкам, в новом качестве база в Каспийске начнет функционировать уже в конце 2018 года, а в 2019-м ее обустройство завершится окончательно.

Добавим, что 12 августа президенты пяти государств — России, Ирана, Казахстана, Туркмении и Азербайджана — поставили точку в вопросе о правовом статусе Каспийского моря. Подписание конвенции стало возможно только после того, как Россия согласилась пренебречь своим правом вето на прокладку газопровода из Туркмении в Азербайджан, а Иран перестал настаивать на разделе Каспия на пять равных частей, что не устраивало остальных каспийских партнеров.

Россия согласилась частично отказаться от права вето в обмен на то, что все страны региона подтвердили запрет на дислокацию в нем иностранного военного присутствия — США и стран НАТО. Кроме того, РФ оставила за собой право свободно оперировать зеркалом Каспия — водной поверхностью, за исключением территориальных и рыболовных зон — для работы Каспийской флотилии.

Почему Кремль делает ставку на Каспий и КФ?

— Кремль хорошо сделал, что отказался от права вето на прокладку газопровода по Каспию, — отмечает ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Напротив, было очень плохо, когда «Газпром» диктовал наши внешнеполитические решения. Например, поддержку Украины и строительство «Южного потока» в Болгарию — проект, с которым Россия прогорела. Плюс строительство «Северного потока-2», в который РФ вбухала кучу денег, и еще неизвестно, что из этого получится. На мой взгляд, «Газпром» долгое время навязывал повестку государству. И слава богу, что в случае с Каспием концерн немного подвинули, чтобы он свои коммерческие интересы не выдавал за общероссийские.

Конечно, Москве — с точки зрения безопасности и стабильности в регионе — очень важно, чтобы на Каспии не было постороннего военного присутствия, и для нас была свобода военных коммуникаций.

Все это мы обеспечили. И это гораздо важнее, чем газопровод, который по Каспию может пройти. Тем более, с учетом того, что сейчас на европейском рынке планируется изобилие газа, и туда лезут американцы. США, надо думать, будут не в восторге от дополнительных газопроводов в Европу.

«СП»: — Какие возможности на Каспии являются для нас ключевыми?

— Прежде всего, мы сохраняем открытые коммуникации с Ираном, включая военные. С точки зрения безопасности, мы всегда сможем в Иран отправить боеприпасы и военную технику, если США на Исламскую республику нападут. При этом нам не придется спрашивать согласия других каспийских государств.

Другой ключевой момент — свободная навигация наших военных кораблей по всему Каспию. Я уже не говорю, что в случае дестабилизации ситуации в Туркменистане или Азербайджане мы совершенно спокойно сможем войти в их акватории, и оказать военную помощь законным властям.

Очень важно, повторюсь, военное неприсутствие иностранцев. Можно сказать, НАТО в отношении Каспия отдыхает. Если альянс рассчитывал сыграть здесь на противоречиях между Россией и другими государствами региона — он просчитался. С учетом стратегии США по разрушению Ирана, американцам было бы важно присутствовать на Каспии, но теперь уже не получится.

Наконец, с появлением у России неядерного стратегического оружия в виде ракет «Калибр» и «Кинжал», Каспийской море стало играть очень важную роль. Поскольку позволяет нашей флотилии наносить удары в довольно широком диапазоне расстояний — по целям на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, в Красном море и даже Средиземном море.

Находясь в замкнутой и относительно безопасной акватории наши корабли малоуязвимы для ударов противника. Ни крылатыми ракетами, ни баллистическими по движущимся мишеням на таком расстоянии попасть нельзя. И это гарантированно позволяет Каспийской флотилии наносить удары по американским базам в регионе. Это чрезвычайно важно для России, с учетом нашей нынешней военной стратегии — использовании неядерного стратегического сдерживания США.

«СП»: — Почему военно-морскую базу перевели из Астрахани в Каспийск?

— В Каспийске, во-первых, более подходящие условия для портовой инфраструктуры. Во-вторых, новая база позволяет флотилии более быстро развернуться. Если КФ потребуется выйти на позиции для стрельбы крылатыми ракетами, ей больше не придется преодолевать расстояние от Астрахани до Каспийска — эти 200−300 км могут играть критическую роль с учетом дальности ракет.

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«СП»: — Каспийская флотилия сейчас действительно превосходит Балтийский флот?

— Балтийский флот включает в себя не только корабли, но и системы береговой обороны, и авиацию. Поэтому говорить о слабости нашего флота на Балтике я бы не стал.

В Советском Союзе, замечу, Каспийская флотилия была необходима на случай конфликта на Ближнем Востоке — например, для переброски наших войск в Иран. Сейчас же она, как я уже говорил, стала инструментом стратегического неядерного сдерживания. Это значит, роль КФ существенно возросла, и наша ставка на Каспий оправдана.

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